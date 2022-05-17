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Над Дніпропетровщиною збито російський безпілотник

безпілотник

Сьогодні, 17 травня, в небі над Дніпроперовщиною збито ворожий безпілотник.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Дніпропетровщина. 17 травня. 16.31 Все добре. Наші військові працюють. Збили над областю ворожий безпілотник", - сказано в повідомленні. 

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Жодних подробиць поки що не повідомляється.

Автор: 

безпілотник (4435) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3936)


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Долітався! Слава ЗСУ! 💪💙💛😁
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17.05.2022 17:14 Відповісти
отлично!
(спасибо, воины!!!)
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17.05.2022 17:19 Відповісти
 
 