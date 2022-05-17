Внаслідок ракетного удару по Десні 8 загиблих, 12 поранених, - ДСНС
Вісім людей загинули та ще 12 травмовані внаслідок авіаудару, якого вранці у вівторок російські війська завдали по смт Десна Чернігівського району Чернігівської області.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Чернігівській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Як зазначається у повідомленні, це інформація станом на 12:00 17 травня.
Нагадаємо, сьогодні близько 5:00 ранку російські війська з авіації випустили чотири ракети по смт Десна, дві з них влучили у будівлю.
Вранці у вівторок про обстріл Десни повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Попередньо, у нас є загиблі та багато поранених", - заявив він у відеозверненні, не уточнивши водночас кількості жертв ракетного удару.
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По-друге, у нас ціла купа окупованих територій. Саме НАШИХ територій. І непочатий край роботи зі звільнення НАШИХ земель. Навіщо нам чуже? Щоб у Пуйла був зайвий привід на весь світ заявити, що ми "угрожаєм Рассєї" і у нього з'явилась формальна можливість вдарити по наших позиціях тактичною ядерною боєголовкою?
2. Може Заходу напам'ятати чому в 44 радянська армія перейшла кордон? Щоб удавити Zло в кублі
3. Звільнити наші території треба відрізати постачання оркам. Любою ціною
4. Придурку щоб застосувати тактичною ЯЗ не треба привід, він просто вдарить
1+2+3+4 = їх треба вбивати усіма можливими варіантами
Я навіть не сумніваюсь, що Зелі і Залужному вистачить мізків не йти на таку дурість. В нас є що деокуповувати і захищати на своїй території, якого біса губити своїх військових на чужій землі.
8 людей , які ніколи вже не побачать а ні своїх рідних , а перемоги Україні .
Й саме мерзотне , що й після визволення Криму у всього Донбасу може таке відбуватися час від часу ...
Й хто там каже, що потрібно "зберегти оличчя" ***** ?
Було б що сберігати , я якщо воно прислуговує Сатані ?!
Яб тоді прямо спитав того ж умовного макрона , чи він теж прислуговує Сатані ?!
Отже у військових стріляли.
Чому ми не обстрілюємо цапів за порєбриком???
Чим пуляти по їхній території? Нам Калібрів з Іскандерами ніхто не дарував.
Десна недалеко от границы,там никто не успеет даже добежать до бомбоубежища.
Я в конце 3-го месяца войны до сих пор не могу понять эту тягу начальства к казарменному положению военнослужащих-это ж первичные цели для бомбардировок
Ну-ну...