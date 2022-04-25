Росія висилає 40 співробітників посольства Німеччини

Росія висилає 40 співробітників німецьких дипломатичних установ у РФ у відповідь на аналогічне рішення Берліна на початку квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС РФ.

"Послу ФРН було вручено ноту про оголошення persona non grata сорока співробітників дипмісій Німеччини у Росії в порядку симетричної відповіді на рішення уряду ФРН", - сказано в повідомленні відомства.

Німецькому послу також було вказано, що у Москві вважають неприйнятною заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, "у якій цей крок влади ФРН мотивується абсолютно хибним твердженням про те, що робота згаданих співробітників була націлена на підрив "свободи Німеччини" та "єдності німецького суспільства", а також інсинуаціями щодо того, що відбувається в Україні".

4 квітня Міністерство закордонних справ Німеччини ухвалило рішення вислати з країни 40 співробітників російського посольства в Берліні.

Росіяни мали залишити територію Німеччини впродовж 5 днів. Рішення було оголошено через декілька днів після появи інформації про звірства російської армії в Бучі.

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