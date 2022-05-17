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"Швеция и Финляндия не хотели в НАТО, их толкнули", - Бербок

швеція,фінляндія

Финляндия и Швеция вынуждены присоединяться к НАТО из-за прямой угрозы их безопасности со стороны России.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Швеция и Финляндия не хотели в НАТО, их толкнули", - подчеркнула министр.

По ее словам, двери в Альянс для этих стран "более чем открыты".

Все будет сделано по ускоренной процедуре без "переходных фаз", уверена Бербок, несмотря на некоторые оговорки Турции, которые в Берлине и в других столицах приняли во внимание. Турецкие замечания будут обсуждаться.

Все, по ее словам, прекрасно понимают, что сейчас "решающий момент, исторический момент", поэтому 30 стран НАТО должны стоять на стороне этих двух государств.

Читайте: Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО

НАТО (10177) Финляндия (991) членство в НАТО (1548) Швеция (1020) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+10
Бункєрний мнагахадовачнік апять насрал сєбє в парткі...
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17.05.2022 17:15 Ответить
+9
Украину не взяли по одной причине, это рашка, уже всем ясно давно.
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17.05.2022 17:24 Ответить
+3
Чому Албанію в 2009. взяли до НАТО, а Україну досі - ні? Албанія тоді досягла усіх стандартів, і корупцію перемогла (дикий, гомеричний регіт)?
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17.05.2022 17:19 Ответить
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Хаха...)))
Іронічно...)))
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17.05.2022 17:14 Ответить
Бункєрний мнагахадовачнік апять насрал сєбє в парткі...
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17.05.2022 17:15 Ответить
В носки.
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17.05.2022 17:16 Ответить
Они хотели (как все скандинавы) медленно, а теперь вступят быстро.
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17.05.2022 17:15 Ответить
Так, ану не наїжджати на скандинавів, вони чудові люди
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17.05.2022 17:28 Ответить
Фіни не скандинави.
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17.05.2022 17:36 Ответить
Всем переиграл и уничтожил рабсию.
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17.05.2022 17:17 Ответить
Для психопата это не имеет никакого значения)
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17.05.2022 17:20 Ответить
Чому Албанію в 2009. взяли до НАТО, а Україну досі - ні? Албанія тоді досягла усіх стандартів, і корупцію перемогла (дикий, гомеричний регіт)?
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17.05.2022 17:19 Ответить
Украину не взяли по одной причине, это рашка, уже всем ясно давно.
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17.05.2022 17:24 Ответить
Потому что Крым + ОРДЛО. И ещё пару лет назад не было уверенности, что секреты НАТО не улетит прямо в Кремль.
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17.05.2022 17:43 Ответить
ещё пару лет назад
хочеш сказати, що дЄрьмОПа-вагнегейтна- це гарант таємниць??????
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17.05.2022 18:34 Ответить
хотели, просто повода небыло ... шведы уже ******ись перехватчики в небо поднимать над Готландом
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17.05.2022 17:20 Ответить
Бабо, ти вчинена?
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17.05.2022 17:26 Ответить
"Всё, к чему прикасается путинский режим - умирает. Или превращается в дерьмо."
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17.05.2022 17:32 Ответить
И дерьмо умирает.
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17.05.2022 17:35 Ответить
https://medium.com/m/signin?operation=register&redirect=https%3A%2F%2Fmedium.com%2F%40x_TomCooper_x%2Fukraine-war-16-and-17-may-2022-2a79fc72e730&source=post_page--------------------------nav_reg----------- Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно виступає проти членства Фінляндії та Швеції в НАТО.
Щонайбільше, йдеться про його скарги на те, що Швеція та Фінляндія «приховують терористів»: ні слова, що йдеться про РПК - «Робітничу партію Курдистану» - банду, яка не лише дотримується маоїстської ідеології, воює з Туреччиною від середини 1980-х років, або офіційно заборонений - але повністю ігнорований, якщо не відкрито підтриманий - більшістю ЄС та НАТО… а також те, що РПК рішуче підтримує Москву (її традиційного прихильника) щодо війни в Україні.
Це https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/010320223 інтерв'ю з лідером РПК Дураном Калкаланом на початку березня цього року, в якому Калкалан пояснює, що українська влада є колаборантом і слугою Заходу, не представляє волю українського суспільства, а отже, не контролює незалежну державу. і суверенна держава...
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17.05.2022 18:25 Ответить
Опять путин всех "обскакал" .Орки,радуйтесь
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17.05.2022 20:48 Ответить
 
 