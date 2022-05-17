Россия высылает двух финских дипломатов

МИД России вызвал посла Финляндии Антти Хелантеря и сообщил ему о "неприемлемости" пребывания двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Как сообщается, это реакция на действия финских властей, ранее выславших двух сотрудников посольства России в Хельсинки. При этом послу был заявлен "решительный протест" в связи с выдворением, а также "конфронтационным курсом Финляндии по отношению к России, включая поставки оружия" Украине.

Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины дружественные с Украиной государства выслали в общей сложности 445 дипломатов и сотрудников российских дипломатических учреждений.

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