Россия высылает двух финских дипломатов
МИД России вызвал посла Финляндии Антти Хелантеря и сообщил ему о "неприемлемости" пребывания двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Как сообщается, это реакция на действия финских властей, ранее выславших двух сотрудников посольства России в Хельсинки. При этом послу был заявлен "решительный протест" в связи с выдворением, а также "конфронтационным курсом Финляндии по отношению к России, включая поставки оружия" Украине.
Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины дружественные с Украиной государства выслали в общей сложности 445 дипломатов и сотрудников российских дипломатических учреждений.
Топ комментарии
+21 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий17.05.2022 16:11 Ответить Ссылка
+20 Eispickel
показать весь комментарий17.05.2022 16:10 Ответить Ссылка
+12 Aleks Varnavin
показать весь комментарий17.05.2022 16:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
фінські наццисти,
шведські наццисти.....
весь світ наццизм, а парашанє залишились в гордом одіночествє
це канєшно жахливе покарання за вступ Фінляндії до НАТО
ще двох шведських вишліть, щоб довершити помсту
ДЕБІІІІЛИ
Бо завичай таких фахівців потім перенапраляють в цівілізованні країни ....