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На 17 мая назначен один дополнительный эвакуационный поезд, - "Укрзализныця"

укрзалізниця

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на вторник, 17 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

Актуальный график таких поездов на следующий день обновляется ежедневно примерно в 00:00 на сайте.

Расписание эвакуационных поездов на 17 мая:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.


Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" с 16 мая запускает пригородные поезда из Киева в Тетерев через Ирпень, Бучу, Ворзель и Бородянку

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