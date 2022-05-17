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Новости Война
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Создан VR-музей памяти войны на Киевщине

буча

Последствия российского вторжения в Киевскую область теперь можно увидеть в 3D.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая глава появилась на туристическом портале Киевщины.

Уже доступны 3D-туры по разбомбленным Ирпеню; Буче; Гостомелю; Бородянке; Горенке и Стоянке.

"Уверены, что после победы мы все отстроим, и Киевщина снова станет местом для жизни, где каждый будет хотеть иметь домик, заниматься активным туризмом, дегустировать вкусную еду от локальных фермеров или уединяться в этноусадьбе среди природы".

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Но мы никогда не сможем забыть то, что было. Именно для этого и создан "VR-музей памяти войны". С помощью 3D-туров посетители смогут попасть в ужасную реальность, которую принесла с собой война", – отмечают на сайте проекта.

Виртуальный музей создали в сотрудничестве с проектом "Війна впритул". Его цель – зафиксировать разрушения, чтобы показать не только цивилизованному миру, но и своим потомкам цену свободы и независимости.

Киевская область (4238) музей (724)


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Музей 3д це гарно. Але Київщина не стане знову бажаним місцем для життя, поки в Білорусі сидить лукашенка, а білоруси в більшості своїй не збираються звільняти від окупації рашистами свою країну і ставати повноправними членами демократичного світу.
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17.05.2022 12:24 Ответить
Після розгрому рашистів доблесні Збройні Сили України звільнять територію Білорусії від недофюрена та від рашистської окупації. Сподіватись на білоруський народ, який знаходиться на стадії напіврозпаду, марно.
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17.05.2022 12:42 Ответить
Не буде такого. Жодна цивілізована країна не піде на таке.
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17.05.2022 12:46 Ответить
Вони нехай самі розберуться. Не буде *****, їм з ним просто буде розібратись.
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17.05.2022 16:12 Ответить
VR та 3D, це, м'яко кажучи, досить різні речі
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17.05.2022 13:16 Ответить
 
 