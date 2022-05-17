На 17 мая назначен один дополнительный эвакуационный поезд, - "Укрзализныця"
"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на вторник, 17 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".
Актуальный график таких поездов на следующий день обновляется ежедневно примерно в 00:00 на сайте.
Расписание эвакуационных поездов на 17 мая:
- 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" с 16 мая запускает пригородные поезда из Киева в Тетерев через Ирпень, Бучу, Ворзель и Бородянку
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