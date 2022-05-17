На 17 травня призначено один додатковий евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на вівторок, 17 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Актуальний графік таких поїздів на наступний день оновлюється щодня приблизно в 00:00 на сайті.
Розклад евакуаційних поїздів на 17 травня:
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів.
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