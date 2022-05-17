"Швеція і Фінляндія не хотіли в НАТО, їх штовхнули", - Бербок
Фінляндія і Швеція змушені долучатися до НАТО через безпосередню загрозу їхній безпеці з боку Росії.
Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Швеція і Фінляндія не хотіли в НАТО, їх штовхнули", - наголосила міністр.
За її словами, двері в Альянс для цих країн "більш ніж відкриті".
Усе буде зроблено за прискореною процедурою без "перехідних фаз", упевнена Бербок попри деякі застереження Туреччини, які в Берліні та в інших столицях взяли до уваги. Турецькі зауваження будуть обговорені.
Всі, за її словами, чудово розуміють, що зараз є "вирішальний момент, історичний момент", тож 30 країн НАТО мають стояти на боці цих двох держав.
Топ коментарі
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.05.2022 17:15 Відповісти Посилання
+9 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар17.05.2022 17:24 Відповісти Посилання
+3 УАВ
показати весь коментар17.05.2022 17:19 Відповісти Посилання
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Іронічно...)))
хочеш сказати, що дЄрьмОПа-вагнегейтна- це гарант таємниць??????
Щонайбільше, йдеться про його скарги на те, що Швеція та Фінляндія «приховують терористів»: ні слова, що йдеться про РПК - «Робітничу партію Курдистану» - банду, яка не лише дотримується маоїстської ідеології, воює з Туреччиною від середини 1980-х років, або офіційно заборонений - але повністю ігнорований, якщо не відкрито підтриманий - більшістю ЄС та НАТО… а також те, що РПК рішуче підтримує Москву (її традиційного прихильника) щодо війни в Україні.
Це https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/010320223 інтерв'ю з лідером РПК Дураном Калкаланом на початку березня цього року, в якому Калкалан пояснює, що українська влада є колаборантом і слугою Заходу, не представляє волю українського суспільства, а отже, не контролює незалежну державу. і суверенна держава...