Оккупанты готовят "референдум с присоединением Энергодара к России", - ОВА

Запорожская областная военная администрация обнародовала информацию о ситуации на оккупированных территориях 16 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке ОВА.

В сообщении отмечается: "Оккупационные власти пытаются шантажом получить лояльность мелитопольцев. Работников бюджетных учреждений убеждают, что они могут навсегда избавиться от работы, поскольку городу появилось много переселенцев из Мариуполя, которые готовы к сотрудничеству с оккупационными властями. При этом в течение двух месяцев из Мелитополя уехала почти половина населения: остались преимущественно пожилые люди или жители, имеющие пожилых родственников.

Оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму". Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле окончательно присоединить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины.

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По сообщению местных жителей, в Энергодаре российские военные сегодня ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Сейчас сообщают о шести похищенных. Во время преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах на автоматном прицеле.

Кроме того, сообщают, что российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления.

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В Энергодаре КП "Единые информационные системы" больше не имеет возможности выполнять свои функции в полном объеме в пользу города, поэтому его финансирование временно, до освобождения города от оккупантов, приостановлено. Счета предприятия сейчас заблокированы. Работникам, желающим работать в рамках украинского законодательства, предложено временно перейти на другие коммунальные предприятия на альтернативные должности.

В Пологовском районе в селе Инженерное местные подростки пошли на сотрудничество с оккупантами. В частности, передавали информацию о оставшихся в них заброшенных домах и материальных ценностях. По информации местных жителей, эти несовершеннолетние также участвуют в мародерстве. Напомним, что как за коллаборантство, так и за мародерство придется отбывать наказание по украинскому законодательству – причем к ответственности будут привлечены и родители этих детей".