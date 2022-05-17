Столтенберг та Чавушоглу обговорили можливе членство в НАТО Фінляндії та Швеції

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу НАТО Єнс Столтенберг обговорив із главою міністерства закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу можливе членство в НАТО Фінляндії та Швеції.

"Поговорив із міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу про рішення наших найближчих партнерів Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО", - повідомив Столтенберг у мікроблозі твіттер, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Туреччина є цінним союзником, і будь-які безпекові проблеми мають бути вирішені.

Столтенберг також наголосив, що необхідно "стояти разом у цей історичний момент".

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін не вважає, що Туреччина завадить вступу її країни та Швеції до НАТО.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Туреччина не може погодитися на членство Швеції та Фінляндії в НАТО, оскільки ці країни відмовляються від екстрадиції терористів та запроваджували санкції проти Анкари.

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