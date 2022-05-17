Сегодня Зеленский проведет беседы с Шольцом и Макроном

Сегодня, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет беседы с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня у президента запланированы два важных разговора по инициативе именно наших партнеров. Это разговоры с канцлером Шольцом и с президентом Макроном. В течение дня эти разговоры состоятся", - сказал Сибига.

Он отметил, что эта неделя пройдет под знаком значительных финансовых событий с точки зрения принятия решений партнерами, международными организациями касательно Украины. Сибига напомнил, что вчера состоялся разговор главы государства с руководителем МВФ Кристалиной Георгиевой по поводу финансовой поддержки Украины.

"Это понятно, у нас сегодня дефицит бюджета 5 млрд долларов… Наши партнеры это понимают, и есть высокая вероятность, что до конца недели будут важные решения по финансовой поддержке на период 3-4 месяцев, именно с учетом заявленных потребностей Украины и дефицита. Это означает поддержку нашей экономики, которая, разумеется, в условиях российской военной агрессии страдает, но благодаря поддержке все это будет сбалансировано", – сказал Сибига.

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