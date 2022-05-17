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Новини Війна
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Ворог продовжує обстрілювати Сумщину з території РФ, - ОК "Північ"

сумщина

Ворог продовжує обстрілювати з боку Російської Федерації прикордонні населені пункти Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

Так, сьогодні близько 8:45 спостерігачі зафіксували 5 приходів з боку РФ в районі Есмані.

"З 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів з боку території РФ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Читайте також: Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Охтирці на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (18036) обстріл (29527) Сумська область (3957)


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Топ коментарі
+14
Впевнений, що питання не в війському, а в політичному керівництві.
Полюбе це наші політики мають прийняти рішення почати херачити по запорєбріку.
Військові виконують накази. Скажуть їм херачити, то вони залюбки будуть херачити...
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17.05.2022 11:40 Відповісти
+9
Бєлгород, Курск, Воронєж, Ростов треба привести до стану Маріуполя, Волновахи, Ізюму, Бородянки.
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17.05.2022 11:49 Відповісти
+7
Головне щоб у військові справи не пхала свого писка вселяка зелена пліснява !!!))
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17.05.2022 11:40 Відповісти
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Не 2014 год, странно, что ответки нет. Впрочем ГШ ВСУ и командованию на местах виднее. Так, что ответки пока нет.
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17.05.2022 11:36 Відповісти
Головне щоб у військові справи не пхала свого писка вселяка зелена пліснява !!!))
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17.05.2022 11:40 Відповісти
Странного ничего нет. Для того, что бы давать ответку, необходимы три фактора:
1. Знать куда.
2. Иметь чем.
3. Иметь кому.
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17.05.2022 13:18 Відповісти
Впевнений, що питання не в війському, а в політичному керівництві.
Полюбе це наші політики мають прийняти рішення почати херачити по запорєбріку.
Військові виконують накази. Скажуть їм херачити, то вони залюбки будуть херачити...
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17.05.2022 11:40 Відповісти
ждьот сівастопаль, ждьот комчатка, ждьот кранштат....(нар.пестня.ру)
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17.05.2022 11:44 Відповісти
Бєлгород, Курск, Воронєж, Ростов треба привести до стану Маріуполя, Волновахи, Ізюму, Бородянки.
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17.05.2022 11:49 Відповісти
нет. Вопрос в технических возможностях.
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17.05.2022 14:01 Відповісти
Так эти пи%орвы градами с територии "*********" нас бить будут. И что на терпеть?
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17.05.2022 11:45 Відповісти
просто пєрєстать стрілять і подивись в очі саурона
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17.05.2022 11:53 Відповісти
А що це ти втік до Гішпанії і розглагольствуєш тут?
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17.05.2022 11:58 Відповісти
Про вогонь у відповідь буде інформація?!
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17.05.2022 11:57 Відповісти
Нє-а. Ністрілять.
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17.05.2022 12:00 Відповісти
А чому територію Московії не обстрілюють із Сумщини ?
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17.05.2022 12:03 Відповісти
"территорию" обстреливают только кацапы.
Когда у нас будет возможность поражения расчета , который произвёл выстрел - тогда будем отвечать. А пока на это у нас нет возможности отвечать.
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17.05.2022 13:23 Відповісти
Для перемоги головне що ? Правільно, не стріляти!!!)))
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17.05.2022 12:09 Відповісти
Наилучше ответить дронами-камикадзе и лишних разрушений не будет и следов,одни дохлые орки..
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17.05.2022 12:13 Відповісти
А отчего здохли - КОВИД покосил, они же все без масок.
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17.05.2022 14:09 Відповісти
Прочитавши новину спитала у свого знайомого військового, мовляв, чому наші аналогічно не відповідають на обстріли рашистів. Він мені сказав, що звідкіля мені знати, що немає відповіді. Так що...
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17.05.2022 13:22 Відповісти
если кацапы подползли и из камышей открыли огонь из стрелковки по наряду - то конечно отвечаем из стрелковки. Можем даже и АГСом накрыть, если есть под рукой. А если кацап бросил пару мин из 2Б11 из-за Тёткино по Мануховке - то не отвечаем, потому что не знаем куда, и нечем.
Как-то так.
Летом ССО будут чаще заходить в тридцатикилометровую зону "тревожить" военные склады, логистические центры, нефтебазы и мосты. Тогда борзоты поубавится.
А пока вот так и будет. К сожалению.
Не дорогами надо было заниматься.
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17.05.2022 13:42 Відповісти
Уже в который раз пишу на Цензоре по поводу трансграничных обстрелов. Война формально не объявлена - ни нами, ни врагом. Поэтому (пусть юристы поправят и подробнее разъяснят) у нас нет формального права обстрелять их в ответ. А им можно, потому что они сволочи.

Подчеркну, что у нас нет именно формального права. Моральное право на ответку у нас, конечно, есть. По секрету скажу: я уверен, что ответка таки да идет, да и нефтебазы вблизи границы у них то тут, то там вспыхивают (но мы понимаем, что это орки курят в неположенном месте).
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17.05.2022 14:07 Відповісти
є визначення війни.не залежить чи хтось признає,чи дає свою назву.
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17.05.2022 14:56 Відповісти
От і хотілося б, щоб цей момент прояснили юристи - чи достатньо формальних ознак війни для того, щоб вести війну на території ворога, без оголошення війни.
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17.05.2022 15:06 Відповісти
если AN\TPQ гаубичной батареи автоматически передаст координаты выхода 50°17'37.9"N 36°43'11.9"E первой же мины из 2Б11 в сторону Украины в систему управления огнем, то можно не сомневаться, что туда через 20 секунд вылетит один ответ. Вопрос в том, когда в том районе будет стоять гаубичная батарея, даже если через неделю мы будем контролировать Огурцово с прилегающими населенными пунктами.
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17.05.2022 18:23 Відповісти
 
 