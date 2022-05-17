В результате ракетного удара по Десне 8 погибших, 12 раненых, - ГСЧС

Восемь человек погибли и еще 12 травмированы в результате авиаудара, который утром во вторник российские войска нанесли по пгт Десна Черниговского района Черниговской области.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Черниговской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается в сообщении, это - информация по состоянию на 12.00 17 мая.

Напомним, сегодня около 5:00 утра российские войска из авиации выпустили четыре ракеты по пгт Десна, две из них попали в здание.

Утром во вторник об обстреле Десны сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Предварительно, у нас есть погибшие и многие ранены", - заявил он в видеообращении, не уточнив в то же время количества жертв ракетного удара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине. Есть погибшие, многие раненые, - Чаус. ВИДЕО