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Новости Агрессия России против Украины Война
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Продажа алкоголя запрещена во всей Харьковской области до завершения военного положения

алкоголь

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник подписали приказ, запрещающий продажу на территории области алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе, до завершения действия военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приказ.

"Запретить... до прекращения или отмены в установленном порядке военного положения торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к использованию и включенных в Государственный реестр лекарственных средств Украины, и дезинфекционных средств), кроме торговли пивом и слабоалкогольными напитками с 9:00 до 15:00 (кроме заведений общепита) и с 9:00 до 21:00 в заведениях общепита", - говорится в приказе.

Отдельный пункт приказа полностью запрещает продажу алкоголя военнослужащим ВСУ, Нацгвардии и других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, а также работникам правоохранительных органов, органов специального назначения с правоохранительными функциями, лицам, выполняющим функции по обеспечению безопасности и обороны Украины, а также людям , имеющим внешние признаки принадлежности к таким формированиям (в военной форме, с оружием, спецсредствами и т.п.).

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алкоголь (1667) Харьковщина (5577) военное положение (512)


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Топ комментарии
+5
правильно, даёшь торговлю по алкоточкам. Интересно под чей крышей алкоточки, разливные находятся?
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17.05.2022 15:02 Ответить
+5
нет что б акциз получать, будут самогон по НП получать... уже ж пробовали???
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17.05.2022 15:06 Ответить
+4
Та ніколи заборона алкоголю не приносила користі. Окрім збільшення чорного ринку.
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17.05.2022 15:11 Ответить
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Так я не зрозумів, воїнам не можна, а алкашні можна?
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17.05.2022 14:50 Ответить
Алкашка конечно зло, но иногда 100-150 алкоголя, в своей компании снимает стресс намного лутше любого психолога
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17.05.2022 14:51 Ответить
Придется менять на Мухоморы
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17.05.2022 15:04 Ответить
Это инициатива президента? 🤢
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17.05.2022 15:13 Ответить
зегавно теперь будет решать кому что пить и есть, за границу уже не всех выпускают, только за много бабла, теперь рабство введите суки.
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17.05.2022 14:56 Ответить
Угу, особенно новой почтой с Полтавы получить паленку вообще без проблем. Все в свободном доступе в интернете. Литр - 100 грн. В Харькове - 200. И бизнес идет на ура.
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17.05.2022 14:58 Ответить
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17.05.2022 15:00 Ответить
правильно, даёшь торговлю по алкоточкам. Интересно под чей крышей алкоточки, разливные находятся?
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17.05.2022 15:02 Ответить
нет что б акциз получать, будут самогон по НП получать... уже ж пробовали???
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17.05.2022 15:06 Ответить
Херня все это. Аватар если захочет, то все одно найдет
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17.05.2022 15:11 Ответить
Та ніколи заборона алкоголю не приносила користі. Окрім збільшення чорного ринку.
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17.05.2022 15:11 Ответить
Ну вот разве не польза жеж?
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17.05.2022 15:24 Ответить
Покупать будут, продавать будут, но все мимо казны...
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17.05.2022 15:18 Ответить
А навіщо їм казна, партнери по троха грошенят підкидують...))
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17.05.2022 17:07 Ответить
Поднимать каждый день цены на топливо не заборонят никак а вот алкоголь запросто.Придурки как были так и остались,просто казна потеряет а им то видно похх..
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17.05.2022 15:20 Ответить
блін - та це просто сигнал москалям - тут нема для вас нічого цікавого
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17.05.2022 15:40 Ответить
Тут в Харкові двіжняки по півасіку з єдиною метою - без нього Зе влада не протрималась бі так довго, десь так.
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17.05.2022 16:21 Ответить
Кто всю жизнь пил, ему пофик этот закон, пил, пьёт и будет пить, как бы там не было. В продаже не будет, - самогончик будет гнать, да и вообще найдёт где нажраться в своё удовольствие.
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17.05.2022 17:19 Ответить
😁😁😁
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17.05.2022 17:21 Ответить
Назад в СССР
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17.05.2022 20:35 Ответить
 
 