Глава МЗС Швеції Лінде підписала заявку на вступ до НАТО. ВIДЕО
Заявка Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу буде подана разом із заявкою Фінляндії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на шведське видання SVT, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде 17 травня підписала заявку на вступ країни до НАТО.
"Це сприймається як велика, серйозна подія, як крок, який ми вважаємо найкращим для Швеції", - прокоментувала міністерка.
Нагадаємо, парламент Фінляндії має розглянути питання вступу до НАТО 17 травня.
Топ коментарі
+22 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.05.2022 11:21 Відповісти Посилання
+17 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар17.05.2022 11:24 Відповісти Посилання
+5 Maksim Perepelitca
показати весь коментар17.05.2022 11:30 Відповісти Посилання
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Типовий приклад - відео в youtube по війні на сході, всі ці 8 років я не пригадую коментаторів з англомовного світу - воно їм було непотрібно. Навіть на початку березня, коментаторів на тому ж Foxnews в стилі амервати було більш ніж достатньо. Ситуація почала ломатись після битви за Київ і наслідків окупації. Зараз заходиш на любе відео і там 50-50 від нас і від них, причому майже немає ватних.
Во-вторых, вступление в НАТО Финляндии и Швеции для ***** в военном плане гораздо страшнее, чем вступление Украины. Потому что Балтийское море в один момент превращается в лужу. Балтийский флот - все. Приблизительно так же обстоят дела с военной базой в Калининграде.
В третьих, ***** вынужден будет увеличивать контингент на финской границе, а это деньги, оружие и войска, которых у него нет.
В-четвертых, о Литве, Латвии и Эстонии теперь ***** точно можно забыть.
(моск.ру може не витримати)