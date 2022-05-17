Росія висилає двох фінських дипломатів
МЗС Росії викликало посла Фінляндії Антті Хелантеря і повідомило йому про "неприйнятність" перебування двох співробітників персоналу посольства Фінляндії у Москві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.
Як повідомляється, це реакція на дії фінської влади, яка раніше вислала двох співробітників посольства Росії в Гельсінкі. При цьому послу було заявлено "рішучий протест" у зв'язку з видворенням, а також "конфронтаційним курсом Фінляндії стосовно Росії, включно з постачанням зброї" Україні.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України дружні до України держави вислали загалом 445 дипломатів та співробітників російських дипломатичних установ.
Топ коментарі
+21 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар17.05.2022 16:11 Відповісти Посилання
+20 Eispickel
показати весь коментар17.05.2022 16:10 Відповісти Посилання
+12 Aleks Varnavin
показати весь коментар17.05.2022 16:18 Відповісти Посилання
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фінські наццисти,
шведські наццисти.....
весь світ наццизм, а парашанє залишились в гордом одіночествє
це канєшно жахливе покарання за вступ Фінляндії до НАТО
ще двох шведських вишліть, щоб довершити помсту
ДЕБІІІІЛИ
Бо завичай таких фахівців потім перенапраляють в цівілізованні країни ....