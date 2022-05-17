В Росії хочуть визнати "Азов" "терористичною організацією"
Верховний суд Росії наприкінці травня розгляне позовну заяву Генпрокуратури РФ про визнання "Азову" терористичною організацією та заборону її діяльності на території Росії.
Про це повідомляє Мін'юст РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Мін'юст Росії інформує, що адміністративна справа про визнання українського воєнізованого націоналістичного об'єднання "Азов" (інші використовувані найменування: батальйон "Азов", полк "Азов") терористичною організацією та забороною його діяльності на території Російської Федерації призначено до судового розгляду на 26 травня о 10.00. мск у будівлі Верховного суду Росії", - йдеться в повідомленні.
У Верховному суді підтвердили цю інформацію, зазначивши, що позов Генпрокуратури буде розглянуто у закритому режимі.
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Це як заборона відвідувати Мухосранськ для подружжя Байденів .
Показывайте их по ТВ, пусть ещё и в Саратове, Ростове по рыдают.
Отдельную бригаду, любую российскую подведите под этот статус, и всё, пусть кацапьё в лице жён, матерей рыдают.
Кровь за кровь, зуб за зуб.
Тупорылые кацапы прицепились к Азову из-за эмблемы, похожей на свастику. При этом сами не в состоянии придумать ничего нового. Фактически их буква Z передрана у Азова. Но если у Азова це Ідея Nації, то у козлолицых свастика без всякой смысловой нагрузки.
Над ними будут издеваться и все до единого кацапа поедут домой без наказания
нет ..., эта война на границах 1991 года закончится не может, только на Красной площади!
і всі «військових» орків терористів подавати в розшук і інтерпол
і всі депутати думи також в цю компанію