Над Дніпропетровщиною збито російський безпілотник
Сьогодні, 17 травня, в небі над Дніпроперовщиною збито ворожий безпілотник.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Дніпропетровщина. 17 травня. 16.31 Все добре. Наші військові працюють. Збили над областю ворожий безпілотник", - сказано в повідомленні.
Жодних подробиць поки що не повідомляється.
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