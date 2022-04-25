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Новини
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Росія висилає 40 співробітників посольства Німеччини

німеччина

Росія висилає 40 співробітників німецьких дипломатичних установ у РФ у відповідь на аналогічне рішення Берліна на початку квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС РФ.

"Послу ФРН було вручено ноту про оголошення persona non grata сорока співробітників дипмісій Німеччини у Росії в порядку симетричної відповіді на рішення уряду ФРН", - сказано в повідомленні відомства.

Німецькому послу також було вказано, що у Москві вважають неприйнятною заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, "у якій цей крок влади ФРН мотивується абсолютно хибним твердженням про те, що робота згаданих співробітників була націлена на підрив "свободи Німеччини" та "єдності німецького суспільства", а також інсинуаціями щодо того, що відбувається в Україні".

4 квітня Міністерство закордонних справ Німеччини ухвалило рішення вислати з країни 40 співробітників російського посольства в Берліні.

Росіяни мали залишити територію Німеччини впродовж 5 днів. Рішення було оголошено через декілька днів після появи інформації про звірства російської армії в Бучі.

Читайте також: Німеччина до кінця року відмовиться від російської нафти, - Бербок

Автор: 

Німеччина (7386) посольство (946) посольство рф (331)


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Топ коментарі
+2
Шольц? Шо-о-льц! Шо-о-о-о-ольц!!! Давай выскажем глубокую озабеченность, а? Или обойдёмся мелкой? Или лучше спасибо скажем - ну, чтобы не было войны.
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25.04.2022 18:11
+1
А чё так долго думали?
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25.04.2022 17:52
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"інсинуаціями щодо того, що відбувається в Україні"? Га?

Втім, що толку звертати увагу на системних брехунів? Просто - ігнорити. На сайті Цензора є гарна функція: "Керування спамом"; от і нею потрібно "зкерорувати" оту брехню в смітник як спам. В міжнародних відносинах такого нема - то доведеться просто ігнорити брехню; в кращому випадку - посміятися...
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25.04.2022 17:52 Відповісти
А чё так долго думали?
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25.04.2022 17:52 Відповісти
Зброю Україні не давали
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25.04.2022 18:01 Відповісти
Верховна Рада України

@verkhovna_rada

· 8 год

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук: Питання заборони УПЦ мп тривалий час обговорювалося в межах фракцій і груп. Ми домовились, що під час війни не прийматимемо законів, що розколюють суспільство. Будемо розбиратися з усіма після перемоги.
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25.04.2022 17:54 Відповісти
оффтоп. у середу почнуться судови прицеси проти колоборантив зрадникив та вийськових злочинцив. джерело - генпрокурорка Венедиктова.
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25.04.2022 17:56 Відповісти
Ребята хоть помоются не в тазике...
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25.04.2022 18:00 Відповісти
а я думал фашисту глаз не выклюет
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25.04.2022 18:02 Відповісти
а я думал фашист фашисту глаз не выклюет
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25.04.2022 18:03 Відповісти
лучше б растреляли
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25.04.2022 18:03 Відповісти
Шольц? Шо-о-льц! Шо-о-о-о-ольц!!! Давай выскажем глубокую озабеченность, а? Или обойдёмся мелкой? Или лучше спасибо скажем - ну, чтобы не было войны.
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25.04.2022 18:11 Відповісти
ну всьо, це точно останній знак -- пьосда рашці
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25.04.2022 18:47 Відповісти
они прямо обрыдались от такого горя!
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26.04.2022 18:06 Відповісти
 
 