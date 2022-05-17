Сьогодні Зеленський проведе розмови із Шольцом і Макроном

Сьогодні, 17 травня, президент України Володимир Зеленський проведе розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні у президента заплановані дві важливі розмови за ініціативи саме наших партнерів. Це розмови з канцлером Шольцом і з президентом Макроном. Протягом дня ці розмови відбудуться", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що цей тиждень мине під знаком значних фінансових подій з точки зору ухвалення рішень партнерами, міжнародними організаціями щодо України. Сибіга нагадав, що вчора відбулася розмова глави держави з очільницею МВФ Кристаліною Георгієвою щодо фінансової підтримки України.

"Це зрозуміло, у нас сьогодні дефіцит бюджету 5 млрд доларів… Наші партнери це розуміють, і є висока вірогідність, що до кінця тижня будуть важливі рішення щодо фінансової підтримки на період 3-4 місяців, саме з огляду на заявлені потреби України і дефіцит. Це означає підтримку нашої економіки, яка, зрозуміло, в умовах російської військової агресії страждає, але завдяки підтримці все це буде збалансовано", - сказав Сибіга.

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