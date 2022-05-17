Минулої доби рятувальники знешкодили 445 вибухонебезпечних предметів на Київщині, - Павлюк

Оприлюднено оновлену інформацію щодо результатів розмінування на Київщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Олександр Павлюк.

"Минулої доби рятувальники обстежили:

Бучанський район: м. Буча, м. Ірпінь, смт Бородянка, смт Макарів, с. Копилів, с. Андріївка, с. Липівка, с. Загальці, с. Нова Буда, с. Торф’яне, с. Шибине, с. Мирча, с. Горенка, с. Мощун, с. Северинівка, с. Плахтянка, с. Клавдієво,

Броварський район: с. Бобрик, с. Плоське, с. Гребельки,

с. Лукаші, с. Богданівка, с. Велика Димерка,

с. Лукаші, с. Богданівка, с. Велика Димерка, Вишгородський район: с. Сидоровичі, с. Нові Петрівці,

с. Демидів, с.Лісове, с. Зірка, с. Запрудка, с. Дубова", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що 16 травня у ході робіт фахівці знешкодили 445 вибухонебезпечних предметів. Загалом за весь час – 33 461.