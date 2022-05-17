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Россия высылает двух финских дипломатов

финляндия,фінляндія

МИД России вызвал посла Финляндии Антти Хелантеря и сообщил ему о "неприемлемости" пребывания двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Как сообщается, это реакция на действия финских властей, ранее выславших двух сотрудников посольства России в Хельсинки. При этом послу был заявлен "решительный протест" в связи с выдворением, а также "конфронтационным курсом Финляндии по отношению к России, включая поставки оружия" Украине.

Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины дружественные с Украиной государства выслали в общей сложности 445 дипломатов и сотрудников российских дипломатических учреждений.

Также читайте: Россия высылает 40 сотрудников посольства Германии

посольство (1087) посольство РФ (452) россия (96442) Финляндия (991) дипломаты (641)


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Топ комментарии
+21
Молниеносный и уничтожающий ответ рашки на вступление Финляндии в НАТО!!!
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17.05.2022 16:11 Ответить
+20
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17.05.2022 16:10 Ответить
+12
Лишнехромосомные хромосомами зашевелили.
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17.05.2022 16:18 Ответить
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17.05.2022 16:10 Ответить
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17.05.2022 16:26 Ответить
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17.05.2022 16:37 Ответить
Молниеносный и уничтожающий ответ рашки на вступление Финляндии в НАТО!!!
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17.05.2022 16:11 Ответить
А як же "ПАВТАРІТЬ", за дєдов "АТАМСТИТЬ"? Отак буде і з Україною.
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17.05.2022 16:28 Ответить
Там кордони закриті , всі спільні проекти зупинені. Можна всіх висилать))
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17.05.2022 16:12 Ответить
українські наццисти,
фінські наццисти,
шведські наццисти.....

весь світ наццизм, а парашанє залишились в гордом одіночествє
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17.05.2022 16:28 Ответить
нууууу
це канєшно жахливе покарання за вступ Фінляндії до НАТО
ще двох шведських вишліть, щоб довершити помсту

ДЕБІІІІЛИ
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17.05.2022 16:12 Ответить
Кацапня біснується , так як відчувають свою поразку в нашій краіні і поразку на міжнародному , дипломатичному фронті по всьому світу
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17.05.2022 16:13 Ответить
Лапатнікі включілі рєжім абіжєнкі...
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17.05.2022 16:15 Ответить
Лишнехромосомные хромосомами зашевелили.
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17.05.2022 16:18 Ответить
Можна ще перднути у бік Суомі. Або в ноги змерзнути мамі назло.
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17.05.2022 16:18 Ответить
а шо так ? Підзабули 1939? Фіни можуть нагадати....
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17.05.2022 16:20 Ответить
Ядирный пепел скуксился до уровня подподьездных бабулек и "Да пашли вы".
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17.05.2022 16:21 Ответить
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17.05.2022 16:24 Ответить
Жду новостей, как параша запускает в Финляндию ракеты, поскольку те стали нацистами, фашистами, русофобами и обидели плешивого.
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17.05.2022 16:26 Ответить
Тепер і навіть в стриманій Фінляндії московитам пи@да, а їх там багатенько.....
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17.05.2022 16:26 Ответить
Фины и не только фины в ответ должны дать пинка всем русским гастарбайтерам.
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17.05.2022 16:28 Ответить
Думаю , що в тих дипломатів це святковий день .

Бо завичай таких фахівців потім перенапраляють в цівілізованні країни ....
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17.05.2022 16:28 Ответить
О, вот он и очень мощный ответ Еще в лужу попердеть можно Лаврову
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17.05.2022 16:28 Ответить
Шпіонами обмінялись? Зрозуміло.
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17.05.2022 16:29 Ответить
Я так вижу, что бы паРаша, наконец, отцепилась от Украины и отпустила ее в НАТО и ЕС, нужно, по примеру финнов, 200 тыс. кацапов зажмурить?
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17.05.2022 16:29 Ответить
А еще можно было всраться с лютой ненависти))) Роисся вперде))
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17.05.2022 16:37 Ответить
Різниця в тому, що парашкінські "дипломати" коли їх депортують скиглять "ЗАЧТО?", а фінські хрестяться дивлячись у небо й кажуть "СЛАВА ТОБІ ГОСПОДИ, НЕРЕШТІ"...
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17.05.2022 16:45 Ответить
Оце так пук, рашики. Тому нам треба теж було в НАТО з 90х років... Але нічого, хоч зараз з кров.ю, з м.ясом, але подалі від *********
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17.05.2022 16:45 Ответить
Хай рашка удавится. Дебилы. Им осталось только стеной от всего света отгородиться
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17.05.2022 16:55 Ответить
Це дуже потужна відповідь на вступ країни до НАТО.
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17.05.2022 17:15 Ответить
Москалі все більше і більше нагадують ТЕРИТОРІЮ а не країну, ДИКЕ ПОЛЕ.... Викинуті із усіх спортивних змагань та інших міжнародних закладів... Ще й позбуваються дипломатів...
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17.05.2022 17:48 Ответить
А что будет Питер жрать, если финны не будут их кормить.?
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17.05.2022 18:03 Ответить
 
 