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На 17 травня призначено один додатковий евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

укрзалізниця

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на вівторок, 17 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Актуальний графік таких поїздів на наступний день оновлюється щодня приблизно в 00:00 на сайті.

Розклад евакуаційних поїздів на 17 травня:

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" з 16 травня запускає приміські потяги з Києва до Тетерева через Ірпінь, Бучу, Ворзель та Бородянку

Автор: 

потяг (1992) Укрзалізниця (6928) евакуація (2357)


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