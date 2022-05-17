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Над Днепропетровщиной сбит российский беспилотник

безпілотник

Сегодня, 17 мая, в небе над Днепропетровщиной сбит вражеский беспилотник.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Днепропетровщина. 17 мая. 16.31 Все хорошо. Наши военные работают. Сбили над областью вражеский беспилотник", - сказано в сообщении.

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беспилотник (3852) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4156)


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Долітався! Слава ЗСУ! 💪💙💛😁
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17.05.2022 17:14 Ответить
отлично!
(спасибо, воины!!!)
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17.05.2022 17:19 Ответить
 
 