"Швеция и Финляндия не хотели в НАТО, их толкнули", - Бербок

Финляндия и Швеция вынуждены присоединяться к НАТО из-за прямой угрозы их безопасности со стороны России.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Швеция и Финляндия не хотели в НАТО, их толкнули", - подчеркнула министр.

По ее словам, двери в Альянс для этих стран "более чем открыты".

Все будет сделано по ускоренной процедуре без "переходных фаз", уверена Бербок, несмотря на некоторые оговорки Турции, которые в Берлине и в других столицах приняли во внимание. Турецкие замечания будут обсуждаться.

Все, по ее словам, прекрасно понимают, что сейчас "решающий момент, исторический момент", поэтому 30 стран НАТО должны стоять на стороне этих двух государств.

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