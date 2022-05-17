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Глава МИД Швеции Линде подписала заявку на вступление в НАТО. ВИДЕО

Заявка Швеции на вступление в Североатлантический альянс будет подана вместе с заявкой Финляндии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на шведское издание SVT, министр иностранных дел Швеции Анн Линде 17 мая подписала заявку на вступление страны в НАТО.

"Это воспринимается как большое, серьезное событие, как шаг, который мы считаем самым лучшим для Швеции", - прокомментировала министр

Напомним, парламент Финляндии должен рассмотреть вопрос вступления в НАТО 17 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг и Чавушоглу обсудили возможное членство в НАТО Финляндии и Швеции

членство в НАТО (1548) Швеция (1020)


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Топ комментарии
+22
Нравицца, не нравица - НАТО расширяется
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17.05.2022 11:21 Ответить
+17
Ему насрать на НАТО, он знает, что блок кацапам не угрожает. Это просто было обоснование для ватного плебса для чего на Украину напасть нужно
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17.05.2022 11:24 Ответить
+5
.
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17.05.2022 11:30 Ответить
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Проти чого боролись,тим самим НАТО підтягнули ще ближче до кордонів.
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17.05.2022 11:19 Ответить
Ему насрать на НАТО, он знает, что блок кацапам не угрожает. Это просто было обоснование для ватного плебса для чего на Украину напасть нужно
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17.05.2022 11:24 Ответить
Важко довести москалям,що євроінтеграція Украї
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17.05.2022 11:31 Ответить
Соррі.....евроінтеграція України,це гаплик імперським амбіціям кремля та т.зв. "Русскому миру" !!!)))
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17.05.2022 11:35 Ответить
Нравицца, не нравица - НАТО расширяется
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17.05.2022 11:21 Ответить
ще пердугана треба умовити, підмастити де треба. бо ця гніда усата виє з приводу курдів
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17.05.2022 11:23 Ответить
Куплять того Ердогана з потрохами - це такий турецький риночний прийом. Я б більше про ******** думав.
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17.05.2022 11:52 Ответить
.
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17.05.2022 11:30 Ответить
Окупанти заздрять, що в українців є «Байрактари» та з жахом очікують на нові поставки зброї ЗСУhttps://www.youtube.com/watch?v=GhzAlHR91RU&t=10s
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17.05.2022 11:23 Ответить
Вот только с одобрением этой заявки будут большие проблемы
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17.05.2022 11:24 Ответить
канєшно, твойо іхспєрдноє мнєніє нє пазволіт
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17.05.2022 11:30 Ответить
Стандартні проблеми, а з турками скандинави домовляться, ну і Ердоган з московських лохів трохи постриже
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17.05.2022 11:33 Ответить
нічаво, сірамно путєн - гєніальний стратєг і палітік!
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17.05.2022 11:28 Ответить
Поражаюсь количеству людей, которые до сих пор думают, что ***** интересует расширение НАТО как таковое. Его интересуют страны бывшего совка, а точнее захват этих стран, если именно эти страны хотят быть в НАТО только тогда путлер активизируется и начинает войну. Люди, поумнейте уже наконец то и поймите реальные мотивы ***********
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17.05.2022 11:33 Ответить
Три балтійських країни давно в НАТО.
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17.05.2022 11:36 Ответить
Ну да эти страны уже упущены. Но другие нет. У путлера все очень просто, только кто то захотел в Европу из стран постановка, сразу же агрессия под любым предлогом.
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17.05.2022 11:40 Ответить
Ага. Но за это ***** надо *******, ******* и ещё раз *******. Чтобы не лез где не положено, импераст хренов.
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17.05.2022 11:36 Ответить
Неправда это. Не хотели
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17.05.2022 12:06 Ответить
Public opinion тому що, а політики на заході завжди йдуть в фарватері громадської думки.
Типовий приклад - відео в youtube по війні на сході, всі ці 8 років я не пригадую коментаторів з англомовного світу - воно їм було непотрібно. Навіть на початку березня, коментаторів на тому ж Foxnews в стилі амервати було більш ніж достатньо. Ситуація почала ломатись після битви за Київ і наслідків окупації. Зараз заходиш на любе відео і там 50-50 від нас і від них, причому майже немає ватних.
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17.05.2022 12:00 Ответить
FoxNews - это любимый американский источник кацапской ваты, к сожалению. Вряд ли на него можно ориентироваться.
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17.05.2022 12:07 Ответить
Возможно. Но именно на Финляндию запоребрик уже не раз огрызался по поводу даже сближения с НАТО. До сих пор срабатывало.
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17.05.2022 11:40 Ответить
Во-первых, естественно интересует. У них эта сказка является обоснованием военных действий со времен Мюнхенской конференции 2007 года. Если финны и шведы вступают в НАТО, то рассыпается идеологическая основа войны, точнее одна из. Это все равно, как если бы Гитлер в 1943 году вдруг решил заявить, что евреи для немцев являются братским народом.
Во-вторых, вступление в НАТО Финляндии и Швеции для ***** в военном плане гораздо страшнее, чем вступление Украины. Потому что Балтийское море в один момент превращается в лужу. Балтийский флот - все. Приблизительно так же обстоят дела с военной базой в Калининграде.
В третьих, ***** вынужден будет увеличивать контингент на финской границе, а это деньги, оружие и войска, которых у него нет.
В-четвертых, о Литве, Латвии и Эстонии теперь ***** точно можно забыть.
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17.05.2022 12:03 Ответить
А чего ему увеличивать контингент? Финляндия нападет? Это все сказки. Путлера интересует только поставок, на все остальное насрать
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17.05.2022 12:08 Ответить
Насколько я помню, Швеция и Швейцария оставались нейтральными во время двух мировых войн. Запоребрик достал. Скоро и Ватикан в НАТО вступит.
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17.05.2022 11:38 Ответить
Дохлая Совдепия путлеру покоя не дає...мавзолєйна абізяна стала на старості лєт повним скреПОНОСнім шизоїдом людожером...
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17.05.2022 11:45 Ответить
Це історична подія
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17.05.2022 11:47 Ответить
Датский пролив на Балтике под прицелом. Новая " Москва" уже - там
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17.05.2022 11:48 Ответить
на тлі смерті одкб ху@ло привітало розширення НАТО.
(моск.ру може не витримати)
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17.05.2022 11:51 Ответить
Маршал Маннергей мочивщий в сортире краснопузых Сралинистов с 1939 по 1944 гг. Может спать спокойно...Финляндия надёжный равноправный партнёр...
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17.05.2022 11:54 Ответить
лавров сегодня на радостях повесит гундяя с шойгу...
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17.05.2022 12:04 Ответить
Кулеба! Бачиш як просто? Бере і підписує заявку!
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17.05.2022 12:33 Ответить
А расєя у відповідь може тільки бзднути, тобись тихенько спортити повітря, бо їх погроз навіть Молдова не боїться.
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17.05.2022 12:57 Ответить
Подписывают смертный приговор РФ.
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17.05.2022 13:36 Ответить
 
 