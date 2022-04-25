РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5609 посетителей онлайн
Новости
4 007 14

Россия высылает 40 сотрудников посольства Германии

німеччина

Россия высылает 40 сотрудников немецких дипломатических учреждений в РФ в ответ на аналогичное решение Берлина в начале апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД РФ.

"Послу ФРГ была вручена нота об объявлении persona non grata сорока сотрудников дипмиссий Германии в России в порядке симметричного ответа на решение правительства ФРГ", - говорится в сообщении ведомства.

Немецкому послу также было указано, что в Москве считают неприемлемым заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, "в котором этот шаг власти ФРГ мотивируется абсолютно ошибочным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв свободы Германии и единства немецкого общества, а также институциями относительно того, что происходит в Украине".

4 апреля Министерство иностранных дел Германии приняло решение выслать из страны 40 сотрудников российского посольства в Берлине.

Россияне должны были покинуть территорию Германии в течение 5 дней. Решение было объявлено спустя несколько дней после появления информации о зверствах российской армии в Буче.

Также читайте: Более половины немцев недовольны подходом Шольца по отношению к российско-украинской войне

Германия (6987) посольство (1083) посольство РФ (451)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Шольц? Шо-о-льц! Шо-о-о-о-ольц!!! Давай выскажем глубокую озабеченность, а? Или обойдёмся мелкой? Или лучше спасибо скажем - ну, чтобы не было войны.
показать весь комментарий
25.04.2022 18:11
+1
А чё так долго думали?
показать весь комментарий
25.04.2022 17:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"інсинуаціями щодо того, що відбувається в Україні"? Га?

Втім, що толку звертати увагу на системних брехунів? Просто - ігнорити. На сайті Цензора є гарна функція: "Керування спамом"; от і нею потрібно "зкерорувати" оту брехню в смітник як спам. В міжнародних відносинах такого нема - то доведеться просто ігнорити брехню; в кращому випадку - посміятися...
показать весь комментарий
25.04.2022 17:52 Ответить
А чё так долго думали?
показать весь комментарий
25.04.2022 17:52 Ответить
Зброю Україні не давали
показать весь комментарий
25.04.2022 18:01 Ответить
Верховна Рада України

@verkhovna_rada

· 8 год

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук: Питання заборони УПЦ мп тривалий час обговорювалося в межах фракцій і груп. Ми домовились, що під час війни не прийматимемо законів, що розколюють суспільство. Будемо розбиратися з усіма після перемоги.
показать весь комментарий
25.04.2022 17:54 Ответить
оффтоп. у середу почнуться судови прицеси проти колоборантив зрадникив та вийськових злочинцив. джерело - генпрокурорка Венедиктова.
показать весь комментарий
25.04.2022 17:56 Ответить
Ребята хоть помоются не в тазике...
показать весь комментарий
25.04.2022 18:00 Ответить
а я думал фашисту глаз не выклюет
показать весь комментарий
25.04.2022 18:02 Ответить
а я думал фашист фашисту глаз не выклюет
показать весь комментарий
25.04.2022 18:03 Ответить
лучше б растреляли
показать весь комментарий
25.04.2022 18:03 Ответить
Шольц? Шо-о-льц! Шо-о-о-о-ольц!!! Давай выскажем глубокую озабеченность, а? Или обойдёмся мелкой? Или лучше спасибо скажем - ну, чтобы не было войны.
показать весь комментарий
25.04.2022 18:11 Ответить
ну всьо, це точно останній знак -- пьосда рашці
показать весь комментарий
25.04.2022 18:47 Ответить
они прямо обрыдались от такого горя!
показать весь комментарий
26.04.2022 18:06 Ответить
 
 