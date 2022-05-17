Парламент Фінляндії підтримав вступ країни до НАТО

Фінський парламент у вівторок, 17 травня, підтримав вступ країни до НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Yle.

"За" проголосували 188 депутатів, "проти" - 8, ніхто з депутатів не утримався. Ще троє депутатів були відсутні.

Зазначається, що саме голосування відбулося через те, що депутат "Союзу лівих сил" Маркус Мустаярві вніс пропозицію у відповідь про відмову від приєднання до військового альянсу. Вона була відхилена більшістю парламентаріїв.

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Президент та уряд у неділю вирішили, що Фінляндія подасть заявку на вступ до НАТО. Також Швеція вирішила приєднатись до Північноатлантичного військового альянсу.

Раніше Комітет із закордонних справ фінського парламенту виступив за те, щоб Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО "з повними правами та обов'язками".

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"Сильна підтримка з боку парламенту керівництва держави у просуванні членства Фінляндії в НАТО. За те, щоб подати заявку на членство, висловилися 188 депутатів, проти – 8. Довга і стабільна лінія зовнішньої політики та політики безпеки, яка прагне до консенсусу, діє й сьогодні", – прокоментувала результат голосування прем'єрка Санна Марін, повідомляє Helsingin Sanomat.

Президент Саулі Нііністьо, за яким фінальне рішення про подання заявки, найімовірніше ухвалить його дистанційно, перебуваючи з візитом у Швеції на запрошення короля Карла XVI Густава.

Якщо заявка буде подана і отримає схвалення у парламентах усіх країн-членів НАТО, для фінального затвердження знову відбудеться голосування у парламенті Фінляндії. Комітет з конституційних питань ще вирішує, чи на цей випадок потрібна буде звичайна більшість, чи щонайменш дві третини голосів. Втім, дебати засвідчили потужну підтримку депутатів і отримання такої кількості голосів не має бути проблемою.