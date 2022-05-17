Ворог продовжує обстрілювати Сумщину з території РФ, - ОК "Північ"

Ворог продовжує обстрілювати з боку Російської Федерації прикордонні населені пункти Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

Так, сьогодні близько 8:45 спостерігачі зафіксували 5 приходів з боку РФ в районі Есмані.

"З 9:30 до 10:00 зафіксовано 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів з боку території РФ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що близько 10:10 зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Читайте також: Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Охтирці на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж