Глава МИД Швеции Линде подписала заявку на вступление в НАТО. ВИДЕО
Заявка Швеции на вступление в Североатлантический альянс будет подана вместе с заявкой Финляндии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на шведское издание SVT, министр иностранных дел Швеции Анн Линде 17 мая подписала заявку на вступление страны в НАТО.
"Это воспринимается как большое, серьезное событие, как шаг, который мы считаем самым лучшим для Швеции", - прокомментировала министр
Напомним, парламент Финляндии должен рассмотреть вопрос вступления в НАТО 17 мая.
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Топ комментарии
+22 Підлога Маккартні
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+17 Дмитрий Иванов #512538
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+5 Maksim Perepelitca
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Типовий приклад - відео в youtube по війні на сході, всі ці 8 років я не пригадую коментаторів з англомовного світу - воно їм було непотрібно. Навіть на початку березня, коментаторів на тому ж Foxnews в стилі амервати було більш ніж достатньо. Ситуація почала ломатись після битви за Київ і наслідків окупації. Зараз заходиш на любе відео і там 50-50 від нас і від них, причому майже немає ватних.
Во-вторых, вступление в НАТО Финляндии и Швеции для ***** в военном плане гораздо страшнее, чем вступление Украины. Потому что Балтийское море в один момент превращается в лужу. Балтийский флот - все. Приблизительно так же обстоят дела с военной базой в Калининграде.
В третьих, ***** вынужден будет увеличивать контингент на финской границе, а это деньги, оружие и войска, которых у него нет.
В-четвертых, о Литве, Латвии и Эстонии теперь ***** точно можно забыть.
(моск.ру може не витримати)