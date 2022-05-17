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Новости Война
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Ракетный удар по Львовщине: ПВО уничтожило три крылатые ракеты врага

ракета

17 мая, в полночь, враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушное командование "Захід".

Как отмечается, три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО ПВК "Захід".

По имеющейся информации, атаковали Львовщину с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

Также читайте: Рашисты обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, - Львовская ОВА

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Львов (4602) обстрел (28205) ракеты (3634) Львовская область (2951)


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Модолці, хлопці!
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17.05.2022 09:53 Ответить
Ага, кізякі свістєлі!
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17.05.2022 10:00 Ответить
За корабдьом, ху@лостанчик!
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17.05.2022 10:00 Ответить
путін здох ?
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17.05.2022 10:08 Ответить
Враховуючи, що від часу оголошення тривогиу області та до вибухів пройшло "мало" часу, є підозра, що удар був "з лукашенко" (вчора ж був "саміт" кацапського договору)
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17.05.2022 10:08 Ответить
Недавно стаття була, що в бсср рашисти залишили щонайменше 4 дивізіони іскандерів...
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17.05.2022 11:23 Ответить
 
 