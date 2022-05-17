Продажа алкоголя запрещена во всей Харьковской области до завершения военного положения

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник подписали приказ, запрещающий продажу на территории области алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе, до завершения действия военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приказ.

"Запретить... до прекращения или отмены в установленном порядке военного положения торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к использованию и включенных в Государственный реестр лекарственных средств Украины, и дезинфекционных средств), кроме торговли пивом и слабоалкогольными напитками с 9:00 до 15:00 (кроме заведений общепита) и с 9:00 до 21:00 в заведениях общепита", - говорится в приказе.

Отдельный пункт приказа полностью запрещает продажу алкоголя военнослужащим ВСУ, Нацгвардии и других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, а также работникам правоохранительных органов, органов специального назначения с правоохранительными функциями, лицам, выполняющим функции по обеспечению безопасности и обороны Украины, а также людям , имеющим внешние признаки принадлежности к таким формированиям (в военной форме, с оружием, спецсредствами и т.п.).

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