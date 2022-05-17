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Сьогодні Зеленський проведе розмови із Шольцом і Макроном

зеленський

Сьогодні, 17 травня, президент України Володимир Зеленський проведе розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні у президента заплановані дві важливі розмови за ініціативи саме наших партнерів. Це розмови з канцлером Шольцом і з президентом Макроном. Протягом дня ці розмови відбудуться", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що цей тиждень мине під знаком значних фінансових подій з точки зору ухвалення рішень партнерами, міжнародними організаціями щодо України. Сибіга нагадав, що вчора відбулася розмова глави держави з очільницею МВФ Кристаліною Георгієвою щодо фінансової підтримки України.

"Це зрозуміло, у нас сьогодні дефіцит бюджету 5 млрд доларів… Наші партнери це розуміють, і є висока вірогідність, що до кінця тижня будуть важливі рішення щодо фінансової підтримки на період 3-4 місяців, саме з огляду на заявлені потреби України і дефіцит. Це означає підтримку нашої економіки, яка, зрозуміло, в умовах російської військової агресії страждає, але завдяки підтримці все це буде збалансовано", - сказав Сибіга.

Читайте: Шольц зателефонував Путіну, щоб пояснити, що в Києві немає нацистів і закликав припинити вогонь

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Макрон Емманюель (1533) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+8
Будуть впарювати капітуляцію з втратою територій?
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17.05.2022 10:31 Відповісти
+8
А вообще, хорошо что Британия есть Британия и Джонсон. И дай Бог здоровья и долгих лет лэндлизному деду.
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17.05.2022 10:37 Відповісти
+7
А як же, це ж союзники Ху...ла.
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17.05.2022 10:35 Відповісти
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Будуть впарювати капітуляцію з втратою територій?
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17.05.2022 10:31 Відповісти
А як же, це ж союзники Ху...ла.
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17.05.2022 10:35 Відповісти
Французький позор Який шмаркля з насолодою прийме, та зробить з Героїв - зрадників. Бо інакше їх катуватимуть та вбьють
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17.05.2022 11:24 Відповісти
У англомовному сегменті рашики ось таке розповсюджують
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17.05.2022 10:34 Відповісти
Вчера Шольц распинался в интервью, что хутин не должен победить, но он и не должен проиграть...
Давно уже карман чешится, дальше грязные гешефты с х*йлостаном делать.
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17.05.2022 10:35 Відповісти
"Сьогодні у президента заплановані дві важливі розмови за ініціативи саме наших партнерів. Це розмови з канцлером Шольцом і з президентом Макроном -"ЗЕ" буде докладувати , що виконав умови окупанта України по здачі "Азова" і Маріуполя.
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17.05.2022 10:37 Відповісти
А вообще, хорошо что Британия есть Британия и Джонсон. И дай Бог здоровья и долгих лет лэндлизному деду.
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17.05.2022 10:37 Відповісти
З Шольцом і Макроном??? Сохраніть ліцо )(уйлу???
шо опять? Договорняки..С....ууууукаааа...Та поламайте вже йому телефон
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17.05.2022 10:43 Відповісти
ну з вигляду вроді нормальна людина..ну куууурррввааа ..як обкуриться то хрєн знає шо чекати
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17.05.2022 10:46 Відповісти
а ти думав Азовців в живиш залишать безоплатно?
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17.05.2022 10:47 Відповісти
73 дупоголових обрали це лайно!
Вже й в "Дії" є функція "зе-ворог".
То навіщо шукати ворога ззовні серед партнерів?!
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17.05.2022 10:52 Відповісти
будуть домовлятися про припинення вогню і тимчасові перемир'я? Щоб касапи відновилися і через деякий час почали нову анексію?
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17.05.2022 10:58 Відповісти
Шольцу по голові дали трохи в Бундестазі і його вибиранці трохи вгамували і Анналена по яйцях надавала...Ну а та падла Макрон ..ну геть чисто Европейська проститутка...його шось тягне до старих..Ну шо би ви казали?
Бывший министр труда Элизабет Борн была назначена новым премьер-министром Франции.
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17.05.2022 11:00 Відповісти
зеля доложе макрону,що здав в полон Азовців,запитає як там путлєр,як його лице.....
Ойвовабудеш ти висіти верх ногами посеред Києва.
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17.05.2022 11:20 Відповісти
Це не просто "важливі". - це будуть важкі перемовини!! Ну що ж , - нехай щастить Зеленському, в розумінні - нам!
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17.05.2022 11:26 Відповісти
Прокремлівські повії будуть купувати Зе обіцянками, там диви і Зе скаже що відход кацапів на лінію 24 лютого то є перемога
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17.05.2022 11:35 Відповісти
Про що можна говорити з цими політичними імпотентами?
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17.05.2022 12:07 Відповісти
Лучше их телефоны занести в черный список.
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17.05.2022 12:15 Відповісти
Навіщо?
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17.05.2022 12:42 Відповісти
Вони ще спілкуються з ним, після стількох образ та зниження рейтингів? Справжня європейська політкоректність...
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17.05.2022 12:58 Відповісти
Для чого розмовляти з цими повіями при владі?
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17.05.2022 13:30 Відповісти
зустрінуться три гниди
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17.05.2022 13:44 Відповісти
Ну от і маєш. Зараз ці два П--------СА почнуть нахиляти Вована на перемовини і віткат до стану 23 лютого і повігу на тисячі наших загиблих. Але все залежить від звичайних людей. Якщо вийдуть люди під ОП, Бундестаг, Парламент Франції і покажуть політичним пройдисвітам, що їх скотство не пройде, то никуди вони не дінуться і виконають свої обіцянки на рахунок сброї. А Зеленський має зрозуміти, що у нього іншого шляху як перемога московії нема. Все інше для нього- смерть, і можливо не тільки політична, і можливо не тілько його.
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17.05.2022 14:05 Відповісти
Он предатель ,,,ему предлагал Борис Джонс альтернативу ЕС Англия Украина Польша и балтийские страны, что это чмо зелёное ответило не ,не, не,,только ЕС ,нам другого пути не надо ,, а в ЕС только через 30 лет можно как оказалось , этот не хороший человек (редиска) просто по указке тянет время , пока Путин не займет пол Украины, ему и имедж сделали спасителя специально, чтобы граждане Украины не заподозрили его в предательстве ,но Зеленский думает что все гладко прокатит наивный еврей!!! за ним внимательно наблюдает третья сила которая сейчас против Путина и там люди высокого ранга ,его просто унечьтожает в тот же день если будет подписана капитуляция или договор о мире с потерей новых территорий Украины .
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16.06.2022 17:43 Відповісти
 
 