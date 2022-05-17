Сегодня Зеленский проведет беседы с Шольцом и Макроном
Сегодня, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет беседы с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире информационного телемарафона.
"Сегодня у президента запланированы два важных разговора по инициативе именно наших партнеров. Это разговоры с канцлером Шольцом и с президентом Макроном. В течение дня эти разговоры состоятся", - сказал Сибига.
Он отметил, что эта неделя пройдет под знаком значительных финансовых событий с точки зрения принятия решений партнерами, международными организациями касательно Украины. Сибига напомнил, что вчера состоялся разговор главы государства с руководителем МВФ Кристалиной Георгиевой по поводу финансовой поддержки Украины.
"Это понятно, у нас сегодня дефицит бюджета 5 млрд долларов… Наши партнеры это понимают, и есть высокая вероятность, что до конца недели будут важные решения по финансовой поддержке на период 3-4 месяцев, именно с учетом заявленных потребностей Украины и дефицита. Это означает поддержку нашей экономики, которая, разумеется, в условиях российской военной агрессии страдает, но благодаря поддержке все это будет сбалансировано", – сказал Сибига.
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Давно уже карман чешится, дальше грязные гешефты с х*йлостаном делать.
шо опять? Договорняки..С....ууууукаааа...Та поламайте вже йому телефон
Вже й в "Дії" є функція "зе-ворог".
То навіщо шукати ворога ззовні серед партнерів?!
Бывший министр труда Элизабет Борн была назначена новым премьер-министром Франции.
Ойвовабудеш ти висіти верх ногами посеред Києва.