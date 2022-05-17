Внаслідок ракетного удару по Десні 8 загиблих, 12 поранених, - ДСНС

Вісім людей загинули та ще 12 травмовані внаслідок авіаудару, якого вранці у вівторок російські війська завдали по смт Десна Чернігівського району Чернігівської області.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Чернігівській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Як зазначається у повідомленні, це інформація станом на 12:00 17 травня.

Нагадаємо, сьогодні близько 5:00 ранку російські війська з авіації випустили чотири ракети по смт Десна, дві з них влучили у будівлю.

Вранці у вівторок про обстріл Десни повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Попередньо, у нас є загиблі та багато поранених", - заявив він у відеозверненні, не уточнивши водночас кількості жертв ракетного удару.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині. Є загиблі, багато поранених, - Чаус. ВIДЕО