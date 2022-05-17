Оккупанты готовят "референдум с присоединением Энергодара к России", - ОВА
Запорожская областная военная администрация обнародовала информацию о ситуации на оккупированных территориях 16 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке ОВА.
В сообщении отмечается: "Оккупационные власти пытаются шантажом получить лояльность мелитопольцев. Работников бюджетных учреждений убеждают, что они могут навсегда избавиться от работы, поскольку городу появилось много переселенцев из Мариуполя, которые готовы к сотрудничеству с оккупационными властями. При этом в течение двух месяцев из Мелитополя уехала почти половина населения: остались преимущественно пожилые люди или жители, имеющие пожилых родственников.
Оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму". Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле окончательно присоединить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины.
По сообщению местных жителей, в Энергодаре российские военные сегодня ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Сейчас сообщают о шести похищенных. Во время преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах на автоматном прицеле.
Кроме того, сообщают, что российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления.
В Энергодаре КП "Единые информационные системы" больше не имеет возможности выполнять свои функции в полном объеме в пользу города, поэтому его финансирование временно, до освобождения города от оккупантов, приостановлено. Счета предприятия сейчас заблокированы. Работникам, желающим работать в рамках украинского законодательства, предложено временно перейти на другие коммунальные предприятия на альтернативные должности.
В Пологовском районе в селе Инженерное местные подростки пошли на сотрудничество с оккупантами. В частности, передавали информацию о оставшихся в них заброшенных домах и материальных ценностях. По информации местных жителей, эти несовершеннолетние также участвуют в мародерстве. Напомним, что как за коллаборантство, так и за мародерство придется отбывать наказание по украинскому законодательству – причем к ответственности будут привлечены и родители этих детей".
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А скорее просто удерживают для торга на переговорах.
А теперь его просят, к нему ездят. Турция в центре внимания. Поломается и согласится, конечно.
Другое дело, что и НАТО, и ЕС пора задуматься, а не поменять ли что-то в правиле о единогласности, чтобы таким "членам", как Эрдоган или Орбан, не давать в руки оружие против себя.
Бубочка нічого нам не хоче пояснити?
.Я не бачив ,щоб хтось з ООН з бумажкою про озабоченість зупинив війну,чи стояв з бумажкою навпроти рашиста і той зложив перед ним зброю
Немає ні впевненості,ні аналізу ,чи буде перемога України НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДНЯ.А без цих територій саме поняття "перемога" недійсне.
Якщо спробувати зважити сили воїнів(кількість).сили зброї яка вже є,врахувати сили та профіль зброї що нам повинні поставити, то можна по перше отримати реальну картину,і по-друге запланувати якісь ходи придбання нужної зброї для наступу на південь.
А до тих пір випади про референдум будуть всіляти паніку,але реально-це паніка щодо відсутності боїв на півдні,і повний вакуум перспективи в інфрмаційному просторі.Південь як завмер....І слово"перемога" рідше стало вживатись.Якщо помітили.