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Окупанти готують "референдум із приєднанням Енергодару до Росії", - ОВА

аес,запорізька

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію щодо ситуації на окупованих територіях 16 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці ОВА.

У повідомленні зазначається: "Окупаційна влада намагається шантажем отримати лояльність мелітопольців. Працівників бюджетних установ, переконують, що вони можуть назавжди позбутися роботи, оскільки місті з’явилося багато переселенців із Маріуполя, які готові до співпраці з окупаційною владою. При цьому потягом двох місяців з Мелітополя виїхала майже половина населення: залишилися переважно літні люди або мешканці, які мають стареньких родичів.

Окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого "референдуму". Росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці міста атомників виявляють своє бажання приєднатися до росії, а насправді остаточно долучити Запорізьку АЕС до "росатому", аби знищити енергетичну систему України.

Також читайте: 13 травня в Енергодарі працюватиме гумкоридор для виїзду на окуповану територію в районі Кам'янського

За повідомленням місцевих, в Енергодарі російські військові сьогодні ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку. Наразі повідомляють про шістьох викрадених. Під час злочинів росіяни тримали всіх, хто мешкає у квартирах, на автоматному прицілі.

Крім того, повідомляють, що російські військові риють окопи навколо міста та будують укріплення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти маскують обстріляні ними будівлі Запорізької АЕС, - Енергоатом. ФОТО

В Енергодарі КП "Єдині інформаційні системи" більше не має можливості виконувати свої функції в повному обсязі на користь міста, а тому його фінансування тимчасово, до звільнення міста від окупантів, призупинено. Рахунки підприємства зараз заблоковані. Працівникам, які хочуть працювати в рамках українського законодавства, запропоновано тимчасово перейти на інші комунальні підприємства на альтернативні посади.

У Пологівському районі у селі Інженерне місцеві підлітки пішли на співпрацю з окупантами. Зокрема, передавали інформацію про покинуті домівки та матеріальні цінності, що залишилися в них. За інформацією місцевих, ці неповнолітні також беруть участь у мародерстві. Нагадаємо, що як за колаборантство, так і за мародерство доведеться відбувати покарання за українським законодавством - причому до відповідальності будуть притягнуті і батьки цих дітей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Між колаборантами та окупантами у Запорізькій області почались конфлікти через гроші, - ОВА

Автор: 

окупація (6762) Запорізька область (3779) Енергодар (265)


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Топ коментарі
+21
І питання, на фіга з Енергодару високовольтку за тиждень до війни на Каховку протягли? Ту саму, по котрій електрика в Крим тепер іде.
Бубочка нічого нам не хоче пояснити?
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17.05.2022 06:24 Відповісти
+15
Сижу под сиреной Одесса почти вся Украина также читаю новость и думаю ***** какие же ********* ********* кацапы вместе с ***** ***** вообще вне конкурса тот ещё ******** второго такого нет и не будет...Машина времени вот что спасет человечество убивать тех кто выпюнет таких как ***** Сталин Ленин и подобные им и это поверьте будет не страшно..а все разговоры о эффекте бабочки типа нельзя менять прошлое и придуманы именно такими о которых и идёт разговор...
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17.05.2022 03:09 Відповісти
+11
Да пох, пусть хоть на Марсе референдум проводят, кок в пятак получат, так сразу успокоятся, кацапы сэр…
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17.05.2022 03:30 Відповісти
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Сижу под сиреной Одесса почти вся Украина также читаю новость и думаю ***** какие же ********* ********* кацапы вместе с ***** ***** вообще вне конкурса тот ещё ******** второго такого нет и не будет...Машина времени вот что спасет человечество убивать тех кто выпюнет таких как ***** Сталин Ленин и подобные им и это поверьте будет не страшно..а все разговоры о эффекте бабочки типа нельзя менять прошлое и придуманы именно такими о которых и идёт разговор...
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17.05.2022 03:09 Відповісти
Так, майбутнє зміниться. Але "чистильник" про це вже ніколи не узнає. Машина часу діє в одному напрямку - в минуле.
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17.05.2022 03:21 Відповісти
Майбутнє зміниться на щось добре коли цiх мразей не буде на планеті.
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17.05.2022 07:13 Відповісти
Делайте, делайте. Ускоряйте пакеты санкций.
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17.05.2022 03:09 Відповісти
Херня собачья. Максимум что там будет это очередная бандитская республика.
А скорее просто удерживают для торга на переговорах.
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17.05.2022 03:19 Відповісти
ясно що бандитська, вони багато чого наприєднували, навід"єднували і завжди на виході бандитський анклав.
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17.05.2022 03:31 Відповісти
Да пох, пусть хоть на Марсе референдум проводят, кок в пятак получат, так сразу успокоятся, кацапы сэр…
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17.05.2022 03:30 Відповісти
НАТО Финляндия и Швеция, Азов в Марике выводят, херсон и этергодар присоединяют к раисе❗Возможно происходит обмен☝
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17.05.2022 04:45 Відповісти
Эрдоган сказал что ни за что не пустит Финляндию и Швецию в НАТО. Может НАТо выгонит Турцию из НАТО чтобы не быковала. (понятно что не выгонят)
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17.05.2022 07:15 Відповісти
Насчёт "ни за что" - это Вы погорячились. Эрдоган - хитрый лис, он знает, что выставить из НАТО его не получится - за ним Босфор и Дарданеллы - поэтому он пытается получить из этой ситуации максимум преференций для себя. Когда это турки продавали что-нибудь без торга?
А теперь его просят, к нему ездят. Турция в центре внимания. Поломается и согласится, конечно.
Другое дело, что и НАТО, и ЕС пора задуматься, а не поменять ли что-то в правиле о единогласности, чтобы таким "членам", как Эрдоган или Орбан, не давать в руки оружие против себя.
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17.05.2022 08:44 Відповісти
Не казав такого Ердоган.
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17.05.2022 09:26 Відповісти
Тем веселее будет когда ВСУ зайдет и отберет "кусок раиси" себе 🤣
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17.05.2022 03:35 Відповісти
Может в Припяти пусть сделают референдум на 4 - ом блоке которую они же и взорвали в 1986 году даже угробленная ими природа отказывается к им присоединяться. А может в Буче или Мариуполе и многих других городах пусть спросят у мертвых они наверное по их мнению тоже согласны присоединиться к РФ? Полный неадекват продолжается с начала агрессии как в войне так и мозгах.
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17.05.2022 03:46 Відповісти
СКОЛЬКО НЕ ГОВОРИ «ХАЛВА» - ВО РТУ СЛАЩЕ НЕ СТАНЕТ!
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17.05.2022 04:29 Відповісти
А что, там под Рязанью не засеяли?
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17.05.2022 05:51 Відповісти
Куратор что за размер шрифта доплачивает? На такую херь что ты несешь поведутся только твои соплеменники из прокаженного барака Судя по твоей истерике пришла новая методичка"Голод НА Украине"
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17.05.2022 07:14 Відповісти
Окопались??? Не собираются ничего отдавать? Ой,горе-то какое. Надо наверное сходить их попросить сдаться😱
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17.05.2022 05:49 Відповісти
какие события? овца.
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17.05.2022 08:01 Відповісти
Сколько можно ныть, здали юг, здали без бою, отдали, продали, что то изменится или что предлагаете сдаваться всей Украине раз разминировали юг? понятно зеленые зрадники есть в Украине так что делать или все потеряно и крест на Украине решили вы поставить ? мы все будем окупированы? у нас выхода другого нет должны сражаться тем более Британия и США дают оружие и сами намекают что мы способны и должны и Крым и тем более весь Донбас освободить от орков, или мы или Мордор, а после войны разберемся с предателями но не сейчас во время войны, постоянное нытье в каждом посте про Чонгар про сдачи юга и все пропало нам теперь крышка поможет нам? или предлагаете смириться и сдасться раз уж временно окупирован юг?
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17.05.2022 08:52 Відповісти
Нiхто здаватись не збираэться, ми вiримо в ЗСУ i НАРОД Украiни, але зрадники продовжують свою пiдлу роботу, а Зеленський наче ослiп. Треба робити якiсь висновки вже зараз, а то може бути просто ПIЗНО. Тому ЛЮДИ криком кричать, а iх арестовичi стараються заспокоiти - все потiм. Повiрте, ПОТIМ може i не настати.
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17.05.2022 09:14 Відповісти
https://youtu.be/csmOuJFOeVw Це ж було уже!
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17.05.2022 05:22 Відповісти
А собака, у якої кацапи зпи#дили будку теж голосувала за приєднання до засрашки на референдумі?
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17.05.2022 05:43 Відповісти
И кого интересует этот референдум? Весь мир cpaть хотел на все эти рашистские соцопросы, никто результатов не признает никогда, а русня только получит доп. санкции. Тем более, что ВСУ освободит от свинособак Запорожскую область и всю остальную окупированную материковую часть Украины через пару месяцев. А с нулевой поддержкой населением оккупантов, у москалюг вообще шансов нет.
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17.05.2022 05:49 Відповісти
Дай то Бог! Но верится с трудом...
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17.05.2022 07:23 Відповісти
И как это они еще Аляску не присоединили? Песня такая есть, теперь можно и присоединить. Эх, чего стесняться? Скрепы, ***...
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17.05.2022 06:09 Відповісти
Сегодня в пол пятого утра прилетел самолет и бомбил Ахтырку. Виден дым и едут пожарные. Не ракета а самолет. И тут вопрос к Верховному- а где наша защита? где наша ПВО? Это же не ракета, которую тяжело сбить. Все на Киев ушло?
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17.05.2022 06:12 Відповісти
Читай новини Генштабу.- саме того літака збили.І ще-ракетами з рашки і Чорного моря обдстрілюють всю Україну. НЕМАЄ в нас стільки і таких ПВО,щоб " закрити все небо". Подякуйбубочці, що згорнув програму ПВО, започатковану Порошенко. Не знав? Чи тільки новини про Донбас цікавлять?
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17.05.2022 10:37 Відповісти
І питання, на фіга з Енергодару високовольтку за тиждень до війни на Каховку протягли? Ту саму, по котрій електрика в Крим тепер іде.
Бубочка нічого нам не хоче пояснити?
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17.05.2022 06:24 Відповісти
За Оман? А хіба не ясно? Боневтік відпрацьовує оманське бабло
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17.05.2022 06:51 Відповісти
Зеля ворог.
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17.05.2022 07:07 Відповісти
Рефрендум рашистов - истязние заложников террористами.
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17.05.2022 07:46 Відповісти
Атомна Станція -це шантаж.А референдум можуть хоть кожен день проводити...Папірцями тими дупу підтирати.коли воїн з автоматом стоїть..Це стосується і так званих міжнародних організацій .
.Я не бачив ,щоб хтось з ООН з бумажкою про озабоченість зупинив війну,чи стояв з бумажкою навпроти рашиста і той зложив перед ним зброю
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17.05.2022 08:01 Відповісти
Энергодарская Народная Республика?
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17.05.2022 08:57 Відповісти
Яка різниця,референдум проведуть,чи ні? Сутність та що там хазяйнують росіяни,і збираються хазяйнувати довго.
Немає ні впевненості,ні аналізу ,чи буде перемога України НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДНЯ.А без цих територій саме поняття "перемога" недійсне.
Якщо спробувати зважити сили воїнів(кількість).сили зброї яка вже є,врахувати сили та профіль зброї що нам повинні поставити, то можна по перше отримати реальну картину,і по-друге запланувати якісь ходи придбання нужної зброї для наступу на південь.
А до тих пір випади про референдум будуть всіляти паніку,але реально-це паніка щодо відсутності боїв на півдні,і повний вакуум перспективи в інфрмаційному просторі.Південь як завмер....І слово"перемога" рідше стало вживатись.Якщо помітили.
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17.05.2022 09:51 Відповісти
Окупанти мають пригласити основного ідеолога здачі Енергодара - нашого Президента. Без його відважних дій по розмінуванню Чонгара під носом у бандерівцвців у москалів нічого не вийшло би. Так, що Володя заслуговує мінімум на орден, а краще на хероя малоросії.
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17.05.2022 10:00 Відповісти
 
 