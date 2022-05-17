Створено VR-музей пам’яті війни на Київщині

Наслідки російського вторгнення до Київської області відтепер можна побачити в 3D.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний розділ з'явився на туристичному порталі Київщини.

Вже доступні 3D-тури по розбомблених Ірпеню; Бучі; Гостомелю; Бородянці; Горенці та Стоянці.

"Упевнені, що після перемоги ми все відбудуємо, і Київщина знову стане місцем для життя, де кожен хотітиме мати будиночок, займатися активним туризмом, дегустувати смачну їжу від локальних фермерів чи усамітнюватися в етносадибі серед природи.

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Але ми ніколи не зможемо забути те, що було. Саме для цього і створено "VR-музей пам’яті війни". За допомогою 3D-турів відвідувачі зможуть потрапити в жахливу реальність, яку принесла із собою війна", - зазначають на сайті проєкту.

Віртуальний музей створили у співпраці з проєктом "Війна впритул". Його мета - зафіксувати руйнації, аби показати не лише цивілізованому світу, але й своїм нащадкам ціну свободи на незалежності.