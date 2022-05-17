Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО
Финский парламент во вторник, 17 мая, поддержал вступление страны в НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yle.
"За" проголосовали 188 депутатов, "против" – 8, никто из депутатов не воздержался. Еще трое депутатов отсутствовали.
Отмечается, что именно голосование состоялось из-за того, что депутат "Союза левых сил" Маркус Мустаярви внес предложение в ответ об отказе от присоединения к военному альянсу. Она была отклонена большинством парламентариев.
Президент и правительство в воскресенье решили, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО. Также Швеция решила присоединиться к Североатлантическому военному альянсу.
Ранее Комитет по иностранным делам финского парламента выступил за то, чтобы Финляндия подала заявку на вступление в НАТО "с полными правами и обязанностями".
"Сильная поддержка со стороны парламента руководства государства в продвижении членства Финляндии в НАТО. За то, чтобы подать заявку на членство, высказались 188 депутатов, против – 8. Долгая и стабильная линия внешней политики и политики безопасности, стремящаяся к консенсусу, действует и сегодня", – прокомментировала результат голосования премьер Санна Марин, сообщает Helsingin Sanomat.
Президент Саули Ниинисте, за которым теперь финальное решение о подаче заявки, вероятнее всего примет его дистанционно, находясь с визитом в Швеции по приглашению короля Карла XVI Густава.
Если заявка будет подана и получит одобрение в парламентах всех стран-членов НАТО, для финального утверждения снова состоится голосование в парламенте Финляндии. Комитет по конституционным вопросам еще решает, нужно ли на этот случай обычное большинство, или по меньшей мере две трети голосов. Впрочем, дебаты показали мощную поддержку депутатов и получение такого количества голосов не должно быть проблемой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
фінські наццисти,
шведські наццисти.....
весь світ наццизм, а парашанє залишились в гордом одіночествє
Закон Мерфи "Если дела идут плохо, в скором времени они пойдут ещё хуже. Если дела улучшаются - значит вы чего то не замечаете"
А что правда вот так в омут головой, наплевав на *****, на передний край обороны под кацапские ракеты? Не, что правда верите?
Они все там хитро вы сделанные. Это будут страны НАТО, особенного НАТО. Без размещения иностранного контингента на своей территории. Т.е "горячие финские парни" теоретически в Ирак поедут (если парламент одобрит), но американскую базу в Финляндии ставить не будут.
Когда ***** этот ход конём обьяснили, он и заявил что угрозы не будет (дал добро). А так да. Фины в НАТО.
Показуха.
А вони полізли на країну з 40 млн. населення виключно тому , що не було хоча б договору з США як це є в Ізраїля , в Півд. Кореї чи в Японії .
НАТО це можливость втрачати на властну оборону мінімум грошей й мати максимум ********** озброєння .