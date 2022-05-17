Над Днепропетровщиной сбит российский беспилотник
Сегодня, 17 мая, в небе над Днепропетровщиной сбит вражеский беспилотник.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Днепропетровщина. 17 мая. 16.31 Все хорошо. Наши военные работают. Сбили над областью вражеский беспилотник", - сказано в сообщении.
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