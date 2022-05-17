За минувшие сутки спасатели обезвредили 445 взрывоопасных предметов на Киевщине, - Павлюк

Обнародована обновленная информация о результатах разминирования на Киевщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме Александр Павлюк.

"В минувшие сутки спасатели обследовали:

Бучанский район: г. Буча, г. Ирпень, пгт Бородянка, пгт Макаров, с. Копылов, с. Андреевка, с. Липовка, с. Загальцы, с. Новая Буда, с. Торфьяно, с. Шибино, с. Мирча, с. Горенко, с. Мощун, с. Севериновка, с. Плахтянка, с. Клавдиево,

Броварской район: с. Бобрик, с. Плоское, с. Плотинки,

с. Лукаши, с. Богдановка, с. Большая Дымерка,

с. Лукаши, с. Богдановка, с. Большая Дымерка, Вышгородский район: с. Сидоровичи, с. Новые Петровцы,

с. Демидов, с.Лесное, с. Зирка, с. Запрудко, с. Дубовая", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 16 мая в ходе работ специалисты обезвредили 445 взрывоопасных предметов. Всего за все время – 33461.