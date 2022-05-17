Ракетный удар по Львовщине: ПВО уничтожило три крылатые ракеты врага

17 мая, в полночь, враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Захід".

Как отмечается, три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО ПВК "Захід".

По имеющейся информации, атаковали Львовщину с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

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