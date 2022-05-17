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Новини
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"Швеція і Фінляндія не хотіли в НАТО, їх штовхнули", - Бербок

швеція,фінляндія

Фінляндія і Швеція змушені долучатися до НАТО через безпосередню загрозу їхній безпеці з боку Росії.

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Швеція і Фінляндія не хотіли в НАТО, їх штовхнули", - наголосила міністр.

За її словами, двері в Альянс для цих країн "більш ніж відкриті".

Усе буде зроблено за прискореною процедурою без "перехідних фаз", упевнена Бербок попри деякі застереження Туреччини, які в Берліні та в інших столицях взяли до уваги. Турецькі зауваження будуть обговорені.

Всі, за її словами, чудово розуміють, що зараз є "вирішальний момент, історичний момент", тож 30 країн НАТО мають стояти на боці цих двох держав.

Також читайте: Парламент Фінляндії підтримав вступ країни до НАТО

Автор: 

НАТО (6638) Фінляндія (1339) членство в НАТО (1757) Швеція (976) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+10
Бункєрний мнагахадовачнік апять насрал сєбє в парткі...
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17.05.2022 17:15 Відповісти
+9
Украину не взяли по одной причине, это рашка, уже всем ясно давно.
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17.05.2022 17:24 Відповісти
+3
Чому Албанію в 2009. взяли до НАТО, а Україну досі - ні? Албанія тоді досягла усіх стандартів, і корупцію перемогла (дикий, гомеричний регіт)?
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17.05.2022 17:19 Відповісти
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Хаха...)))
Іронічно...)))
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17.05.2022 17:14 Відповісти
Бункєрний мнагахадовачнік апять насрал сєбє в парткі...
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17.05.2022 17:15 Відповісти
В носки.
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17.05.2022 17:16 Відповісти
Они хотели (как все скандинавы) медленно, а теперь вступят быстро.
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17.05.2022 17:15 Відповісти
Так, ану не наїжджати на скандинавів, вони чудові люди
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17.05.2022 17:28 Відповісти
Фіни не скандинави.
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17.05.2022 17:36 Відповісти
Всем переиграл и уничтожил рабсию.
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17.05.2022 17:17 Відповісти
Для психопата это не имеет никакого значения)
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17.05.2022 17:20 Відповісти
Чому Албанію в 2009. взяли до НАТО, а Україну досі - ні? Албанія тоді досягла усіх стандартів, і корупцію перемогла (дикий, гомеричний регіт)?
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17.05.2022 17:19 Відповісти
Украину не взяли по одной причине, это рашка, уже всем ясно давно.
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17.05.2022 17:24 Відповісти
Потому что Крым + ОРДЛО. И ещё пару лет назад не было уверенности, что секреты НАТО не улетит прямо в Кремль.
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17.05.2022 17:43 Відповісти
ещё пару лет назад
хочеш сказати, що дЄрьмОПа-вагнегейтна- це гарант таємниць??????
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17.05.2022 18:34 Відповісти
хотели, просто повода небыло ... шведы уже ******ись перехватчики в небо поднимать над Готландом
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17.05.2022 17:20 Відповісти
Бабо, ти вчинена?
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17.05.2022 17:26 Відповісти
"Всё, к чему прикасается путинский режим - умирает. Или превращается в дерьмо."
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17.05.2022 17:32 Відповісти
И дерьмо умирает.
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17.05.2022 17:35 Відповісти
https://medium.com/m/signin?operation=register&redirect=https%3A%2F%2Fmedium.com%2F%40x_TomCooper_x%2Fukraine-war-16-and-17-may-2022-2a79fc72e730&source=post_page--------------------------nav_reg----------- Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно виступає проти членства Фінляндії та Швеції в НАТО.
Щонайбільше, йдеться про його скарги на те, що Швеція та Фінляндія «приховують терористів»: ні слова, що йдеться про РПК - «Робітничу партію Курдистану» - банду, яка не лише дотримується маоїстської ідеології, воює з Туреччиною від середини 1980-х років, або офіційно заборонений - але повністю ігнорований, якщо не відкрито підтриманий - більшістю ЄС та НАТО… а також те, що РПК рішуче підтримує Москву (її традиційного прихильника) щодо війни в Україні.
Це https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/010320223 інтерв'ю з лідером РПК Дураном Калкаланом на початку березня цього року, в якому Калкалан пояснює, що українська влада є колаборантом і слугою Заходу, не представляє волю українського суспільства, а отже, не контролює незалежну державу. і суверенна держава...
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17.05.2022 18:25 Відповісти
Опять путин всех "обскакал" .Орки,радуйтесь
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17.05.2022 20:48 Відповісти
 
 