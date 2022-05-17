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Новини
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Росія висилає двох фінських дипломатів

финляндия,фінляндія

МЗС Росії викликало посла Фінляндії Антті Хелантеря і повідомило йому про "неприйнятність" перебування двох співробітників персоналу посольства Фінляндії у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

Як повідомляється, це реакція на дії фінської влади, яка раніше вислала двох співробітників посольства Росії в Гельсінкі. При цьому послу було заявлено "рішучий протест" у зв'язку з видворенням, а також "конфронтаційним курсом Фінляндії стосовно Росії, включно з постачанням зброї" Україні.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України дружні до України держави вислали загалом 445 дипломатів та співробітників російських дипломатичних установ.

Читайте також: Росія висилає 21 бельгійського дипломата

Автор: 

посольство (950) посольство рф (332) росія (66461) Фінляндія (1339) дипломати (571)


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Топ коментарі
+21
Молниеносный и уничтожающий ответ рашки на вступление Финляндии в НАТО!!!
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17.05.2022 16:11 Відповісти
+20
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17.05.2022 16:10 Відповісти
+12
Лишнехромосомные хромосомами зашевелили.
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17.05.2022 16:18 Відповісти
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17.05.2022 16:10 Відповісти
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17.05.2022 16:26 Відповісти
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17.05.2022 16:37 Відповісти
Молниеносный и уничтожающий ответ рашки на вступление Финляндии в НАТО!!!
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17.05.2022 16:11 Відповісти
А як же "ПАВТАРІТЬ", за дєдов "АТАМСТИТЬ"? Отак буде і з Україною.
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17.05.2022 16:28 Відповісти
Там кордони закриті , всі спільні проекти зупинені. Можна всіх висилать))
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17.05.2022 16:12 Відповісти
українські наццисти,
фінські наццисти,
шведські наццисти.....

весь світ наццизм, а парашанє залишились в гордом одіночествє
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17.05.2022 16:28 Відповісти
нууууу
це канєшно жахливе покарання за вступ Фінляндії до НАТО
ще двох шведських вишліть, щоб довершити помсту

ДЕБІІІІЛИ
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17.05.2022 16:12 Відповісти
Кацапня біснується , так як відчувають свою поразку в нашій краіні і поразку на міжнародному , дипломатичному фронті по всьому світу
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17.05.2022 16:13 Відповісти
Лапатнікі включілі рєжім абіжєнкі...
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17.05.2022 16:15 Відповісти
Лишнехромосомные хромосомами зашевелили.
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17.05.2022 16:18 Відповісти
Можна ще перднути у бік Суомі. Або в ноги змерзнути мамі назло.
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17.05.2022 16:18 Відповісти
а шо так ? Підзабули 1939? Фіни можуть нагадати....
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17.05.2022 16:20 Відповісти
Ядирный пепел скуксился до уровня подподьездных бабулек и "Да пашли вы".
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17.05.2022 16:21 Відповісти
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17.05.2022 16:24 Відповісти
Жду новостей, как параша запускает в Финляндию ракеты, поскольку те стали нацистами, фашистами, русофобами и обидели плешивого.
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17.05.2022 16:26 Відповісти
Тепер і навіть в стриманій Фінляндії московитам пи@да, а їх там багатенько.....
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17.05.2022 16:26 Відповісти
Фины и не только фины в ответ должны дать пинка всем русским гастарбайтерам.
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17.05.2022 16:28 Відповісти
Думаю , що в тих дипломатів це святковий день .

Бо завичай таких фахівців потім перенапраляють в цівілізованні країни ....
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17.05.2022 16:28 Відповісти
О, вот он и очень мощный ответ Еще в лужу попердеть можно Лаврову
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17.05.2022 16:28 Відповісти
Шпіонами обмінялись? Зрозуміло.
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17.05.2022 16:29 Відповісти
Я так вижу, что бы паРаша, наконец, отцепилась от Украины и отпустила ее в НАТО и ЕС, нужно, по примеру финнов, 200 тыс. кацапов зажмурить?
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17.05.2022 16:29 Відповісти
А еще можно было всраться с лютой ненависти))) Роисся вперде))
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17.05.2022 16:37 Відповісти
Різниця в тому, що парашкінські "дипломати" коли їх депортують скиглять "ЗАЧТО?", а фінські хрестяться дивлячись у небо й кажуть "СЛАВА ТОБІ ГОСПОДИ, НЕРЕШТІ"...
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17.05.2022 16:45 Відповісти
Оце так пук, рашики. Тому нам треба теж було в НАТО з 90х років... Але нічого, хоч зараз з кров.ю, з м.ясом, але подалі від *********
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17.05.2022 16:45 Відповісти
Хай рашка удавится. Дебилы. Им осталось только стеной от всего света отгородиться
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17.05.2022 16:55 Відповісти
Це дуже потужна відповідь на вступ країни до НАТО.
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17.05.2022 17:15 Відповісти
Москалі все більше і більше нагадують ТЕРИТОРІЮ а не країну, ДИКЕ ПОЛЕ.... Викинуті із усіх спортивних змагань та інших міжнародних закладів... Ще й позбуваються дипломатів...
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17.05.2022 17:48 Відповісти
А что будет Питер жрать, если финны не будут их кормить.?
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17.05.2022 18:03 Відповісти
 
 