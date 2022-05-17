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Новини Війна
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Створено VR-музей пам’яті війни на Київщині

буча

Наслідки російського вторгнення до Київської області відтепер можна побачити в 3D.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний розділ з'явився на туристичному порталі Київщини.

Вже доступні 3D-тури по розбомблених Ірпеню; Бучі; Гостомелю; Бородянці; Горенці та Стоянці.

"Упевнені, що після перемоги ми все відбудуємо, і Київщина знову стане місцем для життя, де кожен хотітиме мати будиночок, займатися активним туризмом, дегустувати смачну їжу від локальних фермерів чи усамітнюватися в етносадибі серед природи.

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Але ми ніколи не зможемо забути те, що було. Саме для цього і створено "VR-музей пам’яті війни". За допомогою 3D-турів відвідувачі зможуть потрапити в жахливу реальність, яку принесла із собою війна", - зазначають на сайті проєкту.

Віртуальний музей створили у співпраці з проєктом "Війна впритул". Його мета - зафіксувати руйнації, аби показати не лише цивілізованому світу, але й своїм нащадкам ціну свободи на незалежності.

Автор: 

Київська область (4132) музей (442)


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Музей 3д це гарно. Але Київщина не стане знову бажаним місцем для життя, поки в Білорусі сидить лукашенка, а білоруси в більшості своїй не збираються звільняти від окупації рашистами свою країну і ставати повноправними членами демократичного світу.
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17.05.2022 12:24 Відповісти
Після розгрому рашистів доблесні Збройні Сили України звільнять територію Білорусії від недофюрена та від рашистської окупації. Сподіватись на білоруський народ, який знаходиться на стадії напіврозпаду, марно.
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17.05.2022 12:42 Відповісти
Не буде такого. Жодна цивілізована країна не піде на таке.
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17.05.2022 12:46 Відповісти
Вони нехай самі розберуться. Не буде *****, їм з ним просто буде розібратись.
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17.05.2022 16:12 Відповісти
VR та 3D, це, м'яко кажучи, досить різні речі
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17.05.2022 13:16 Відповісти
 
 