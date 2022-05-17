Глава МИД Швеции Линде подписала заявку на вступление в НАТО. ВИДЕО

Заявка Швеции на вступление в Североатлантический альянс будет подана вместе с заявкой Финляндии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на шведское издание SVT, министр иностранных дел Швеции Анн Линде 17 мая подписала заявку на вступление страны в НАТО.

"Это воспринимается как большое, серьезное событие, как шаг, который мы считаем самым лучшим для Швеции", - прокомментировала министр

Напомним, парламент Финляндии должен рассмотреть вопрос вступления в НАТО 17 мая.

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