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Глава МЗС Швеції Лінде підписала заявку на вступ до НАТО. ВIДЕО

Заявка Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу буде подана разом із заявкою Фінляндії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на шведське видання SVT, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде 17 травня підписала заявку на вступ країни до НАТО.

"Це сприймається як велика, серйозна подія, як крок, який ми вважаємо найкращим для Швеції", - прокоментувала міністерка.

Нагадаємо, парламент Фінляндії має розглянути питання вступу до НАТО 17 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг та Чавушоглу обговорили можливе членство в НАТО Фінляндії та Швеції

Автор: 

членство в НАТО (1757) Швеція (976)


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Топ коментарі
+22
Нравицца, не нравица - НАТО расширяется
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17.05.2022 11:21 Відповісти
+17
Ему насрать на НАТО, он знает, что блок кацапам не угрожает. Это просто было обоснование для ватного плебса для чего на Украину напасть нужно
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17.05.2022 11:24 Відповісти
+5
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17.05.2022 11:30 Відповісти
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Проти чого боролись,тим самим НАТО підтягнули ще ближче до кордонів.
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17.05.2022 11:19 Відповісти
Ему насрать на НАТО, он знает, что блок кацапам не угрожает. Это просто было обоснование для ватного плебса для чего на Украину напасть нужно
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17.05.2022 11:24 Відповісти
Важко довести москалям,що євроінтеграція Украї
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17.05.2022 11:31 Відповісти
Соррі.....евроінтеграція України,це гаплик імперським амбіціям кремля та т.зв. "Русскому миру" !!!)))
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17.05.2022 11:35 Відповісти
Нравицца, не нравица - НАТО расширяется
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17.05.2022 11:21 Відповісти
ще пердугана треба умовити, підмастити де треба. бо ця гніда усата виє з приводу курдів
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17.05.2022 11:23 Відповісти
Куплять того Ердогана з потрохами - це такий турецький риночний прийом. Я б більше про ******** думав.
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17.05.2022 11:52 Відповісти
.
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17.05.2022 11:30 Відповісти
Окупанти заздрять, що в українців є «Байрактари» та з жахом очікують на нові поставки зброї ЗСУhttps://www.youtube.com/watch?v=GhzAlHR91RU&t=10s
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17.05.2022 11:23 Відповісти
Вот только с одобрением этой заявки будут большие проблемы
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17.05.2022 11:24 Відповісти
канєшно, твойо іхспєрдноє мнєніє нє пазволіт
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17.05.2022 11:30 Відповісти
Стандартні проблеми, а з турками скандинави домовляться, ну і Ердоган з московських лохів трохи постриже
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17.05.2022 11:33 Відповісти
нічаво, сірамно путєн - гєніальний стратєг і палітік!
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17.05.2022 11:28 Відповісти
Поражаюсь количеству людей, которые до сих пор думают, что ***** интересует расширение НАТО как таковое. Его интересуют страны бывшего совка, а точнее захват этих стран, если именно эти страны хотят быть в НАТО только тогда путлер активизируется и начинает войну. Люди, поумнейте уже наконец то и поймите реальные мотивы ***********
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17.05.2022 11:33 Відповісти
Три балтійських країни давно в НАТО.
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17.05.2022 11:36 Відповісти
Ну да эти страны уже упущены. Но другие нет. У путлера все очень просто, только кто то захотел в Европу из стран постановка, сразу же агрессия под любым предлогом.
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17.05.2022 11:40 Відповісти
Ага. Но за это ***** надо *******, ******* и ещё раз *******. Чтобы не лез где не положено, импераст хренов.
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17.05.2022 11:36 Відповісти
Неправда это. Не хотели
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17.05.2022 12:06 Відповісти
Public opinion тому що, а політики на заході завжди йдуть в фарватері громадської думки.
Типовий приклад - відео в youtube по війні на сході, всі ці 8 років я не пригадую коментаторів з англомовного світу - воно їм було непотрібно. Навіть на початку березня, коментаторів на тому ж Foxnews в стилі амервати було більш ніж достатньо. Ситуація почала ломатись після битви за Київ і наслідків окупації. Зараз заходиш на любе відео і там 50-50 від нас і від них, причому майже немає ватних.
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17.05.2022 12:00 Відповісти
FoxNews - это любимый американский источник кацапской ваты, к сожалению. Вряд ли на него можно ориентироваться.
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17.05.2022 12:07 Відповісти
Возможно. Но именно на Финляндию запоребрик уже не раз огрызался по поводу даже сближения с НАТО. До сих пор срабатывало.
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17.05.2022 11:40 Відповісти
Во-первых, естественно интересует. У них эта сказка является обоснованием военных действий со времен Мюнхенской конференции 2007 года. Если финны и шведы вступают в НАТО, то рассыпается идеологическая основа войны, точнее одна из. Это все равно, как если бы Гитлер в 1943 году вдруг решил заявить, что евреи для немцев являются братским народом.
Во-вторых, вступление в НАТО Финляндии и Швеции для ***** в военном плане гораздо страшнее, чем вступление Украины. Потому что Балтийское море в один момент превращается в лужу. Балтийский флот - все. Приблизительно так же обстоят дела с военной базой в Калининграде.
В третьих, ***** вынужден будет увеличивать контингент на финской границе, а это деньги, оружие и войска, которых у него нет.
В-четвертых, о Литве, Латвии и Эстонии теперь ***** точно можно забыть.
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17.05.2022 12:03 Відповісти
А чего ему увеличивать контингент? Финляндия нападет? Это все сказки. Путлера интересует только поставок, на все остальное насрать
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17.05.2022 12:08 Відповісти
Насколько я помню, Швеция и Швейцария оставались нейтральными во время двух мировых войн. Запоребрик достал. Скоро и Ватикан в НАТО вступит.
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17.05.2022 11:38 Відповісти
Дохлая Совдепия путлеру покоя не дає...мавзолєйна абізяна стала на старості лєт повним скреПОНОСнім шизоїдом людожером...
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17.05.2022 11:45 Відповісти
Це історична подія
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17.05.2022 11:47 Відповісти
Датский пролив на Балтике под прицелом. Новая " Москва" уже - там
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17.05.2022 11:48 Відповісти
на тлі смерті одкб ху@ло привітало розширення НАТО.
(моск.ру може не витримати)
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17.05.2022 11:51 Відповісти
Маршал Маннергей мочивщий в сортире краснопузых Сралинистов с 1939 по 1944 гг. Может спать спокойно...Финляндия надёжный равноправный партнёр...
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17.05.2022 11:54 Відповісти
лавров сегодня на радостях повесит гундяя с шойгу...
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17.05.2022 12:04 Відповісти
Кулеба! Бачиш як просто? Бере і підписує заявку!
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17.05.2022 12:33 Відповісти
А расєя у відповідь може тільки бзднути, тобись тихенько спортити повітря, бо їх погроз навіть Молдова не боїться.
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17.05.2022 12:57 Відповісти
Подписывают смертный приговор РФ.
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17.05.2022 13:36 Відповісти
 
 