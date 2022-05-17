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Парламент Фінляндії підтримав вступ країни до НАТО

фінляндія

Фінський парламент у вівторок, 17 травня, підтримав вступ країни до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Yle.

"За" проголосували 188 депутатів, "проти" - 8, ніхто з депутатів не утримався. Ще троє депутатів були відсутні.

Зазначається, що саме голосування відбулося через те, що депутат "Союзу лівих сил" Маркус Мустаярві вніс пропозицію у відповідь про відмову від приєднання до військового альянсу. Вона була відхилена більшістю парламентаріїв.

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Президент та уряд у неділю вирішили, що Фінляндія подасть заявку на вступ до НАТО. Також Швеція вирішила приєднатись до Північноатлантичного військового альянсу.

Раніше Комітет із закордонних справ фінського парламенту виступив за те, щоб Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО "з повними правами та обов'язками".

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"Сильна підтримка з боку парламенту керівництва держави у просуванні членства Фінляндії в НАТО. За те, щоб подати заявку на членство, висловилися 188 депутатів, проти – 8. Довга і стабільна лінія зовнішньої політики та політики безпеки, яка прагне до консенсусу, діє й сьогодні", – прокоментувала результат голосування прем'єрка Санна Марін, повідомляє Helsingin Sanomat.

Президент Саулі Нііністьо, за яким фінальне рішення про подання заявки, найімовірніше ухвалить його дистанційно, перебуваючи з візитом у Швеції на запрошення короля Карла XVI Густава.

Якщо заявка буде подана і отримає схвалення у парламентах усіх країн-членів НАТО, для фінального затвердження знову відбудеться голосування у парламенті Фінляндії. Комітет з конституційних питань ще вирішує, чи на цей випадок потрібна буде звичайна більшість, чи щонайменш дві третини голосів. Втім, дебати засвідчили потужну підтримку депутатів і отримання такої кількості голосів не має бути проблемою.

Автор: 

Фінляндія (1339) членство в НАТО (1757)


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Топ коментарі
+13
Правильно. Ніхто не хоче війни.
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17.05.2022 16:23 Відповісти
+12
Шлягер для москалів--..НАТО наближається,НАТО наближається.....!!!)))
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17.05.2022 16:29 Відповісти
+10
українські наццисти,
фінські наццисти,
шведські наццисти.....

весь світ наццизм, а парашанє залишились в гордом одіночествє
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17.05.2022 16:30 Відповісти
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Правильно. Ніхто не хоче війни.
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17.05.2022 16:23 Відповісти
українські наццисти,
фінські наццисти,
шведські наццисти.....

весь світ наццизм, а парашанє залишились в гордом одіночествє
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17.05.2022 16:30 Відповісти
Раша гут бай
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17.05.2022 16:26 Відповісти
так вроде бы такой вопрос выносится, по уставу нато, на референдум!? но это не точно (с)
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17.05.2022 16:28 Відповісти
Ты прав, это не точно. Хватит смотреть Скабееву и Соловьева. В мире есть ещё и правдивые источники информации.
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17.05.2022 16:49 Відповісти
Хтось заскулив у москві, але заплакавши заліз тихенько в нірку, бо що Воно може зробити? Погрожувати, Чим і ким? Його армію побачили в Україні, яку прості хлопці ганяють обісцяними ворогом трусами. Народ Фінляндії буде мати надійну парасольку і мир. А наші минулі політику в угоду московії, готували свій народ в раби.
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17.05.2022 16:29 Відповісти
Шлягер для москалів--..НАТО наближається,НАТО наближається.....!!!)))
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17.05.2022 16:29 Відповісти
как оказалось "горячие финские парни" за словом и делом в карман не лезут.
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17.05.2022 16:30 Відповісти
за словом и ДЕЛОМ в карман не лезут
Закон Мерфи "Если дела идут плохо, в скором времени они пойдут ещё хуже. Если дела улучшаются - значит вы чего то не замечаете"
А что правда вот так в омут головой, наплевав на *****, на передний край обороны под кацапские ракеты? Не, что правда верите?
Они все там хитро вы сделанные. Это будут страны НАТО, особенного НАТО. Без размещения иностранного контингента на своей территории. Т.е "горячие финские парни" теоретически в Ирак поедут (если парламент одобрит), но американскую базу в Финляндии ставить не будут.
Когда ***** этот ход конём обьяснили, он и заявил что угрозы не будет (дал добро). А так да. Фины в НАТО.
Показуха.
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17.05.2022 16:56 Відповісти
Придет следующий президент и поставит базу - какие проблемы? Добро ***** никто не спрашивал - его перед фактом поставили. Финляндия и Швеция - это не так об американских базах, как о закрытии Балтийского моря для кацапов.
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17.05.2022 17:39 Відповісти
Зараз кінь буде ржати, або пісюн, або ********.
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17.05.2022 16:33 Відповісти
Сразу голосуйте за запрет парнокопытным въезда в Финляндию.
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17.05.2022 16:36 Відповісти
не знаю, як будуть воювати німці з касапами (в разі чого...), але фіни - ой, будуть жорстко...
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17.05.2022 16:36 Відповісти
Минулого року читав результати соцопитування в країнах ЄС на тему "Скільки відсотків громадян готові захищати свою країну зі зброєю". Так от Фінляндія виявилася європейським лідером за цим показником, десь близько 80 процентів фінів відповіли, що готові.
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17.05.2022 16:47 Відповісти
Після нас ні німцям,ні фінам з кацапами не буде вже що робити...Можливо,і самі кацапи тоді вже скінчаться...
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17.05.2022 16:51 Відповісти
Можем только позавидовать им белой завистью и продолжать расхлебывать выбор "мудрого" украинского нарида начиная от Кучмы и его выкормыша Януковича и заканчивая зеленым шапито.
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17.05.2022 16:38 Відповісти
Якщо в країнах Балтії не було б НАТО , то жоден з нас би не поставил б один с сотні , що ***** не захопив би ці три країни за кілька тижднів . Бо дуже мала площа ...

А вони полізли на країну з 40 млн. населення виключно тому , що не було хоча б договору з США як це є в Ізраїля , в Півд. Кореї чи в Японії .

НАТО це можливость втрачати на властну оборону мінімум грошей й мати максимум ********** озброєння .
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17.05.2022 16:41 Відповісти
Для ***** велика честь писати з великої букви.
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17.05.2022 16:51 Відповісти
Когда путин стал президентом, на границе с россией не было ни одной стран НАТО ( морскую границу с США в счет не беру). Сейчас уже три страны НАТО имеют границы с росией. Скоро будет четвертая. Гениально окурок борется с НАТО.
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17.05.2022 16:47 Відповісти
Мы тоже обязательно должны вступить в НАТО
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17.05.2022 16:50 Відповісти
А наш один Найвєлічайший політик заявив, що нас там не чекають і не подав законопроект в парламент, де має більшість і навіть посла три роки не призначав в НАТО і на Саміт НАТО не їздив... і хто б Ви думали це такий?
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17.05.2022 16:51 Відповісти
*а кто это НЕ сдалал? айайайай*
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17.05.2022 16:55 Відповісти
Как же так? Орки ведь предлагали НАТО убираться подобру-поздорову в зону до 1997 года? Неужели НАТО не испугалось Володимира Путина ростом аж 148 см. и не убежало, моля о пощаде?А так - порты Северного флота РФ и заводы попадают под прицел ракет НАТО напрямую.
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17.05.2022 16:58 Відповісти
Следствие того что политтехнологи кремля работает на внутреннего потребителя и не понимает западного хода мышления. Где любому, который знаком с историей, понятно что если русские власти говорит так, что в самом деле всё наоборот.
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17.05.2022 17:19 Відповісти
Ну що Верховна Рада? Обісрались? Ось як це робиться! Легко і просто і без тупих і зрадницьких відосиків недопрезидента!!!
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17.05.2022 17:28 Відповісти
Правильно, одобряю, уважаю!!!
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17.05.2022 18:19 Відповісти
"против" - КИВАлайнен и др...
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17.05.2022 18:43 Відповісти
 
 