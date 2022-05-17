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Столтенберг та Чавушоглу обговорили можливе членство в НАТО Фінляндії та Швеції

столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу НАТО Єнс Столтенберг обговорив із главою міністерства закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу можливе членство в НАТО Фінляндії та Швеції.

"Поговорив із міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу про рішення наших найближчих партнерів Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО", - повідомив Столтенберг у мікроблозі твіттер, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Туреччина є цінним союзником, і будь-які безпекові проблеми мають бути вирішені.

Столтенберг також наголосив, що необхідно "стояти разом у цей історичний момент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо сказати "так", - Ердоган про вступ до НАТО Швеції та Фінляндії

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін не вважає, що Туреччина завадить вступу її країни та Швеції до НАТО.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Туреччина не може погодитися на членство Швеції та Фінляндії в НАТО, оскільки ці країни відмовляються від екстрадиції терористів та запроваджували санкції проти Анкари.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для вступу в НАТО Швеція та Фінляндія мають припинити підтримувати тероризм та зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини, - Чавушоглу

Автор: 

НАТО (6635) Фінляндія (1339) Чавушоглу Мевлют (126) Швеція (976) Столтенберг Єнс (1596)


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Я не розумію навіщо Туреччина грає на рука Х@йлу? Це вже просто смішно.
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17.05.2022 01:01 Відповісти
А чому ***** напав на Україну?
Відповіді абсолютно однакові - диктатори, які довго перебувають при владі втрачають зв'язок з реальністю.
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17.05.2022 10:17 Відповісти
Турции бы мёд да ещё и ложкой жрать. Условия выдвинули они "и снять ограничения на экспорт оборонной продукции в Турцию," -не много ни мало Чавушоглу захотел вместе Эрдоганом.
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17.05.2022 01:02 Відповісти
взять шведов с финнами и сключить мадьяр - только так ... пусть бибочка тоже ультиматум выставит
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17.05.2022 01:35 Відповісти
Виявляється, не все так просто в "датском королевстве". Попри загальні "цінності" кожен член Альянсу має ще і свої "хотелки". В принципі такі самі проблеми і в ЄС. Велика купа-великі проблеми...
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17.05.2022 05:11 Відповісти
 
 