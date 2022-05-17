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Сегодня Зеленский проведет беседы с Шольцом и Макроном

зеленський

Сегодня, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет беседы с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня у президента запланированы два важных разговора по инициативе именно наших партнеров. Это разговоры с канцлером Шольцом и с президентом Макроном. В течение дня эти разговоры состоятся", - сказал Сибига.

Он отметил, что эта неделя пройдет под знаком значительных финансовых событий с точки зрения принятия решений партнерами, международными организациями касательно Украины. Сибига напомнил, что вчера состоялся разговор главы государства с руководителем МВФ Кристалиной Георгиевой по поводу финансовой поддержки Украины.

"Это понятно, у нас сегодня дефицит бюджета 5 млрд долларов… Наши партнеры это понимают, и есть высокая вероятность, что до конца недели будут важные решения по финансовой поддержке на период 3-4 месяцев, именно с учетом заявленных потребностей Украины и дефицита. Это означает поддержку нашей экономики, которая, разумеется, в условиях российской военной агрессии страдает, но благодаря поддержке все это будет сбалансировано", – сказал Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц позвонил Путину, чтобы объяснить, что в Киеве нет нацистов и призвал прекратить огонь

Зеленский Владимир (21064) Макрон Эмманюэль (1380) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+8
Будуть впарювати капітуляцію з втратою територій?
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17.05.2022 10:31 Ответить
+8
А вообще, хорошо что Британия есть Британия и Джонсон. И дай Бог здоровья и долгих лет лэндлизному деду.
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17.05.2022 10:37 Ответить
+7
А як же, це ж союзники Ху...ла.
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17.05.2022 10:35 Ответить
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Будуть впарювати капітуляцію з втратою територій?
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17.05.2022 10:31 Ответить
А як же, це ж союзники Ху...ла.
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17.05.2022 10:35 Ответить
Французький позор Який шмаркля з насолодою прийме, та зробить з Героїв - зрадників. Бо інакше їх катуватимуть та вбьють
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17.05.2022 11:24 Ответить
У англомовному сегменті рашики ось таке розповсюджують
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17.05.2022 10:34 Ответить
Вчера Шольц распинался в интервью, что хутин не должен победить, но он и не должен проиграть...
Давно уже карман чешится, дальше грязные гешефты с х*йлостаном делать.
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17.05.2022 10:35 Ответить
"Сьогодні у президента заплановані дві важливі розмови за ініціативи саме наших партнерів. Це розмови з канцлером Шольцом і з президентом Макроном -"ЗЕ" буде докладувати , що виконав умови окупанта України по здачі "Азова" і Маріуполя.
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17.05.2022 10:37 Ответить
А вообще, хорошо что Британия есть Британия и Джонсон. И дай Бог здоровья и долгих лет лэндлизному деду.
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17.05.2022 10:37 Ответить
З Шольцом і Макроном??? Сохраніть ліцо )(уйлу???
шо опять? Договорняки..С....ууууукаааа...Та поламайте вже йому телефон
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17.05.2022 10:43 Ответить
ну з вигляду вроді нормальна людина..ну куууурррввааа ..як обкуриться то хрєн знає шо чекати
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17.05.2022 10:46 Ответить
а ти думав Азовців в живиш залишать безоплатно?
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17.05.2022 10:47 Ответить
73 дупоголових обрали це лайно!
Вже й в "Дії" є функція "зе-ворог".
То навіщо шукати ворога ззовні серед партнерів?!
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17.05.2022 10:52 Ответить
будуть домовлятися про припинення вогню і тимчасові перемир'я? Щоб касапи відновилися і через деякий час почали нову анексію?
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17.05.2022 10:58 Ответить
Шольцу по голові дали трохи в Бундестазі і його вибиранці трохи вгамували і Анналена по яйцях надавала...Ну а та падла Макрон ..ну геть чисто Европейська проститутка...його шось тягне до старих..Ну шо би ви казали?
Бывший министр труда Элизабет Борн была назначена новым премьер-министром Франции.
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17.05.2022 11:00 Ответить
зеля доложе макрону,що здав в полон Азовців,запитає як там путлєр,як його лице.....
Ойвовабудеш ти висіти верх ногами посеред Києва.
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17.05.2022 11:20 Ответить
Це не просто "важливі". - це будуть важкі перемовини!! Ну що ж , - нехай щастить Зеленському, в розумінні - нам!
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17.05.2022 11:26 Ответить
Прокремлівські повії будуть купувати Зе обіцянками, там диви і Зе скаже що відход кацапів на лінію 24 лютого то є перемога
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17.05.2022 11:35 Ответить
Про що можна говорити з цими політичними імпотентами?
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17.05.2022 12:07 Ответить
Лучше их телефоны занести в черный список.
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17.05.2022 12:15 Ответить
Навіщо?
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17.05.2022 12:42 Ответить
Вони ще спілкуються з ним, після стількох образ та зниження рейтингів? Справжня європейська політкоректність...
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17.05.2022 12:58 Ответить
Для чого розмовляти з цими повіями при владі?
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17.05.2022 13:30 Ответить
зустрінуться три гниди
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17.05.2022 13:44 Ответить
Ну от і маєш. Зараз ці два П--------СА почнуть нахиляти Вована на перемовини і віткат до стану 23 лютого і повігу на тисячі наших загиблих. Але все залежить від звичайних людей. Якщо вийдуть люди під ОП, Бундестаг, Парламент Франції і покажуть політичним пройдисвітам, що їх скотство не пройде, то никуди вони не дінуться і виконають свої обіцянки на рахунок сброї. А Зеленський має зрозуміти, що у нього іншого шляху як перемога московії нема. Все інше для нього- смерть, і можливо не тільки політична, і можливо не тілько його.
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17.05.2022 14:05 Ответить
Он предатель ,,,ему предлагал Борис Джонс альтернативу ЕС Англия Украина Польша и балтийские страны, что это чмо зелёное ответило не ,не, не,,только ЕС ,нам другого пути не надо ,, а в ЕС только через 30 лет можно как оказалось , этот не хороший человек (редиска) просто по указке тянет время , пока Путин не займет пол Украины, ему и имедж сделали спасителя специально, чтобы граждане Украины не заподозрили его в предательстве ,но Зеленский думает что все гладко прокатит наивный еврей!!! за ним внимательно наблюдает третья сила которая сейчас против Путина и там люди высокого ранга ,его просто унечьтожает в тот же день если будет подписана капитуляция или договор о мире с потерей новых территорий Украины .
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16.06.2022 17:43 Ответить
 
 