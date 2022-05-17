В результате ракетного удара по Десне 8 погибших, 12 раненых, - ГСЧС
Восемь человек погибли и еще 12 травмированы в результате авиаудара, который утром во вторник российские войска нанесли по пгт Десна Черниговского района Черниговской области.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Черниговской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Как отмечается в сообщении, это - информация по состоянию на 12.00 17 мая.
Напомним, сегодня около 5:00 утра российские войска из авиации выпустили четыре ракеты по пгт Десна, две из них попали в здание.
Утром во вторник об обстреле Десны сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Предварительно, у нас есть погибшие и многие ранены", - заявил он в видеообращении, не уточнив в то же время количества жертв ракетного удара.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине. Есть погибшие, многие раненые, - Чаус. ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По-друге, у нас ціла купа окупованих територій. Саме НАШИХ територій. І непочатий край роботи зі звільнення НАШИХ земель. Навіщо нам чуже? Щоб у Пуйла був зайвий привід на весь світ заявити, що ми "угрожаєм Рассєї" і у нього з'явилась формальна можливість вдарити по наших позиціях тактичною ядерною боєголовкою?
2. Може Заходу напам'ятати чому в 44 радянська армія перейшла кордон? Щоб удавити Zло в кублі
3. Звільнити наші території треба відрізати постачання оркам. Любою ціною
4. Придурку щоб застосувати тактичною ЯЗ не треба привід, він просто вдарить
1+2+3+4 = їх треба вбивати усіма можливими варіантами
Я навіть не сумніваюсь, що Зелі і Залужному вистачить мізків не йти на таку дурість. В нас є що деокуповувати і захищати на своїй території, якого біса губити своїх військових на чужій землі.
8 людей , які ніколи вже не побачать а ні своїх рідних , а перемоги Україні .
Й саме мерзотне , що й після визволення Криму у всього Донбасу може таке відбуватися час від часу ...
Й хто там каже, що потрібно "зберегти оличчя" ***** ?
Було б що сберігати , я якщо воно прислуговує Сатані ?!
Яб тоді прямо спитав того ж умовного макрона , чи він теж прислуговує Сатані ?!
Отже у військових стріляли.
Чому ми не обстрілюємо цапів за порєбриком???
Чим пуляти по їхній території? Нам Калібрів з Іскандерами ніхто не дарував.
Десна недалеко от границы,там никто не успеет даже добежать до бомбоубежища.
Я в конце 3-го месяца войны до сих пор не могу понять эту тягу начальства к казарменному положению военнослужащих-это ж первичные цели для бомбардировок
Ну-ну...