Ворог продовжує обстрілювати Сумщину з території РФ, - ОК "Північ"
Ворог продовжує обстрілювати з боку Російської Федерації прикордонні населені пункти Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".
Так, сьогодні близько 8:45 спостерігачі зафіксували 5 приходів з боку РФ в районі Есмані.
"З 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів з боку території РФ", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич.
Втрат серед особового складу та техніки немає.
Топ коментарі
+14 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар17.05.2022 11:40 Відповісти Посилання
+9 Max K. #516298
показати весь коментар17.05.2022 11:49 Відповісти Посилання
+7 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар17.05.2022 11:40 Відповісти Посилання
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3. Иметь кому.
Полюбе це наші політики мають прийняти рішення почати херачити по запорєбріку.
Військові виконують накази. Скажуть їм херачити, то вони залюбки будуть херачити...
Когда у нас будет возможность поражения расчета , который произвёл выстрел - тогда будем отвечать. А пока на это у нас нет возможности отвечать.
Как-то так.
Летом ССО будут чаще заходить в тридцатикилометровую зону "тревожить" военные склады, логистические центры, нефтебазы и мосты. Тогда борзоты поубавится.
А пока вот так и будет. К сожалению.
Не дорогами надо было заниматься.
Подчеркну, что у нас нет именно формального права. Моральное право на ответку у нас, конечно, есть. По секрету скажу: я уверен, что ответка таки да идет, да и нефтебазы вблизи границы у них то тут, то там вспыхивают (но мы понимаем, что это орки курят в неположенном месте).