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Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО

фінляндія

Финский парламент во вторник, 17 мая, поддержал вступление страны в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yle.

"За" проголосовали 188 депутатов, "против" – 8, никто из депутатов не воздержался. Еще трое депутатов отсутствовали.

Отмечается, что именно голосование состоялось из-за того, что депутат "Союза левых сил" Маркус Мустаярви внес предложение в ответ об отказе от присоединения к военному альянсу. Она была отклонена большинством парламентариев.

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Президент и правительство в воскресенье решили, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО. Также Швеция решила присоединиться к Североатлантическому военному альянсу.

Ранее Комитет по иностранным делам финского парламента выступил за то, чтобы Финляндия подала заявку на вступление в НАТО "с полными правами и обязанностями".

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"Сильная поддержка со стороны парламента руководства государства в продвижении членства Финляндии в НАТО. За то, чтобы подать заявку на членство, высказались 188 депутатов, против – 8. Долгая и стабильная линия внешней политики и политики безопасности, стремящаяся к консенсусу, действует и сегодня", – прокомментировала результат голосования премьер Санна Марин, сообщает Helsingin Sanomat.

Президент Саули Ниинисте, за которым теперь финальное решение о подаче заявки, вероятнее всего примет его дистанционно, находясь с визитом в Швеции по приглашению короля Карла XVI Густава.

Если заявка будет подана и получит одобрение в парламентах всех стран-членов НАТО, для финального утверждения снова состоится голосование в парламенте Финляндии. Комитет по конституционным вопросам еще решает, нужно ли на этот случай обычное большинство, или по меньшей мере две трети голосов. Впрочем, дебаты показали мощную поддержку депутатов и получение такого количества голосов не должно быть проблемой.

Финляндия (991) членство в НАТО (1548)


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Топ комментарии
+13
Правильно. Ніхто не хоче війни.
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17.05.2022 16:23 Ответить
+12
Шлягер для москалів--..НАТО наближається,НАТО наближається.....!!!)))
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17.05.2022 16:29 Ответить
+10
українські наццисти,
фінські наццисти,
шведські наццисти.....

весь світ наццизм, а парашанє залишились в гордом одіночествє
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17.05.2022 16:30 Ответить
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Правильно. Ніхто не хоче війни.
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17.05.2022 16:23 Ответить
українські наццисти,
фінські наццисти,
шведські наццисти.....

весь світ наццизм, а парашанє залишились в гордом одіночествє
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17.05.2022 16:30 Ответить
Раша гут бай
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17.05.2022 16:26 Ответить
так вроде бы такой вопрос выносится, по уставу нато, на референдум!? но это не точно (с)
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17.05.2022 16:28 Ответить
Ты прав, это не точно. Хватит смотреть Скабееву и Соловьева. В мире есть ещё и правдивые источники информации.
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17.05.2022 16:49 Ответить
Хтось заскулив у москві, але заплакавши заліз тихенько в нірку, бо що Воно може зробити? Погрожувати, Чим і ким? Його армію побачили в Україні, яку прості хлопці ганяють обісцяними ворогом трусами. Народ Фінляндії буде мати надійну парасольку і мир. А наші минулі політику в угоду московії, готували свій народ в раби.
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17.05.2022 16:29 Ответить
Шлягер для москалів--..НАТО наближається,НАТО наближається.....!!!)))
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17.05.2022 16:29 Ответить
как оказалось "горячие финские парни" за словом и делом в карман не лезут.
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17.05.2022 16:30 Ответить
за словом и ДЕЛОМ в карман не лезут
Закон Мерфи "Если дела идут плохо, в скором времени они пойдут ещё хуже. Если дела улучшаются - значит вы чего то не замечаете"
А что правда вот так в омут головой, наплевав на *****, на передний край обороны под кацапские ракеты? Не, что правда верите?
Они все там хитро вы сделанные. Это будут страны НАТО, особенного НАТО. Без размещения иностранного контингента на своей территории. Т.е "горячие финские парни" теоретически в Ирак поедут (если парламент одобрит), но американскую базу в Финляндии ставить не будут.
Когда ***** этот ход конём обьяснили, он и заявил что угрозы не будет (дал добро). А так да. Фины в НАТО.
Показуха.
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17.05.2022 16:56 Ответить
Придет следующий президент и поставит базу - какие проблемы? Добро ***** никто не спрашивал - его перед фактом поставили. Финляндия и Швеция - это не так об американских базах, как о закрытии Балтийского моря для кацапов.
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17.05.2022 17:39 Ответить
Зараз кінь буде ржати, або пісюн, або ********.
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17.05.2022 16:33 Ответить
Сразу голосуйте за запрет парнокопытным въезда в Финляндию.
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17.05.2022 16:36 Ответить
не знаю, як будуть воювати німці з касапами (в разі чого...), але фіни - ой, будуть жорстко...
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17.05.2022 16:36 Ответить
Минулого року читав результати соцопитування в країнах ЄС на тему "Скільки відсотків громадян готові захищати свою країну зі зброєю". Так от Фінляндія виявилася європейським лідером за цим показником, десь близько 80 процентів фінів відповіли, що готові.
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17.05.2022 16:47 Ответить
Після нас ні німцям,ні фінам з кацапами не буде вже що робити...Можливо,і самі кацапи тоді вже скінчаться...
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17.05.2022 16:51 Ответить
Можем только позавидовать им белой завистью и продолжать расхлебывать выбор "мудрого" украинского нарида начиная от Кучмы и его выкормыша Януковича и заканчивая зеленым шапито.
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17.05.2022 16:38 Ответить
Якщо в країнах Балтії не було б НАТО , то жоден з нас би не поставил б один с сотні , що ***** не захопив би ці три країни за кілька тижднів . Бо дуже мала площа ...

А вони полізли на країну з 40 млн. населення виключно тому , що не було хоча б договору з США як це є в Ізраїля , в Півд. Кореї чи в Японії .

НАТО це можливость втрачати на властну оборону мінімум грошей й мати максимум ********** озброєння .
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17.05.2022 16:41 Ответить
Для ***** велика честь писати з великої букви.
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17.05.2022 16:51 Ответить
Когда путин стал президентом, на границе с россией не было ни одной стран НАТО ( морскую границу с США в счет не беру). Сейчас уже три страны НАТО имеют границы с росией. Скоро будет четвертая. Гениально окурок борется с НАТО.
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17.05.2022 16:47 Ответить
Мы тоже обязательно должны вступить в НАТО
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17.05.2022 16:50 Ответить
А наш один Найвєлічайший політик заявив, що нас там не чекають і не подав законопроект в парламент, де має більшість і навіть посла три роки не призначав в НАТО і на Саміт НАТО не їздив... і хто б Ви думали це такий?
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17.05.2022 16:51 Ответить
*а кто это НЕ сдалал? айайайай*
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17.05.2022 16:55 Ответить
Как же так? Орки ведь предлагали НАТО убираться подобру-поздорову в зону до 1997 года? Неужели НАТО не испугалось Володимира Путина ростом аж 148 см. и не убежало, моля о пощаде?А так - порты Северного флота РФ и заводы попадают под прицел ракет НАТО напрямую.
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17.05.2022 16:58 Ответить
Следствие того что политтехнологи кремля работает на внутреннего потребителя и не понимает западного хода мышления. Где любому, который знаком с историей, понятно что если русские власти говорит так, что в самом деле всё наоборот.
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17.05.2022 17:19 Ответить
Ну що Верховна Рада? Обісрались? Ось як це робиться! Легко і просто і без тупих і зрадницьких відосиків недопрезидента!!!
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17.05.2022 17:28 Ответить
Правильно, одобряю, уважаю!!!
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17.05.2022 18:19 Ответить
"против" - КИВАлайнен и др...
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17.05.2022 18:43 Ответить
 
 