Враг продолжает обстреливать Сумщину с территории РФ, - ОК "Північ"
Враг продолжает обстреливать со стороны Российской Федерации приграничные населенные пункты Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".
Так, сегодня около 8.45 наблюдатели зафиксировали 5 прилетов со стороны РФ в районе Эсмани.
"С 9:30 до 10:00 зафиксировано 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачев со стороны территории РФ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что около 10.10 зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич.
Потерь личного состава и техники нет.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Ахтырке на Сумщине, - Живицкий. Фоторепортаж
Топ комментарии
+14 Валерий Коломиец #502756
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+9 Max K. #516298
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+7 Дмитро Черних #470343
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Полюбе це наші політики мають прийняти рішення почати херачити по запорєбріку.
Військові виконують накази. Скажуть їм херачити, то вони залюбки будуть херачити...
Когда у нас будет возможность поражения расчета , который произвёл выстрел - тогда будем отвечать. А пока на это у нас нет возможности отвечать.
Как-то так.
Летом ССО будут чаще заходить в тридцатикилометровую зону "тревожить" военные склады, логистические центры, нефтебазы и мосты. Тогда борзоты поубавится.
А пока вот так и будет. К сожалению.
Не дорогами надо было заниматься.
Подчеркну, что у нас нет именно формального права. Моральное право на ответку у нас, конечно, есть. По секрету скажу: я уверен, что ответка таки да идет, да и нефтебазы вблизи границы у них то тут, то там вспыхивают (но мы понимаем, что это орки курят в неположенном месте).