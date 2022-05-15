Для вступу в НАТО Швеція та Фінляндія мають припинити підтримувати тероризм та зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини, - Чавушоглу
Туреччина не проти політики відкритих дверей НАТО, але Швеція і Фінляндія для вступу в Альянс мають припинити підтримувати курдські організації, які турки визнали терористичними, та зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.
"Вони (Фінляндія та Швеція. - Ред.) повинні припинити підтримувати тероризм. Мають бути певні гарантії безпеки. Крім того, країни, які хочуть вступити в НАТО, повинні зняти обмеження на експорт оборонної продукції до Туреччини", - заявив Чавушоглу.
За його словами, Туреччина підтримує політику відкритих дверей НАТО.
"Як Туреччина ми протягом тривалого часу підтримуємо політику відкритих дверей НАТО. Хоча багато країн-членів НАТО виступають проти членства Грузії, України і навіть Боснії і Герцеговини, ми підкреслювали, що в принципі підтримуємо політику відкритих дверей. НАТО є альянсом, це не спілка чи організація. Тому тут дуже важлива альянсна солідарність", - сказав Чавушоглу.
За його словами, Туреччина представила союзникам фотографії та документи, що свідчать про зустрічі представників Фінляндії та Швеції з представниками Робітничої партії Курдистану (PKK) та курдськими загонами народної самооборони (YPG), а також про надання їм зброї Швецією.
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Порівнювати курдський народ з дамбасо-орділососом -- Ви взагалі у своєму розумі???
Ти хоч трохи по Інтернет походи та розберися, перед тим як писать ахінею
Курдів турки "щемить" стали лише у другій половині ХХ століття - бо цивілізуваться не хотіли Як були "напівкримінальниками", так ними і залишаються! Навіть з курдською мовою - "шо попало"! У них мови спільної нема! Існує кілька діалектів, носії яких один одного часто не розуміють! І ЦЕ ти "НАРОДОМ" називаєш?
вот єто дядя назівается єкспертное мнение .. чувствуешь разницу?
Як і українців колись.
Козаки жили "від війни і до війни" до 16 ст А курди так жили до початку ХХ ст "Вірменська різня" робилася переважно руками курдів А пізніше вони "потрапили в немилість" до турків, бо цивілізуваться не бажали Їх основні види діяльності зараз - рекет, контрабанда і наркота по усьому світу, де вони живуть Ти ж не вважаєш, що цигани в Україні - "рушії прогресу" і "активна творча сила"? Так тут - те саме І яка держава буде подібне у себе під боком терпіть?
Походження курдів досі є дискусійним. Висловлюють різні гіпотези походження курдів, зокрема, скіфсько-мідійське походження курдів і яфетична (картвели, вірмени, халдеї, курди) гіпотеза Марра. Версію про походження ******** курдів від куртіїв, що населяли Північну Месопотамію та Іранське плато, підтверджують також античні джерела (грец. Κύρτιοι, лат. Cyrtii). Зокрема, повідомляють про плем'я куртіїв, що з давніх-давен жили в Персії. Куртії населяли гірські краї на стику Персії та Атропатени Мідійської, а також Вірменське нагір'я та Курдистан, Прикаспійські краї та Іранський Азербайджан і були скотарським та розбійницьким плем'ям. За часів давньоперської монархії курди, очевидно, входили до складу провінції Вірменія.
Ім'я курдів згадувано в середньоперських джерелах (Карнамак-і Ардашер-і Папакан), але, як відзначають дослідники, в ранньому середньовіччі це був перш за все соціально-економічний термін, що означав у осілого іранського населення кочових горців, що живуть у наметах на заході Іранського плато і його могли застосовувати до будь-якого іраномовного племені, що відповідало цим характеристикам. Саме тому аж до Нового часу під ім'ям «курдів» об'єднували іранські народності, що широко розселилися в горах Загроса, Верхній Месопотамії та на Вірменському нагір'ї, що розмовляють різнорідними мовами / діалектами: курманджі, зазакі, сорані, лекі, келхурі, горані, авромані.
Походження майже будь-якого етносу "досі є дискусійним". Не варто копати іншим яму, бо мало хто з неї вибереться.
суть в том что НАТО создавалось как блоков именно для Западной Европі и Северной Америки против совка ... а в 2000-х туда брали всех скопом .... а брали туда всех скопом почему думаешь, также как и в ЕС? ... а потому что по отдельности взять можно біло только пару стран ... поскольку если бі взяли Венгрию, то потом бі в ЕС и НАТО хрен бі попали Руміния и Словакия ... и наоборот ... осюда и все проблемі
Треба бути кінченим підарасом щоб вплутувати сюди політику і особисті забажання.
Зараз мова про колективну безпеку, а не про дрібні непорозуміння. Давайте згадаємо всі історичні місцеві бійки)) аби не знайти спільної мови серед своїх.
Туреччина, не розчаровуй мене.
туристовтеррористов.