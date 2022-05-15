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Для вступу в НАТО Швеція та Фінляндія мають припинити підтримувати тероризм та зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини, - Чавушоглу

чавушоглу

Туреччина не проти політики відкритих дверей НАТО, але Швеція і Фінляндія для вступу в Альянс мають припинити підтримувати курдські організації, які турки визнали терористичними, та зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Вони (Фінляндія та Швеція. - Ред.) повинні припинити підтримувати тероризм. Мають бути певні гарантії безпеки. Крім того, країни, які хочуть вступити в НАТО, повинні зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини", - заявив Чавушоглу.

За його словами, Туреччина підтримує політику відкритих дверей НАТО.

"Як Туреччина ми протягом тривалого часу підтримуємо політику відкритих дверей НАТО. Хоча багато країн-членів НАТО виступають проти членства Грузії, України і навіть Боснії і Герцеговини, ми підкреслювали, що в принципі підтримуємо політику відкритих дверей. НАТО є альянсом, це не спілка чи організація. Тому тут дуже важлива альянсна солідарність", - сказав Чавушоглу.

За його словами, Туреччина представила союзникам фотографії та документи, що свідчать про зустрічі представників Фінляндії та Швеції з представниками Робітничої партії Курдистану (PKK) та курдськими загонами народної самооборони (YPG), а також про надання їм зброї Швецією.

Читайте: Фінляндія офіційно ухвалила рішення подати заявку до НАТО

Автор: 

НАТО (6635) Туреччина (3636) Фінляндія (1339) Чавушоглу Мевлют (126) членство в НАТО (1757) Швеція (976)


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Топ коментарі
+25
Треба запровадити норму: не хочеш,щоб хтось вступав до НАТО,виходь сам.Чи це занадто?
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15.05.2022 18:17 Відповісти
+14
У Туреччині живе 14 мільйонів курдів. Вони були там, на своїх землях, і говорили своєю мовою ще ДО того, як туди прийшли тюркомовні орди.

Порівнювати курдський народ з дамбасо-орділососом -- Ви взагалі у своєму розумі???
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15.05.2022 18:38 Відповісти
+12
Традиционная восточная торговля. А здесь ещё накладывается : кто первым запрыгнул в организацию, тот остальных за ним поджимает своими хотелками
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15.05.2022 18:15 Відповісти
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Сорі за офтоп. цікаво, пацан стримав слово?
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15.05.2022 18:11 Відповісти
на Берлин едут
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15.05.2022 18:20 Відповісти
Мабуть, вже здих. Тобто підсмалився разом з власною начинкою.
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15.05.2022 21:11 Відповісти
Шантажує
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15.05.2022 18:11 Відповісти
Традиционная восточная торговля. А здесь ещё накладывается : кто первым запрыгнул в организацию, тот остальных за ним поджимает своими хотелками
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15.05.2022 18:15 Відповісти
Что в переводе с "дипломатского" означает - "Ничего личного , просто бизнес ..."
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15.05.2022 18:16 Відповісти
Vot toze prosto biznis obxodit ES sankciji dlia raski ,tureckyje avialiniji perevozit ruskix turistov v Evropu
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15.05.2022 18:32 Відповісти
Luce bylo sto turkov Nato bi nebylo,mense bylo problem,kak i vengrov
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15.05.2022 18:33 Відповісти
все в ваших руках
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15.05.2022 22:10 Відповісти
понеслась изда по кочкам
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15.05.2022 18:13 Відповісти
Треба запровадити норму: не хочеш,щоб хтось вступав до НАТО,виходь сам.Чи це занадто?
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15.05.2022 18:17 Відповісти
Мне нравится такая пропозиция!
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15.05.2022 18:39 Відповісти
В Беларуси признали много организаций террористическими. Как и в раше. Турки тут не оригинальны.
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15.05.2022 18:19 Відповісти
А если исключить одну страну и включить туда три новых? Один шаг назад и три вперед получиться.
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15.05.2022 18:20 Відповісти
где то он прав. скандинавы дают убежище всякой террористической нечисти, типа курдов или палестинцев.
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15.05.2022 18:20 Відповісти
ееееее а чого курди нечість? народ б'ється за те щоб була в них своя країна? вони чим гірші Українців?
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15.05.2022 18:23 Відповісти
прям как нарот бимбаса, да.
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15.05.2022 18:29 Відповісти
У Туреччині живе 14 мільйонів курдів. Вони були там, на своїх землях, і говорили своєю мовою ще ДО того, як туди прийшли тюркомовні орди.

Порівнювати курдський народ з дамбасо-орділососом -- Ви взагалі у своєму розумі???
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15.05.2022 18:38 Відповісти
.. у Туреччині мілліони курдов живуть по всій державі . І нема ніякого пересідування і у самих курдів нема бажання бути поза державою. Стовідсотково..як і у нас. Мілліони руських по Україні, а палає Даунбас. Не робіть висновки...якщо не знаєте нічого і тим більше не розумієте. Ситуація у турецькому Курдистані ..зеркальне відображення ситуації на Даунбасії. Навіть з одним загальним ворогом.!!!
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15.05.2022 18:48 Відповісти
абсолютно верно.
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15.05.2022 18:53 Відповісти
"Нема ніякого перес[л]ідування" курдів у Туреччині? Це ви за кремльовськими методичками пишете. Загальновідомо, що історія курдів у Туреччині - довга історія дискримінації, від фізичного знищення до заборони курдської мови у громадському житті та навчанні https://en.m.wikipedia.org/wiki/Human_rights_of_Kurdish_people_in_Turkey Курдських опозиціонерів в Європі вбивають схожими методами, що і російських опозиціонерів.
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15.05.2022 19:14 Відповісти
Сонечко! Якраз "кремльовські методички" і горлають про "преследование курдов"!!! Всім відомо... що Росія активно підтримує "Курдську робочу партію"... яка в половині світу вважається терористичною організацією"! Спочатку розберися... а потім когось звинувачуй! А щодо "фізичного знищення" - то курди століттями знищували самі себе - вони були основою добровольчих військових формувань в турецькій армії - "башибузуків" (або "делі") "Башибузук" - "головоріз", а "делі" - "зірвиголова" ...
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16.05.2022 07:06 Відповісти
******* не мешки ворочать. Турки курдов столетиями геноцидят, как и армян, как и другие меньшинства. Имперцы *******, как и рашисты.
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15.05.2022 23:35 Відповісти
А! От воно що! Так це значить - саме "геноцид" турецький змушував курдів іти масово у "башибузуки" - нерегулярну легку кінноту, що йшла з турецькими арміями з часів створення Османської імперії і виконувать каральні функції в інтересах турків? Це саме "загеноциджені" турками курди різали вірмен, сербів, болгар, хорватів, румунів та поляків з українцями (останніх - у 16 ст, коли турки останній раз приходили в Україну)
Ти хоч трохи по Інтернет походи та розберися, перед тим як писать ахінею
Курдів турки "щемить" стали лише у другій половині ХХ століття - бо цивілізуваться не хотіли Як були "напівкримінальниками", так ними і залишаються! Навіть з курдською мовою - "шо попало"! У них мови спільної нема! Існує кілька діалектів, носії яких один одного часто не розуміють! І ЦЕ ти "НАРОДОМ" називаєш?
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16.05.2022 06:57 Відповісти
вообщето это турки нам поставляют Байрактары, а не дикие курды, финансируемые кремлем.
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15.05.2022 18:52 Відповісти
Ого, вийми вату з голови чи імперіалізм чи що там в тебе! 'дікіє курди'...'тупиє прімітівниє хітриє ніщебродниє малороси'...'піндоси'....Спалилась гнида! Байрактар це бізнес і товар, і вже точно не привід закривати очі на потвору ердогана і всі його мерзенні справи! Інакше буде як з раша газом і ******! Курдам - окрему країну! Крапка.
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15.05.2022 20:56 Відповісти
курди єто может єтнически и нород, но политически нет ... они за всю историю так и не смогли создать ни одного государства, потому что у них там нет консенсуса ни в чем абсолютно, и вообще, там древнее клановое общество .... если бі им турки даже дали независимость, они бі через полгода начали у себя гражданскую войну, под боком у турции .... тем более курді живут в сирии, турции и ираке ... дать независимость только одним и не дать другим - єто автоматичесая война

вот єто дядя назівается єкспертное мнение .. чувствуешь разницу?
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15.05.2022 18:32 Відповісти
Курдів кинула світова спільнота, коли після 2-ї світової пообіцяли їм державу, але не дотрималися слова.
Як і українців колись.
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15.05.2022 18:44 Відповісти
те ж саме "співають" кацапи про українців
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15.05.2022 19:22 Відповісти
Есть Курдистан в Ираке, но это тоже на правах автономии...
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15.05.2022 20:07 Відповісти
Украинцы тоже не имели своей страны, то Литва, то Польша, то Московия ********. Не смогли создать? А, "эксперт"? Складывать лапки и сдаваться рашистам посоветуешь?
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15.05.2022 23:37 Відповісти
Трошки перефразую Ваш вислів...))) ееееее а чого рускі та українці які живуть в ЛНР та ДНР нечість? народ б'ється за те щоб була в них своя країна? вони чим гірші Українців?
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15.05.2022 18:40 Відповісти
Курди - це окремий етнос, який має власну мову. А що є такий етнос - лднр - зі своєю унікальною мовою?
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15.05.2022 19:19 Відповісти
А тобі відомо, що таке "курди"? Віками ця нація була поставником "башибузуків" - нерегулярної кінноти, в турецькій армії Це були "бандити на службі держави" І так вони і жили - бандитствуючи Це був їх образ життя - від війни до війни Жить спокійним мирним життям їм не подобалося Між війнами вони займалися контрабандою, грабунками території суміжних держав (тієї ж Персії, Грузії, Вірменії, Азербайджану Викрадали людей і продавали на невільничих ринках ) Зараз вони продовжили своє напівкримінальне життя, трішки "змінивши пріорітети" - додалася наркоторгівля В 50-ті роки СРСР підігрів їх націоналістичні настрої, "прикормив" (бо цим він спричинював шкоду Туреччині як країні НАТО) Зараз просто все продовжується - бо Росія бажає "рулить" на Близькому Сході щоб не пропускать катарський газ у Європу А туреччині теж газ катарський потрібен То як турки повинні на це реагувать? А щодо "власної країни курдів" - ти ЛДНР бачив? "Сектор Газа"? Оте саме буде і в "державі курдів"
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15.05.2022 18:49 Відповісти
Спекулятивний аргумент, який наводить наклеп на цілий етнос. Приблизно як росіяни стверджують, що українці - погані, бо під час Великої вітчизняної були поліцаями та колабораціоністами. Ну а до того козаки жили яким життям, не від війни до війни?
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15.05.2022 19:24 Відповісти
"Куртії населяли гірські краї на стику Персії та Атропатени Мідійської, а також Вірменське нагір'я та Курдистан, Прикаспійські краї та Іранський Азербайджан і були скотарським та розбійницьким плем'ям. За часів давньоперської монархії курди, очевидно, входили до складу провінції Вірменія". (Це не я пишу а Вікіпедія)
Козаки жили "від війни і до війни" до 16 ст А курди так жили до початку ХХ ст "Вірменська різня" робилася переважно руками курдів А пізніше вони "потрапили в немилість" до турків, бо цивілізуваться не бажали Їх основні види діяльності зараз - рекет, контрабанда і наркота по усьому світу, де вони живуть Ти ж не вважаєш, що цигани в Україні - "рушії прогресу" і "активна творча сила"? Так тут - те саме І яка держава буде подібне у себе під боком терпіть?
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16.05.2022 07:18 Відповісти
короче, бєндєровці-фашисти ?
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15.05.2022 20:15 Відповісти
бгггг ... написал чудак с арабским флагом
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15.05.2022 18:28 Відповісти
флаг эмиратский, видимо у гостинницы там сервер. а в чем проблема?
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15.05.2022 18:38 Відповісти
кто тебя из странці віпустил и за сколько?
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15.05.2022 18:43 Відповісти
22 года назад, за свои.
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15.05.2022 18:48 Відповісти
та що ти не киздиш - оце значить в Швеції немае Закону та Демократії....- а от в Турції Ердогана вона тіпа е....- і чому це Народ в 40 мільйонів немае права на Свою Землю яку забрали Османці та інші імперіїї в свій час ....
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15.05.2022 18:36 Відповісти
когда у тебя кишки разлетаться по пляжу в Анталии от очеродной курдской бомбы,заговоришь иначе.
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15.05.2022 18:46 Відповісти
У кого "османці" забрали землю? У курдів? Та вони до цих пір визначиться не можуть - хто ж вони такі!

Походження курдів досі є дискусійним. Висловлюють різні гіпотези походження курдів, зокрема, скіфсько-мідійське походження курдів і яфетична (картвели, вірмени, халдеї, курди) гіпотеза Марра. Версію про походження ******** курдів від куртіїв, що населяли Північну Месопотамію та Іранське плато, підтверджують також античні джерела (грец. Κύρτιοι, лат. Cyrtii). Зокрема, повідомляють про плем'я куртіїв, що з давніх-давен жили в Персії. Куртії населяли гірські краї на стику Персії та Атропатени Мідійської, а також Вірменське нагір'я та Курдистан, Прикаспійські краї та Іранський Азербайджан і були скотарським та розбійницьким плем'ям. За часів давньоперської монархії курди, очевидно, входили до складу провінції Вірменія.

Ім'я курдів згадувано в середньоперських джерелах (Карнамак-і Ардашер-і Папакан), але, як відзначають дослідники, в ранньому середньовіччі це був перш за все соціально-економічний термін, що означав у осілого іранського населення кочових горців, що живуть у наметах на заході Іранського плато і його могли застосовувати до будь-якого іраномовного племені, що відповідало цим характеристикам. Саме тому аж до Нового часу під ім'ям «курдів» об'єднували іранські народності, що широко розселилися в горах Загроса, Верхній Месопотамії та на Вірменському нагір'ї, що розмовляють різнорідними мовами / діалектами: курманджі, зазакі, сорані, лекі, келхурі, горані, авромані.
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15.05.2022 18:55 Відповісти
Тобто ви заперечуєте, що турки прийшли чужинцями на землі, де була Візантійська імперія? Ну-ну.

Походження майже будь-якого етносу "досі є дискусійним". Не варто копати іншим яму, бо мало хто з неї вибереться.
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15.05.2022 19:33 Відповісти
османов то пришло что то около 300 кибиток-что они реально там могли изменить ?Если б имперский византийский компонент сам не переродился в государстве османов-если откинуть ислам-то империя продолжается
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15.05.2022 19:49 Відповісти
Близорукістю і недалекість деяких українців вражає! Замініть у ваших всіх дописах курдів на українців і прочитайте що вийде!!!! 1 в 1 думка рашистів про нас!
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15.05.2022 20:42 Відповісти
Тут з курдами не так все просто. Курдів десь 40 мільйонів і не мають своєї держави.Курдистан розірваний на частини між Туреччиною Іраком Сирією і Іраном. Якусь ніби автономію мають курди в Іраку. В інших трьох анклавах їх ******** хоча регіон чисто мусульманський - але шиїти- суніти і різня...
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15.05.2022 20:00 Відповісти
Консенсусні організації - це граблі уповільненої дії.
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15.05.2022 18:20 Відповісти
ничего что турция у россии пакупает газ
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15.05.2022 18:23 Відповісти
А Украина его у кого покупает?
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15.05.2022 19:22 Відповісти
После разгрома и ликвидации россии со всей єтой махновщиной в НАТО и ЕС нужно заканчиваться ... и разработать механизм по вікидіванию на мороз всех бузетеров ... то что сейчас происходит напоминает постколониальную Африку, где вякие Мугабве и прочие людоеді ходили от США к совку и обратно, и просили кто больше даст
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15.05.2022 18:25 Відповісти
Туреччину взагалі не треба було в НАТО брати, вони азіати, і імперці, їм не місце в НАТО, вони мріють про великий туран, якого дідька їх брати в ЄС і НАТО, вони ж зрадники, якщо почнеться 3я світова повномасштабна, вони кинуть НАТО
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15.05.2022 18:30 Відповісти
Доречі цілком слушно
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15.05.2022 18:34 Відповісти
Не зря ЕС тянет резину с приемом османов в свою "дружную" семью.
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15.05.2022 18:37 Відповісти
кхм ... а венгрия кто? или черногория ... или болгария ... или греция? ..... а португалии какое дело до єстонии, или по серьезному придется впрягаться? ...

суть в том что НАТО создавалось как блоков именно для Западной Европі и Северной Америки против совка ... а в 2000-х туда брали всех скопом .... а брали туда всех скопом почему думаешь, также как и в ЕС? ... а потому что по отдельности взять можно біло только пару стран ... поскольку если бі взяли Венгрию, то потом бі в ЕС и НАТО хрен бі попали Руміния и Словакия ... и наоборот ... осюда и все проблемі
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15.05.2022 18:40 Відповісти
Ну ви й влізли в історію... То претензії треба виставляти Дуайту Ейзенхауеру та тогочасним європейським лідерам за те що прийняли турків в НАТО в 1952 році.
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15.05.2022 20:07 Відповісти
НАТО - військовий блок який має єдину мету - забезпечення колективної безпеки проти воєнної агресії потенційного ворога.
Треба бути кінченим підарасом щоб вплутувати сюди політику і особисті забажання.
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15.05.2022 18:29 Відповісти
напів диктатор Ердоган грае в просто в свою регіональну гео-політику - і нічого більше.... а чому один із старих та великих народів Курди не мають права на Свою Державу .....
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15.05.2022 18:33 Відповісти
Петя Сиярто аплодирует Мевлюту стоя.
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15.05.2022 18:34 Відповісти
Компроміс,може і виправдає,якщо велика ціль Швеції і Фінляндії буде досягнута.
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15.05.2022 18:43 Відповісти
Чому, коли інтелігентні люди (країни) приймають вірні рішення постійно з'являються якійсь йовбаки.
Зараз мова про колективну безпеку, а не про дрібні непорозуміння. Давайте згадаємо всі історичні місцеві бійки)) аби не знайти спільної мови серед своїх.
Туреччина, не розчаровуй мене.
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15.05.2022 19:14 Відповісти
Ну вот вам друзья ЯнеЛоха,еще и Китай,где он вакцину покупал
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15.05.2022 19:21 Відповісти
А то що, тупорилі османи побіжать до ***** все у відкриті союзники?
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15.05.2022 19:22 Відповісти
Хлопцi з Кацапетовкі шукають консенсус що робити з Сеньором Помідором
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15.05.2022 19:42 Відповісти
В такие минуты торговаться, по меньшей мере, не совсем прилично
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15.05.2022 20:27 Відповісти
********** пригрозил, сказал, что на побережье Турции не будет рабсийских туристов террористов.
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15.05.2022 22:44 Відповісти
 
 