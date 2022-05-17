Ракетний удар по Львівщині: ППО знищила три крилаті ракети ворога
17 травня, опівночі, ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури Львівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на Повітряне командування "Захід".
Як зазначається, три крилаті ракети було знищено підрозділами ППО ПвК ''Захід''.
За наявною інформацією, атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.
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