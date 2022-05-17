Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО

Финский парламент во вторник, 17 мая, поддержал вступление страны в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Yle.

"За" проголосовали 188 депутатов, "против" – 8, никто из депутатов не воздержался. Еще трое депутатов отсутствовали.

Отмечается, что именно голосование состоялось из-за того, что депутат "Союза левых сил" Маркус Мустаярви внес предложение в ответ об отказе от присоединения к военному альянсу. Она была отклонена большинством парламентариев.

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Президент и правительство в воскресенье решили, что Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО. Также Швеция решила присоединиться к Североатлантическому военному альянсу.

Ранее Комитет по иностранным делам финского парламента выступил за то, чтобы Финляндия подала заявку на вступление в НАТО "с полными правами и обязанностями".

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"Сильная поддержка со стороны парламента руководства государства в продвижении членства Финляндии в НАТО. За то, чтобы подать заявку на членство, высказались 188 депутатов, против – 8. Долгая и стабильная линия внешней политики и политики безопасности, стремящаяся к консенсусу, действует и сегодня", – прокомментировала результат голосования премьер Санна Марин, сообщает Helsingin Sanomat.

Президент Саули Ниинисте, за которым теперь финальное решение о подаче заявки, вероятнее всего примет его дистанционно, находясь с визитом в Швеции по приглашению короля Карла XVI Густава.

Если заявка будет подана и получит одобрение в парламентах всех стран-членов НАТО, для финального утверждения снова состоится голосование в парламенте Финляндии. Комитет по конституционным вопросам еще решает, нужно ли на этот случай обычное большинство, или по меньшей мере две трети голосов. Впрочем, дебаты показали мощную поддержку депутатов и получение такого количества голосов не должно быть проблемой.