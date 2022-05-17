"Швеция и Финляндия не хотели в НАТО, их толкнули", - Бербок
Финляндия и Швеция вынуждены присоединяться к НАТО из-за прямой угрозы их безопасности со стороны России.
Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Швеция и Финляндия не хотели в НАТО, их толкнули", - подчеркнула министр.
По ее словам, двери в Альянс для этих стран "более чем открыты".
Все будет сделано по ускоренной процедуре без "переходных фаз", уверена Бербок, несмотря на некоторые оговорки Турции, которые в Берлине и в других столицах приняли во внимание. Турецкие замечания будут обсуждаться.
Все, по ее словам, прекрасно понимают, что сейчас "решающий момент, исторический момент", поэтому 30 стран НАТО должны стоять на стороне этих двух государств.
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+10 Александр Чуднивец #474549
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+3 УАВ
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Іронічно...)))
хочеш сказати, що дЄрьмОПа-вагнегейтна- це гарант таємниць??????
Щонайбільше, йдеться про його скарги на те, що Швеція та Фінляндія «приховують терористів»: ні слова, що йдеться про РПК - «Робітничу партію Курдистану» - банду, яка не лише дотримується маоїстської ідеології, воює з Туреччиною від середини 1980-х років, або офіційно заборонений - але повністю ігнорований, якщо не відкрито підтриманий - більшістю ЄС та НАТО… а також те, що РПК рішуче підтримує Москву (її традиційного прихильника) щодо війни в Україні.
Це https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/010320223 інтерв'ю з лідером РПК Дураном Калкаланом на початку березня цього року, в якому Калкалан пояснює, що українська влада є колаборантом і слугою Заходу, не представляє волю українського суспільства, а отже, не контролює незалежну державу. і суверенна держава...