"Швеція і Фінляндія не хотіли в НАТО, їх штовхнули", - Бербок

Фінляндія і Швеція змушені долучатися до НАТО через безпосередню загрозу їхній безпеці з боку Росії.

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Швеція і Фінляндія не хотіли в НАТО, їх штовхнули", - наголосила міністр.

За її словами, двері в Альянс для цих країн "більш ніж відкриті".

Усе буде зроблено за прискореною процедурою без "перехідних фаз", упевнена Бербок попри деякі застереження Туреччини, які в Берліні та в інших столицях взяли до уваги. Турецькі зауваження будуть обговорені.

Всі, за її словами, чудово розуміють, що зараз є "вирішальний момент, історичний момент", тож 30 країн НАТО мають стояти на боці цих двох держав.

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