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В России хотят признать "Азов" "террористической организацией"

азов

Верховный суд России в конце мая рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры РФ о признании "Азова" террористической организацией и запрете ее деятельности на территории России.

Об этом сообщает Минюст РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Минюст России информирует, что административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретом его деятельности на территории Российской Федерации назначено для судебного разбирательства на 26 мая в 10.00 мск в здании Верховного суда России", - говорится в сообщении.

В Верховном суде подтвердили эту информацию, отметив, что иск Генпрокуратуры будет рассмотрен в закрытом режиме.

Также читайте: Заявления РФ о запрете обмена бойцов с "Азовстали" рассчитаны на внутреннюю пропаганду, переговорный процесс продолжается, - Маляр

россия (96442) Азов (810)


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Топ комментарии
+23
Сама расєя є країною-терористом...
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17.05.2022 17:33 Ответить
+16
А наш "суд" буде сидіти з відкритим ротом замість того щоб визнати збройні сили рф терористичною організацією. Це вже не кажучи щоб визнати саму рф спонсором тероризму.🤷
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17.05.2022 17:29 Ответить
+16
И какое хоть одно террористическое действие сделал Азов?
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17.05.2022 17:30 Ответить
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Угу. Ну ладно.
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17.05.2022 17:28 Ответить
А наш "суд" буде сидіти з відкритим ротом замість того щоб визнати збройні сили рф терористичною організацією. Це вже не кажучи щоб визнати саму рф спонсором тероризму.🤷
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17.05.2022 17:29 Ответить
👍этот петушарий нужно у нас в первую очередь признать террористами❗И добиватся от других стран того же☝
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17.05.2022 17:43 Ответить
Путин который обсасывает Асада Башара террориста смоктается с террористами Талибану с терористами КНДР тот который финансирует и держит лагеря в России и базы для Курдской армии по сути воюя против Турции и прие... пардон... к ОФИЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ СТРУРТУРЕ- ВСУ ПОЛК АЗОВ..... АХ ДА ЗАБЫЛ... ПРО АРМИЮ ПРИГОЖИНА ВАГНЕРОВЦЕВ НЕЕЕ!!! НЕ ТЕРРОРИСТЫ А просто БОТАНИКИ БАБОЧКОВЕДЫ МЛЯТЬ....
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17.05.2022 18:10 Ответить
Боже,яке воно кончине!
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17.05.2022 17:29 Ответить
И какое хоть одно террористическое действие сделал Азов?
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17.05.2022 17:30 Ответить
Так ему на территории рашки запретят. Не очень то и хотелось.
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17.05.2022 17:32 Ответить
Вони вигадають що завгодно,наприклад скажуть про смерті 20000 мальчікав і дєвачєк в трісіках за 8 років в данецкє. Не зря ліліпут мєдвєдєв начав пищати про страти на красной площадє.
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17.05.2022 17:37 Ответить
Ну у них волчий крюк и черное солнце на эмблеме. Значит террористы.
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17.05.2022 18:05 Ответить
8 років отримувати п*зди по всьому Донбасі, для орків азовці як ладан!
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17.05.2022 18:18 Ответить
Сама расєя є країною-терористом...
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17.05.2022 17:33 Ответить
Більших терористів,ніж кацапи,ще не було в ******** історії.
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17.05.2022 17:33 Ответить
Это делается для того, чтобы раненых бойцов "Азова", по которым есть договоренность обменять их на пленных кадыровцев и кацапов, оставить в мордоре по решениям "судов" и казнить.
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17.05.2022 17:33 Ответить
Так вони поки й не діють на теріторії РФії ...

Це як заборона відвідувати Мухосранськ для подружжя Байденів .
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17.05.2022 17:34 Ответить
Вони підготовлюють ґрунт для як мінімум публічного засудження на довічне азовців, а як максимум до страт офіцерів(якщо повністю розірвуть всі відносини з європою). І не вірю я в цей брєд розмінувальщиці вєрєщук - що ніби їх вилікують а потім обміняють( навіщо їм когось лікувати ,якщо вони можуть зразу поміняти).
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17.05.2022 17:34 Ответить
якось насріти на расію.
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17.05.2022 17:35 Ответить
а наші випускають колобрантів і зрадників а СБУ і ДБР яйця чухають
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17.05.2022 17:36 Ответить
Берите и называйте всех из росгвардии террористами, что обмену не подлежат, суд и тюрьма на долгие годы.
Показывайте их по ТВ, пусть ещё и в Саратове, Ростове по рыдают.
Отдельную бригаду, любую российскую подведите под этот статус, и всё, пусть кацапьё в лице жён, матерей рыдают.

Кровь за кровь, зуб за зуб.
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17.05.2022 17:38 Ответить
Швидше Росію визнають краіною-терористом.
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17.05.2022 17:38 Ответить
Ну якщо вже Азов розгорне свою діяльність на території РФ, то там вже ніякі рішення судів нікого не цікавитимуть!
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17.05.2022 17:39 Ответить
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17.05.2022 18:30 Ответить
Это понятно. Чтобы выживших показательно судить на камеру и укатать в лагеря.
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17.05.2022 17:39 Ответить
Но Зеленский недавно сказал, что вс рф должны признаны террористической организацией. Варварские бомбардировки городов, изнасилования, пытки, убийства мирных - короче полный букет преступлений, тянущих на терроризм.
Тупорылые кацапы прицепились к Азову из-за эмблемы, похожей на свастику. При этом сами не в состоянии придумать ничего нового. Фактически их буква Z передрана у Азова. Но если у Азова це Ідея Nації, то у козлолицых свастика без всякой смысловой нагрузки.
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17.05.2022 17:39 Ответить
орки знову всіх ****@ли-забрали азовців в полон якоби для подальшого обміну-26 травня суд визнає Азов териростичною організацією і ......
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17.05.2022 17:41 Ответить
Украина, как и всегда, сработает на опережение. после решения суда орков. осудит. да все понятно, кароч. если дыныры утвердит смертную казнь, как обособленное "государство" - то вы, *****, понимаете что будет? Азов рашке не нужен! их требуют кадыровцы и дыныры.
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17.05.2022 17:43 Ответить
"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день ! Верещук,кто писал сценарий?
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17.05.2022 17:43 Ответить
Команда єрмака.
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17.05.2022 20:24 Ответить
Not bad.... Якщо визнають, то разом із ТАЛІБАМИ і ХЕЗБУЛОЮ будуть їздит до Москви з щорічним офіційним візитом😁😁😁
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17.05.2022 17:43 Ответить
Наша власть, должна требовать от запада признать Россию террористической страной и страной которая финансирует терроризм в мире. Сколько еще запад будет нянчится с этими ублюдками?
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17.05.2022 17:44 Ответить
А Украина это когда сделала?
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17.05.2022 17:48 Ответить
Як що так станеться, відзеркалити потрібно визнанням московського патріархату разом з попами які дань платять кирилу теж такою організацією )
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17.05.2022 17:44 Ответить
И нахрена нам это знать?
Над ними будут издеваться и все до единого кацапа поедут домой без наказания
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17.05.2022 17:47 Ответить
Плять, тут скоро весь світ визнає вашу недокраїну терористичною організацією. Не парить?
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17.05.2022 17:47 Ответить
Той хто захищає свою Батьківщину виявляєтся терористи ,а той хто прийшов в іншу краіну :убивати ,грабувати ,гвалтувати, руйнувти, це "асвабадітелі" ось така логіка нациськоі росіі. І жоден високопосадовець включно з президента не назвав росію варварськорю терористичною державою ,а ідеологію " русского мира"людоненависницька шовіністична рашизм ,що рівняєтся з німецьким нацизмом ,що все як би путіна не образити.
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17.05.2022 17:47 Ответить
А що ви хочете від совка, для якого Україна, це ,,німецька дівка, готова давати будь-кому, будь-коли і з будь-якого боку"?
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17.05.2022 20:28 Ответить
россия, признанная в ряде стран, государством - террористом, кого то там вызнает террористической организацией ...
нет ..., эта война на границах 1991 года закончится не может, только на Красной площади!
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17.05.2022 17:48 Ответить
спасение это хорошо, но так ли хороши пытки и многолетние русские лагеря..., я не понимаю как можно было поверить рашистам в таком деле, как обмен или спасение, единственный приемлемый выход - это взять в плен как можно больше кадыровцев и даже трупы ихние бы подошли, тогда бы можно было о чем-то договариваться с русскими..., а все остальное - это обман и предательство..., мало того, я уверена, что нашим бойцам этот "обмен" тоже преподнесут как предательство нашего командования...
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17.05.2022 17:48 Ответить
Зекодло здало ворогу цемаха, вагнерівців ...азовців ... розмінували Чонгар.. .зекодло терористична організація в Україні .
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17.05.2022 17:50 Ответить
ага, ну вот нелох тут договорился типа с кацапами, обмен типа
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17.05.2022 17:54 Ответить
Ничто не мешает правоохранительной системе Украины признать военнослужащих вс рф международными террористами. Тем более, что рф не объявила Украине войну, а проводит "спецоперацию". Соответственно, Украина получит законное право на уничтожение вооружённых террористов. Другими словами, в плен орков не брать. Так что, пусть россиянцы подумают, есть ли им смысл измываться над азовцами, если им может прилететь из Украины ответка.
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17.05.2022 17:56 Ответить
Яка в хера спецоперація,чужої недокраїни на чужій території?В полон треба брати,та виконувати відновлювальні роботи полоненими,на знищеній ними території України.
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17.05.2022 18:40 Ответить
********* срана террорист а АЗОВ герои!
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17.05.2022 18:04 Ответить
Не знаю, звідки у мене такі думки, але Азов скоро буде на рідній землі
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17.05.2022 18:20 Ответить
Чи є тут хтось хто здивований такими діями росіян?
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17.05.2022 18:26 Ответить
Нехай нам покажуть російського пілота пухляша, бо закрадається в мене думка що він давно вже на бойовому посту російської авіації.
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17.05.2022 18:29 Ответить
парашу визнати терористом і її армію орків також терористичною організацією
і всі «військових» орків терористів подавати в розшук і інтерпол
і всі депутати думи також в цю компанію
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17.05.2022 18:30 Ответить
Треба, щоб Верховна Рада визнала РФ терористичним організованим злочинним угрупованням.
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17.05.2022 18:48 Ответить
Ну що за черговий маразм.Ну яку діяльність на території росії проводить Азов.?Російські терористи визнають Азов терористичною організацією а ми визнаємо росію терористичною організацією і забороняємо її діяльність на території України
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18.05.2022 00:11 Ответить
Просили не коментувати переговорний процес. Не вискпзувати свої припущення. Ви ссилаєтесь на росіянські новини.Чи цензор нет навмисно хоче зірвати переговори про обмін захисників.
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18.05.2022 00:32 Ответить
 
 