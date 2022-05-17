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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты готовят "референдум с присоединением Энергодара к России", - ОВА

аес,запорізька

Запорожская областная военная администрация обнародовала информацию о ситуации на оккупированных территориях 16 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке ОВА.

В сообщении отмечается: "Оккупационные власти пытаются шантажом получить лояльность мелитопольцев. Работников бюджетных учреждений убеждают, что они могут навсегда избавиться от работы, поскольку городу появилось много переселенцев из Мариуполя, которые готовы к сотрудничеству с оккупационными властями. При этом в течение двух месяцев из Мелитополя уехала почти половина населения: остались преимущественно пожилые люди или жители, имеющие пожилых родственников.

Оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму". Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к России, а на самом деле окончательно присоединить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа Запорожской ТЭС остановлена из-за невозможности доставить уголь в результате оккупации Энергодара, - Энергоатом

По сообщению местных жителей, в Энергодаре российские военные сегодня ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Сейчас сообщают о шести похищенных. Во время преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах на автоматном прицеле.

Кроме того, сообщают, что российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления.

Также читайте: Оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область, однако ВСУ уже овладевают вооружением, предоставленным в рамках ленд-лиза.

В Энергодаре КП "Единые информационные системы" больше не имеет возможности выполнять свои функции в полном объеме в пользу города, поэтому его финансирование временно, до освобождения города от оккупантов, приостановлено. Счета предприятия сейчас заблокированы. Работникам, желающим работать в рамках украинского законодательства, предложено временно перейти на другие коммунальные предприятия на альтернативные должности.

В Пологовском районе в селе Инженерное местные подростки пошли на сотрудничество с оккупантами. В частности, передавали информацию о оставшихся в них заброшенных домах и материальных ценностях. По информации местных жителей, эти несовершеннолетние также участвуют в мародерстве. Напомним, что как за коллаборантство, так и за мародерство придется отбывать наказание по украинскому законодательству – причем к ответственности будут привлечены и родители этих детей".

Автор: 

оккупация (10209) Запорожская область (3249) Энергодар (159)


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Топ комментарии
+21
І питання, на фіга з Енергодару високовольтку за тиждень до війни на Каховку протягли? Ту саму, по котрій електрика в Крим тепер іде.
Бубочка нічого нам не хоче пояснити?
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17.05.2022 06:24 Ответить
+15
Сижу под сиреной Одесса почти вся Украина также читаю новость и думаю ***** какие же ********* ********* кацапы вместе с ***** ***** вообще вне конкурса тот ещё ******** второго такого нет и не будет...Машина времени вот что спасет человечество убивать тех кто выпюнет таких как ***** Сталин Ленин и подобные им и это поверьте будет не страшно..а все разговоры о эффекте бабочки типа нельзя менять прошлое и придуманы именно такими о которых и идёт разговор...
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17.05.2022 03:09 Ответить
+11
Да пох, пусть хоть на Марсе референдум проводят, кок в пятак получат, так сразу успокоятся, кацапы сэр…
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17.05.2022 03:30 Ответить
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Сижу под сиреной Одесса почти вся Украина также читаю новость и думаю ***** какие же ********* ********* кацапы вместе с ***** ***** вообще вне конкурса тот ещё ******** второго такого нет и не будет...Машина времени вот что спасет человечество убивать тех кто выпюнет таких как ***** Сталин Ленин и подобные им и это поверьте будет не страшно..а все разговоры о эффекте бабочки типа нельзя менять прошлое и придуманы именно такими о которых и идёт разговор...
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17.05.2022 03:09 Ответить
Так, майбутнє зміниться. Але "чистильник" про це вже ніколи не узнає. Машина часу діє в одному напрямку - в минуле.
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17.05.2022 03:21 Ответить
Майбутнє зміниться на щось добре коли цiх мразей не буде на планеті.
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17.05.2022 07:13 Ответить
Делайте, делайте. Ускоряйте пакеты санкций.
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17.05.2022 03:09 Ответить
Херня собачья. Максимум что там будет это очередная бандитская республика.
А скорее просто удерживают для торга на переговорах.
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17.05.2022 03:19 Ответить
ясно що бандитська, вони багато чого наприєднували, навід"єднували і завжди на виході бандитський анклав.
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17.05.2022 03:31 Ответить
Да пох, пусть хоть на Марсе референдум проводят, кок в пятак получат, так сразу успокоятся, кацапы сэр…
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17.05.2022 03:30 Ответить
НАТО Финляндия и Швеция, Азов в Марике выводят, херсон и этергодар присоединяют к раисе❗Возможно происходит обмен☝
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17.05.2022 04:45 Ответить
Эрдоган сказал что ни за что не пустит Финляндию и Швецию в НАТО. Может НАТо выгонит Турцию из НАТО чтобы не быковала. (понятно что не выгонят)
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17.05.2022 07:15 Ответить
Насчёт "ни за что" - это Вы погорячились. Эрдоган - хитрый лис, он знает, что выставить из НАТО его не получится - за ним Босфор и Дарданеллы - поэтому он пытается получить из этой ситуации максимум преференций для себя. Когда это турки продавали что-нибудь без торга?
А теперь его просят, к нему ездят. Турция в центре внимания. Поломается и согласится, конечно.
Другое дело, что и НАТО, и ЕС пора задуматься, а не поменять ли что-то в правиле о единогласности, чтобы таким "членам", как Эрдоган или Орбан, не давать в руки оружие против себя.
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17.05.2022 08:44 Ответить
Не казав такого Ердоган.
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17.05.2022 09:26 Ответить
Тем веселее будет когда ВСУ зайдет и отберет "кусок раиси" себе 🤣
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17.05.2022 03:35 Ответить
Может в Припяти пусть сделают референдум на 4 - ом блоке которую они же и взорвали в 1986 году даже угробленная ими природа отказывается к им присоединяться. А может в Буче или Мариуполе и многих других городах пусть спросят у мертвых они наверное по их мнению тоже согласны присоединиться к РФ? Полный неадекват продолжается с начала агрессии как в войне так и мозгах.
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17.05.2022 03:46 Ответить
СКОЛЬКО НЕ ГОВОРИ «ХАЛВА» - ВО РТУ СЛАЩЕ НЕ СТАНЕТ!
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17.05.2022 04:29 Ответить
А что, там под Рязанью не засеяли?
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17.05.2022 05:51 Ответить
Куратор что за размер шрифта доплачивает? На такую херь что ты несешь поведутся только твои соплеменники из прокаженного барака Судя по твоей истерике пришла новая методичка"Голод НА Украине"
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17.05.2022 07:14 Ответить
Окопались??? Не собираются ничего отдавать? Ой,горе-то какое. Надо наверное сходить их попросить сдаться😱
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17.05.2022 05:49 Ответить
какие события? овца.
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17.05.2022 08:01 Ответить
Сколько можно ныть, здали юг, здали без бою, отдали, продали, что то изменится или что предлагаете сдаваться всей Украине раз разминировали юг? понятно зеленые зрадники есть в Украине так что делать или все потеряно и крест на Украине решили вы поставить ? мы все будем окупированы? у нас выхода другого нет должны сражаться тем более Британия и США дают оружие и сами намекают что мы способны и должны и Крым и тем более весь Донбас освободить от орков, или мы или Мордор, а после войны разберемся с предателями но не сейчас во время войны, постоянное нытье в каждом посте про Чонгар про сдачи юга и все пропало нам теперь крышка поможет нам? или предлагаете смириться и сдасться раз уж временно окупирован юг?
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17.05.2022 08:52 Ответить
Нiхто здаватись не збираэться, ми вiримо в ЗСУ i НАРОД Украiни, але зрадники продовжують свою пiдлу роботу, а Зеленський наче ослiп. Треба робити якiсь висновки вже зараз, а то може бути просто ПIЗНО. Тому ЛЮДИ криком кричать, а iх арестовичi стараються заспокоiти - все потiм. Повiрте, ПОТIМ може i не настати.
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17.05.2022 09:14 Ответить
https://youtu.be/csmOuJFOeVw Це ж було уже!
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17.05.2022 05:22 Ответить
А собака, у якої кацапи зпи#дили будку теж голосувала за приєднання до засрашки на референдумі?
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17.05.2022 05:43 Ответить
И кого интересует этот референдум? Весь мир cpaть хотел на все эти рашистские соцопросы, никто результатов не признает никогда, а русня только получит доп. санкции. Тем более, что ВСУ освободит от свинособак Запорожскую область и всю остальную окупированную материковую часть Украины через пару месяцев. А с нулевой поддержкой населением оккупантов, у москалюг вообще шансов нет.
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17.05.2022 05:49 Ответить
Дай то Бог! Но верится с трудом...
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17.05.2022 07:23 Ответить
И как это они еще Аляску не присоединили? Песня такая есть, теперь можно и присоединить. Эх, чего стесняться? Скрепы, ***...
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17.05.2022 06:09 Ответить
Сегодня в пол пятого утра прилетел самолет и бомбил Ахтырку. Виден дым и едут пожарные. Не ракета а самолет. И тут вопрос к Верховному- а где наша защита? где наша ПВО? Это же не ракета, которую тяжело сбить. Все на Киев ушло?
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17.05.2022 06:12 Ответить
Читай новини Генштабу.- саме того літака збили.І ще-ракетами з рашки і Чорного моря обдстрілюють всю Україну. НЕМАЄ в нас стільки і таких ПВО,щоб " закрити все небо". Подякуйбубочці, що згорнув програму ПВО, започатковану Порошенко. Не знав? Чи тільки новини про Донбас цікавлять?
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17.05.2022 10:37 Ответить
І питання, на фіга з Енергодару високовольтку за тиждень до війни на Каховку протягли? Ту саму, по котрій електрика в Крим тепер іде.
Бубочка нічого нам не хоче пояснити?
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17.05.2022 06:24 Ответить
За Оман? А хіба не ясно? Боневтік відпрацьовує оманське бабло
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17.05.2022 06:51 Ответить
Зеля ворог.
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17.05.2022 07:07 Ответить
Рефрендум рашистов - истязние заложников террористами.
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17.05.2022 07:46 Ответить
Атомна Станція -це шантаж.А референдум можуть хоть кожен день проводити...Папірцями тими дупу підтирати.коли воїн з автоматом стоїть..Це стосується і так званих міжнародних організацій .
.Я не бачив ,щоб хтось з ООН з бумажкою про озабоченість зупинив війну,чи стояв з бумажкою навпроти рашиста і той зложив перед ним зброю
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17.05.2022 08:01 Ответить
Энергодарская Народная Республика?
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17.05.2022 08:57 Ответить
Яка різниця,референдум проведуть,чи ні? Сутність та що там хазяйнують росіяни,і збираються хазяйнувати довго.
Немає ні впевненості,ні аналізу ,чи буде перемога України НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДНЯ.А без цих територій саме поняття "перемога" недійсне.
Якщо спробувати зважити сили воїнів(кількість).сили зброї яка вже є,врахувати сили та профіль зброї що нам повинні поставити, то можна по перше отримати реальну картину,і по-друге запланувати якісь ходи придбання нужної зброї для наступу на південь.
А до тих пір випади про референдум будуть всіляти паніку,але реально-це паніка щодо відсутності боїв на півдні,і повний вакуум перспективи в інфрмаційному просторі.Південь як завмер....І слово"перемога" рідше стало вживатись.Якщо помітили.
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17.05.2022 09:51 Ответить
Окупанти мають пригласити основного ідеолога здачі Енергодара - нашого Президента. Без його відважних дій по розмінуванню Чонгара під носом у бандерівцвців у москалів нічого не вийшло би. Так, що Володя заслуговує мінімум на орден, а краще на хероя малоросії.
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17.05.2022 10:00 Ответить
 
 