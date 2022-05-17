Враг продолжает обстреливать Сумщину с территории РФ, - ОК "Північ"

Враг продолжает обстреливать со стороны Российской Федерации приграничные населенные пункты Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

Так, сегодня около 8.45 наблюдатели зафиксировали 5 прилетов со стороны РФ в районе Эсмани.

"С 9:30 до 10:00 зафиксировано 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачев со стороны территории РФ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что около 10.10 зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич.

Потерь личного состава и техники нет.

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