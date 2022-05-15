Для вступу в НАТО Швеція та Фінляндія мають припинити підтримувати тероризм та зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини, - Чавушоглу

Туреччина не проти політики відкритих дверей НАТО, але Швеція і Фінляндія для вступу в Альянс мають припинити підтримувати курдські організації, які турки визнали терористичними, та зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Вони (Фінляндія та Швеція. - Ред.) повинні припинити підтримувати тероризм. Мають бути певні гарантії безпеки. Крім того, країни, які хочуть вступити в НАТО, повинні зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини", - заявив Чавушоглу.

За його словами, Туреччина підтримує політику відкритих дверей НАТО.

"Як Туреччина ми протягом тривалого часу підтримуємо політику відкритих дверей НАТО. Хоча багато країн-членів НАТО виступають проти членства Грузії, України і навіть Боснії і Герцеговини, ми підкреслювали, що в принципі підтримуємо політику відкритих дверей. НАТО є альянсом, це не спілка чи організація. Тому тут дуже важлива альянсна солідарність", - сказав Чавушоглу.

За його словами, Туреччина представила союзникам фотографії та документи, що свідчать про зустрічі представників Фінляндії та Швеції з представниками Робітничої партії Курдистану (PKK) та курдськими загонами народної самооборони (YPG), а також про надання їм зброї Швецією.

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