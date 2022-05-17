В России хотят признать "Азов" "террористической организацией"

Верховный суд России в конце мая рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры РФ о признании "Азова" террористической организацией и запрете ее деятельности на территории России.

Об этом сообщает Минюст РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Минюст России информирует, что административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретом его деятельности на территории Российской Федерации назначено для судебного разбирательства на 26 мая в 10.00 мск в здании Верховного суда России", - говорится в сообщении.

В Верховном суде подтвердили эту информацию, отметив, что иск Генпрокуратуры будет рассмотрен в закрытом режиме.

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