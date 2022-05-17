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Новости Война
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В результате ракетного удара по Десне 8 погибших, 12 раненых, - ГСЧС

десна

Восемь человек погибли и еще 12 травмированы в результате авиаудара, который утром во вторник российские войска нанесли по пгт Десна Черниговского района Черниговской области.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Черниговской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается в сообщении, это - информация по состоянию на 12.00 17 мая.

Напомним, сегодня около 5:00 утра российские войска из авиации выпустили четыре ракеты по пгт Десна, две из них попали в здание.

Утром во вторник об обстреле Десны сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Предварительно, у нас есть погибшие и многие ранены", - заявил он в видеообращении, не уточнив в то же время количества жертв ракетного удара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине. Есть погибшие, многие раненые, - Чаус. ВИДЕО

армия РФ (19885) обстрел (28205) ракеты (3634) Черниговщина (1486) ГСЧС (5051)


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Топ комментарии
+23
нам потрібні ракети щоб відповідати кацапам... по белгороду, брянську. курбську і по всьому доступному на відстань удара ракет мацковському лаптєстану.
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17.05.2022 14:03 Ответить
+20
"Банальність зла" -- це коли буденно прилітає "з закордону" й це вбиває випадкових людей .

8 людей , які ніколи вже не побачать а ні своїх рідних , а перемоги Україні .

Й саме мерзотне , що й після визволення Криму у всього Донбасу може таке відбуватися час від часу ...

Й хто там каже, що потрібно "зберегти оличчя" ***** ?

Було б що сберігати , я якщо воно прислуговує Сатані ?!

Яб тоді прямо спитав того ж умовного макрона , чи він теж прислуговує Сатані ?!
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17.05.2022 14:25 Ответить
+17
ти впевнений шо тільки умови? .... чмо біба не дасть згоди бомбити рашистів навіть якщо ракети будуть .... наразі жодного перетину нашими військовими кордону з ордою, тому що біба сказав далі кордону ніззя ... ракети протикорабельні теж є, і можливість розхерачити Белгород теж є ... але яічок у бібі нема
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17.05.2022 14:16 Ответить
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Це військові чи ні? Хтось знає? В Десні ,здається,є частина. Якщо військові ,то чому втони там сплять ,чкщо кацапи б\ють по казармах?
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17.05.2022 14:02 Ответить
Ви просто майстер риторичного запитання.
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17.05.2022 14:07 Ответить
Воно не риторичне.
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17.05.2022 15:14 Ответить
ты идиот - десна это учебка ..
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17.05.2022 17:18 Ответить
смт Десна ,ви вважаєте що там немає цивільних?
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17.05.2022 18:08 Ответить
нам потрібні ракети щоб відповідати кацапам... по белгороду, брянську. курбську і по всьому доступному на відстань удара ракет мацковському лаптєстану.
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17.05.2022 14:03 Ответить
нам багато чого потрібно...але необхідно виходити з тих умов, які є.
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17.05.2022 14:05 Ответить
ти впевнений шо тільки умови? .... чмо біба не дасть згоди бомбити рашистів навіть якщо ракети будуть .... наразі жодного перетину нашими військовими кордону з ордою, тому що біба сказав далі кордону ніззя ... ракети протикорабельні теж є, і можливість розхерачити Белгород теж є ... але яічок у бібі нема
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17.05.2022 14:16 Ответить
ну не провокувати ж пукіна , а то знов нападе , ... коли все ж так хочеться ну до всрачки в очі глянути і побачити там мир .. мрія ідіота !
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17.05.2022 15:55 Ответить
я впевнений, що такі диванні "експерти", як ти, мають безліч можливостей щось робити язиком, або, на крайняк, чиїмось чужими руками, щоб не переривати ******** на форумах. не більше і не менше.
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17.05.2022 17:03 Ответить
simbiter, а ти не на форумі, а ти не ******, сидячи на дивані, а ти із безлічі можливостей щось зробив? Яке ж ти гниле, звинувачуючи когось в тому, що сам робиш.
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17.05.2022 20:24 Ответить
Для чого нам переходити кордон кацапстану? Стріляти по їх військових об'єктах - так, робити якісь диверсії - теж потрібно. Щоб не почували вони себе надто спокійно. І щоб перешкоджати постачанням для їх військ на нашій території. Але переходити кордон - це дурість, яка нам лише нашкодить. По-перше ї, світ нам допомагає лише тому, що ми - ЖЕРТВИ іноземної агресії, об'єкт загарбницької експансії. Саме ця роль дозволяє нам отримувати допомогу цивілізованого світу. А спроби щось там захопити на території Мордору може викликати вкрай негативне сприйняття у більшості наших партнерів і відповідну реакцію.
По-друге, у нас ціла купа окупованих територій. Саме НАШИХ територій. І непочатий край роботи зі звільнення НАШИХ земель. Навіщо нам чуже? Щоб у Пуйла був зайвий привід на весь світ заявити, що ми "угрожаєм Рассєї" і у нього з'явилась формальна можливість вдарити по наших позиціях тактичною ядерною боєголовкою?
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17.05.2022 19:54 Ответить
1. Пуск ракети по кацапам на їх території = перейти кордон.
2. Може Заходу напам'ятати чому в 44 радянська армія перейшла кордон? Щоб удавити Zло в кублі
3. Звільнити наші території треба відрізати постачання оркам. Любою ціною
4. Придурку щоб застосувати тактичною ЯЗ не треба привід, він просто вдарить
1+2+3+4 = їх треба вбивати усіма можливими варіантами
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17.05.2022 20:33 Ответить
Ти готовий йти до Воронежу чи Самари вбивати москалів? Які всі мудрі в інтернеті... Пуск ракети не дорівнює переходу кордону, бо перехід кордону - це де факто вже захоплення території, по суті, окупація, що аж ніяк позитивно не прийме європейське суспільство. Пуск ракети по якомусь військовому складі з ************ - це дещо інше, це якраз і є відрізання постачання оркам. Захід на територію дасть Пуйлу пряму можливість не лише застосувати тактичну ЯЗ по нашому тилу (бо це прямо прописано у їхньому оборонному законодавстві: "у разі посягання на територіальну цілісність РФ є право застосувати ЯЗ"). Це розв'язже руки членам ОДКБ послати свій військовий контингент на нашу територію, що "придусити агресора", яким ми для них відразу ж станемо.
Я навіть не сумніваюсь, що Зелі і Залужному вистачить мізків не йти на таку дурість. В нас є що деокуповувати і захищати на своїй території, якого біса губити своїх військових на чужій землі.
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17.05.2022 21:30 Ответить
Нам потрібні ракети, щоб бити ворога на фронті в першу чергу. А Белгород хай чекає своєї черги.
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17.05.2022 14:12 Ответить
До Белгорода можно и артиллерией достать,было бы на то желание нашего Главковерха
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17.05.2022 16:57 Ответить
у мене одна надія на Пашинського!
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17.05.2022 14:08 Ответить
було б де ******** то вже він би ******* і військовим віддав. дякую зелупі, дуже дякую
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17.05.2022 17:02 Ответить
а то самолет из белорашастана залетел снова забыли упомянуть? .... типа реалполитик? ...
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17.05.2022 14:09 Ответить
"Банальність зла" -- це коли буденно прилітає "з закордону" й це вбиває випадкових людей .

8 людей , які ніколи вже не побачать а ні своїх рідних , а перемоги Україні .

Й саме мерзотне , що й після визволення Криму у всього Донбасу може таке відбуватися час від часу ...

Й хто там каже, що потрібно "зберегти оличчя" ***** ?

Було б що сберігати , я якщо воно прислуговує Сатані ?!

Яб тоді прямо спитав того ж умовного макрона , чи він теж прислуговує Сатані ?!
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17.05.2022 14:25 Ответить
Вирва на плацу.
Отже у військових стріляли.
Чому ми не обстрілюємо цапів за порєбриком???
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17.05.2022 14:47 Ответить
Є чим? З калаша?
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17.05.2022 15:27 Ответить
Стріляли по учбовому військовому центру. Там де тренувалися наші військові. Чи встигли вони сховатися - не знаю, сподіваюсь, що так.
Чим пуляти по їхній території? Нам Калібрів з Іскандерами ніхто не дарував.
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17.05.2022 19:58 Ответить
А хто буде відповідати за службову недбалість? У нас вже сотні військовослужбовців загинули під завалами в казармах у Архтирці, Яворові, Миколаїві, зараз от в Десні.
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17.05.2022 14:51 Ответить
зелупа, яка нас не готувала до війна а ***-бусі робила та шашлики планувала
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17.05.2022 17:03 Ответить
Хтось може сказати чи є в нас хоч 1 військова частина зі справжнім бомбосховищем? Підвал казарм це не бомбосховище якщо що!!! І чому через 3 місяці війни в нас досі солдати скупчені в частинах????? Яка тупа тварюка підставляє їх на смерть в тилу???? І чому солдати не вимагають розосередження хоча б у військових наметах подалі від стаціонарних цілей- військових частин/ полігонів тощо??? З кого питати ? З Резнікова з Залужного з КОГО??
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17.05.2022 17:13 Ответить
тут не в бомбоубежищах дело-а в подлетном времени авиации и ракеты.
Десна недалеко от границы,там никто не успеет даже добежать до бомбоубежища.
Я в конце 3-го месяца войны до сих пор не могу понять эту тягу начальства к казарменному положению военнослужащих-это ж первичные цели для бомбардировок
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17.05.2022 20:40 Ответить
Может быть, пора отвечать
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17.05.2022 17:25 Ответить
Если им не отвечать то это будет продолжаться постоянно на выматывание. Может у нас еще оружия недостаточно?
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17.05.2022 19:20 Ответить
Знову курсанти в казармах ночують?
Ну-ну...
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17.05.2022 23:42 Ответить
 
 