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Новости Война
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Враг продолжает обстреливать Сумщину с территории РФ, - ОК "Північ"

сумщина

Враг продолжает обстреливать со стороны Российской Федерации приграничные населенные пункты Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

Так, сегодня около 8.45 наблюдатели зафиксировали 5 прилетов со стороны РФ в районе Эсмани.

"С 9:30 до 10:00 зафиксировано 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачев со стороны территории РФ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что около 10.10 зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич.

Потерь личного состава и техники нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Ахтырке на Сумщине, - Живицкий. Фоторепортаж

армия РФ (19885) обстрел (28205) Сумская область (3403)


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Топ комментарии
+14
Впевнений, що питання не в війському, а в політичному керівництві.
Полюбе це наші політики мають прийняти рішення почати херачити по запорєбріку.
Військові виконують накази. Скажуть їм херачити, то вони залюбки будуть херачити...
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17.05.2022 11:40 Ответить
+9
Бєлгород, Курск, Воронєж, Ростов треба привести до стану Маріуполя, Волновахи, Ізюму, Бородянки.
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17.05.2022 11:49 Ответить
+7
Головне щоб у військові справи не пхала свого писка вселяка зелена пліснява !!!))
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17.05.2022 11:40 Ответить
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Не 2014 год, странно, что ответки нет. Впрочем ГШ ВСУ и командованию на местах виднее. Так, что ответки пока нет.
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17.05.2022 11:36 Ответить
Головне щоб у військові справи не пхала свого писка вселяка зелена пліснява !!!))
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17.05.2022 11:40 Ответить
Странного ничего нет. Для того, что бы давать ответку, необходимы три фактора:
1. Знать куда.
2. Иметь чем.
3. Иметь кому.
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17.05.2022 13:18 Ответить
Впевнений, що питання не в війському, а в політичному керівництві.
Полюбе це наші політики мають прийняти рішення почати херачити по запорєбріку.
Військові виконують накази. Скажуть їм херачити, то вони залюбки будуть херачити...
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17.05.2022 11:40 Ответить
ждьот сівастопаль, ждьот комчатка, ждьот кранштат....(нар.пестня.ру)
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17.05.2022 11:44 Ответить
Бєлгород, Курск, Воронєж, Ростов треба привести до стану Маріуполя, Волновахи, Ізюму, Бородянки.
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17.05.2022 11:49 Ответить
нет. Вопрос в технических возможностях.
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17.05.2022 14:01 Ответить
Так эти пи%орвы градами с територии "*********" нас бить будут. И что на терпеть?
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17.05.2022 11:45 Ответить
просто пєрєстать стрілять і подивись в очі саурона
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17.05.2022 11:53 Ответить
А що це ти втік до Гішпанії і розглагольствуєш тут?
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17.05.2022 11:58 Ответить
Про вогонь у відповідь буде інформація?!
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17.05.2022 11:57 Ответить
Нє-а. Ністрілять.
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17.05.2022 12:00 Ответить
А чому територію Московії не обстрілюють із Сумщини ?
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17.05.2022 12:03 Ответить
"территорию" обстреливают только кацапы.
Когда у нас будет возможность поражения расчета , который произвёл выстрел - тогда будем отвечать. А пока на это у нас нет возможности отвечать.
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17.05.2022 13:23 Ответить
Для перемоги головне що ? Правільно, не стріляти!!!)))
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17.05.2022 12:09 Ответить
Наилучше ответить дронами-камикадзе и лишних разрушений не будет и следов,одни дохлые орки..
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17.05.2022 12:13 Ответить
А отчего здохли - КОВИД покосил, они же все без масок.
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17.05.2022 14:09 Ответить
Прочитавши новину спитала у свого знайомого військового, мовляв, чому наші аналогічно не відповідають на обстріли рашистів. Він мені сказав, що звідкіля мені знати, що немає відповіді. Так що...
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17.05.2022 13:22 Ответить
если кацапы подползли и из камышей открыли огонь из стрелковки по наряду - то конечно отвечаем из стрелковки. Можем даже и АГСом накрыть, если есть под рукой. А если кацап бросил пару мин из 2Б11 из-за Тёткино по Мануховке - то не отвечаем, потому что не знаем куда, и нечем.
Как-то так.
Летом ССО будут чаще заходить в тридцатикилометровую зону "тревожить" военные склады, логистические центры, нефтебазы и мосты. Тогда борзоты поубавится.
А пока вот так и будет. К сожалению.
Не дорогами надо было заниматься.
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17.05.2022 13:42 Ответить
Уже в который раз пишу на Цензоре по поводу трансграничных обстрелов. Война формально не объявлена - ни нами, ни врагом. Поэтому (пусть юристы поправят и подробнее разъяснят) у нас нет формального права обстрелять их в ответ. А им можно, потому что они сволочи.

Подчеркну, что у нас нет именно формального права. Моральное право на ответку у нас, конечно, есть. По секрету скажу: я уверен, что ответка таки да идет, да и нефтебазы вблизи границы у них то тут, то там вспыхивают (но мы понимаем, что это орки курят в неположенном месте).
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17.05.2022 14:07 Ответить
є визначення війни.не залежить чи хтось признає,чи дає свою назву.
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17.05.2022 14:56 Ответить
От і хотілося б, щоб цей момент прояснили юристи - чи достатньо формальних ознак війни для того, щоб вести війну на території ворога, без оголошення війни.
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17.05.2022 15:06 Ответить
если AN\TPQ гаубичной батареи автоматически передаст координаты выхода 50°17'37.9"N 36°43'11.9"E первой же мины из 2Б11 в сторону Украины в систему управления огнем, то можно не сомневаться, что туда через 20 секунд вылетит один ответ. Вопрос в том, когда в том районе будет стоять гаубичная батарея, даже если через неделю мы будем контролировать Огурцово с прилегающими населенными пунктами.
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17.05.2022 18:23 Ответить
 
 