Росія висилає двох фінських дипломатів

МЗС Росії викликало посла Фінляндії Антті Хелантеря і повідомило йому про "неприйнятність" перебування двох співробітників персоналу посольства Фінляндії у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

Як повідомляється, це реакція на дії фінської влади, яка раніше вислала двох співробітників посольства Росії в Гельсінкі. При цьому послу було заявлено "рішучий протест" у зв'язку з видворенням, а також "конфронтаційним курсом Фінляндії стосовно Росії, включно з постачанням зброї" Україні.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України дружні до України держави вислали загалом 445 дипломатів та співробітників російських дипломатичних установ.

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