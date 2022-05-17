Окупанти готують "референдум із приєднанням Енергодару до Росії", - ОВА
Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію щодо ситуації на окупованих територіях 16 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці ОВА.
У повідомленні зазначається: "Окупаційна влада намагається шантажем отримати лояльність мелітопольців. Працівників бюджетних установ, переконують, що вони можуть назавжди позбутися роботи, оскільки місті з’явилося багато переселенців із Маріуполя, які готові до співпраці з окупаційною владою. При цьому потягом двох місяців з Мелітополя виїхала майже половина населення: залишилися переважно літні люди або мешканці, які мають стареньких родичів.
Окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого "референдуму". Росіяни хочуть створити інформаційну картинку, нібито мешканці міста атомників виявляють своє бажання приєднатися до росії, а насправді остаточно долучити Запорізьку АЕС до "росатому", аби знищити енергетичну систему України.
За повідомленням місцевих, в Енергодарі російські військові сьогодні ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку. Наразі повідомляють про шістьох викрадених. Під час злочинів росіяни тримали всіх, хто мешкає у квартирах, на автоматному прицілі.
Крім того, повідомляють, що російські військові риють окопи навколо міста та будують укріплення.
В Енергодарі КП "Єдині інформаційні системи" більше не має можливості виконувати свої функції в повному обсязі на користь міста, а тому його фінансування тимчасово, до звільнення міста від окупантів, призупинено. Рахунки підприємства зараз заблоковані. Працівникам, які хочуть працювати в рамках українського законодавства, запропоновано тимчасово перейти на інші комунальні підприємства на альтернативні посади.
У Пологівському районі у селі Інженерне місцеві підлітки пішли на співпрацю з окупантами. Зокрема, передавали інформацію про покинуті домівки та матеріальні цінності, що залишилися в них. За інформацією місцевих, ці неповнолітні також беруть участь у мародерстві. Нагадаємо, що як за колаборантство, так і за мародерство доведеться відбувати покарання за українським законодавством - причому до відповідальності будуть притягнуті і батьки цих дітей".
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А скорее просто удерживают для торга на переговорах.
А теперь его просят, к нему ездят. Турция в центре внимания. Поломается и согласится, конечно.
Другое дело, что и НАТО, и ЕС пора задуматься, а не поменять ли что-то в правиле о единогласности, чтобы таким "членам", как Эрдоган или Орбан, не давать в руки оружие против себя.
Бубочка нічого нам не хоче пояснити?
.Я не бачив ,щоб хтось з ООН з бумажкою про озабоченість зупинив війну,чи стояв з бумажкою навпроти рашиста і той зложив перед ним зброю
Немає ні впевненості,ні аналізу ,чи буде перемога України НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДНЯ.А без цих територій саме поняття "перемога" недійсне.
Якщо спробувати зважити сили воїнів(кількість).сили зброї яка вже є,врахувати сили та профіль зброї що нам повинні поставити, то можна по перше отримати реальну картину,і по-друге запланувати якісь ходи придбання нужної зброї для наступу на південь.
А до тих пір випади про референдум будуть всіляти паніку,але реально-це паніка щодо відсутності боїв на півдні,і повний вакуум перспективи в інфрмаційному просторі.Південь як завмер....І слово"перемога" рідше стало вживатись.Якщо помітили.