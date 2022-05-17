Создан VR-музей памяти войны на Киевщине

Последствия российского вторжения в Киевскую область теперь можно увидеть в 3D.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая глава появилась на туристическом портале Киевщины.

Уже доступны 3D-туры по разбомбленным Ирпеню; Буче; Гостомелю; Бородянке; Горенке и Стоянке.

"Уверены, что после победы мы все отстроим, и Киевщина снова станет местом для жизни, где каждый будет хотеть иметь домик, заниматься активным туризмом, дегустировать вкусную еду от локальных фермеров или уединяться в этноусадьбе среди природы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает обстреливать Сумщину с территории РФ, - ОК "Північ"

Но мы никогда не сможем забыть то, что было. Именно для этого и создан "VR-музей памяти войны". С помощью 3D-туров посетители смогут попасть в ужасную реальность, которую принесла с собой война", – отмечают на сайте проекта.

Виртуальный музей создали в сотрудничестве с проектом "Війна впритул". Его цель – зафиксировать разрушения, чтобы показать не только цивилизованному миру, но и своим потомкам цену свободы и независимости.