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Новини Війна
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Ракетний удар по Львівщині: ППО знищила три крилаті ракети ворога

ракета

17 травня, опівночі, ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Повітряне командування "Захід".

Як зазначається, три крилаті ракети було знищено підрозділами ППО ПвК ''Захід''.

За наявною інформацією, атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, - Львівська ОВА

Автор: 

Львів (3098) обстріл (29527) ракети (4093) Львівська область (2480)


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Модолці, хлопці!
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17.05.2022 09:53 Відповісти
Ага, кізякі свістєлі!
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17.05.2022 10:00 Відповісти
За корабдьом, ху@лостанчик!
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17.05.2022 10:00 Відповісти
путін здох ?
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17.05.2022 10:08 Відповісти
Враховуючи, що від часу оголошення тривогиу області та до вибухів пройшло "мало" часу, є підозра, що удар був "з лукашенко" (вчора ж був "саміт" кацапського договору)
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17.05.2022 10:08 Відповісти
Недавно стаття була, що в бсср рашисти залишили щонайменше 4 дивізіони іскандерів...
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17.05.2022 11:23 Відповісти
 
 