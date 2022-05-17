В России хотят признать "Азов" "террористической организацией"
Верховный суд России в конце мая рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры РФ о признании "Азова" террористической организацией и запрете ее деятельности на территории России.
Об этом сообщает Минюст РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Минюст России информирует, что административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретом его деятельности на территории Российской Федерации назначено для судебного разбирательства на 26 мая в 10.00 мск в здании Верховного суда России", - говорится в сообщении.
В Верховном суде подтвердили эту информацию, отметив, что иск Генпрокуратуры будет рассмотрен в закрытом режиме.
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Це як заборона відвідувати Мухосранськ для подружжя Байденів .
Показывайте их по ТВ, пусть ещё и в Саратове, Ростове по рыдают.
Отдельную бригаду, любую российскую подведите под этот статус, и всё, пусть кацапьё в лице жён, матерей рыдают.
Кровь за кровь, зуб за зуб.
Тупорылые кацапы прицепились к Азову из-за эмблемы, похожей на свастику. При этом сами не в состоянии придумать ничего нового. Фактически их буква Z передрана у Азова. Но если у Азова це Ідея Nації, то у козлолицых свастика без всякой смысловой нагрузки.
Над ними будут издеваться и все до единого кацапа поедут домой без наказания
нет ..., эта война на границах 1991 года закончится не может, только на Красной площади!
і всі «військових» орків терористів подавати в розшук і інтерпол
і всі депутати думи також в цю компанію