Глава МЗС Швеції Лінде підписала заявку на вступ до НАТО. ВIДЕО

Заявка Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу буде подана разом із заявкою Фінляндії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на шведське видання SVT, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде 17 травня підписала заявку на вступ країни до НАТО.

"Це сприймається як велика, серйозна подія, як крок, який ми вважаємо найкращим для Швеції", - прокоментувала міністерка.

Нагадаємо, парламент Фінляндії має розглянути питання вступу до НАТО 17 травня.

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