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В Росії хочуть визнати "Азов" "терористичною організацією"

азов

Верховний суд Росії наприкінці травня розгляне позовну заяву Генпрокуратури РФ про визнання "Азову" терористичною організацією та заборону її діяльності на території Росії.

Про це повідомляє Мін'юст РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Мін'юст Росії інформує, що адміністративна справа про визнання українського воєнізованого націоналістичного об'єднання "Азов" (інші використовувані найменування: батальйон "Азов", полк "Азов") терористичною організацією та забороною його діяльності на території Російської Федерації призначено до судового розгляду на 26 травня о 10.00. мск у будівлі Верховного суду Росії", - йдеться в повідомленні.

У Верховному суді підтвердили цю інформацію, зазначивши, що позов Генпрокуратури буде розглянуто у закритому режимі.

Також читайте: Заяви РФ щодо заборони обміну бійців з "Азовсталі" розраховані на внутрішню пропаганду, переговорний процес триває, - Маляр

Автор: 

росія (66461) Азов (794)


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Топ коментарі
+23
Сама расєя є країною-терористом...
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17.05.2022 17:33 Відповісти
+16
А наш "суд" буде сидіти з відкритим ротом замість того щоб визнати збройні сили рф терористичною організацією. Це вже не кажучи щоб визнати саму рф спонсором тероризму.🤷
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17.05.2022 17:29 Відповісти
+16
И какое хоть одно террористическое действие сделал Азов?
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17.05.2022 17:30 Відповісти
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17.05.2022 17:28 Відповісти
А наш "суд" буде сидіти з відкритим ротом замість того щоб визнати збройні сили рф терористичною організацією. Це вже не кажучи щоб визнати саму рф спонсором тероризму.🤷
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17.05.2022 17:29 Відповісти
👍этот петушарий нужно у нас в первую очередь признать террористами❗И добиватся от других стран того же☝
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17.05.2022 17:43 Відповісти
Путин который обсасывает Асада Башара террориста смоктается с террористами Талибану с терористами КНДР тот который финансирует и держит лагеря в России и базы для Курдской армии по сути воюя против Турции и прие... пардон... к ОФИЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ СТРУРТУРЕ- ВСУ ПОЛК АЗОВ..... АХ ДА ЗАБЫЛ... ПРО АРМИЮ ПРИГОЖИНА ВАГНЕРОВЦЕВ НЕЕЕ!!! НЕ ТЕРРОРИСТЫ А просто БОТАНИКИ БАБОЧКОВЕДЫ МЛЯТЬ....
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17.05.2022 18:10 Відповісти
Боже,яке воно кончине!
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17.05.2022 17:29 Відповісти
И какое хоть одно террористическое действие сделал Азов?
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17.05.2022 17:30 Відповісти
Так ему на территории рашки запретят. Не очень то и хотелось.
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17.05.2022 17:32 Відповісти
Вони вигадають що завгодно,наприклад скажуть про смерті 20000 мальчікав і дєвачєк в трісіках за 8 років в данецкє. Не зря ліліпут мєдвєдєв начав пищати про страти на красной площадє.
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17.05.2022 17:37 Відповісти
Ну у них волчий крюк и черное солнце на эмблеме. Значит террористы.
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17.05.2022 18:05 Відповісти
8 років отримувати п*зди по всьому Донбасі, для орків азовці як ладан!
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17.05.2022 18:18 Відповісти
Сама расєя є країною-терористом...
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17.05.2022 17:33 Відповісти
Більших терористів,ніж кацапи,ще не було в ******** історії.
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17.05.2022 17:33 Відповісти
Это делается для того, чтобы раненых бойцов "Азова", по которым есть договоренность обменять их на пленных кадыровцев и кацапов, оставить в мордоре по решениям "судов" и казнить.
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17.05.2022 17:33 Відповісти
Так вони поки й не діють на теріторії РФії ...

Це як заборона відвідувати Мухосранськ для подружжя Байденів .
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17.05.2022 17:34 Відповісти
Вони підготовлюють ґрунт для як мінімум публічного засудження на довічне азовців, а як максимум до страт офіцерів(якщо повністю розірвуть всі відносини з європою). І не вірю я в цей брєд розмінувальщиці вєрєщук - що ніби їх вилікують а потім обміняють( навіщо їм когось лікувати ,якщо вони можуть зразу поміняти).
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17.05.2022 17:34 Відповісти
якось насріти на расію.
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17.05.2022 17:35 Відповісти
а наші випускають колобрантів і зрадників а СБУ і ДБР яйця чухають
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17.05.2022 17:36 Відповісти
Берите и называйте всех из росгвардии террористами, что обмену не подлежат, суд и тюрьма на долгие годы.
Показывайте их по ТВ, пусть ещё и в Саратове, Ростове по рыдают.
Отдельную бригаду, любую российскую подведите под этот статус, и всё, пусть кацапьё в лице жён, матерей рыдают.

Кровь за кровь, зуб за зуб.
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17.05.2022 17:38 Відповісти
Швидше Росію визнають краіною-терористом.
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17.05.2022 17:38 Відповісти
Ну якщо вже Азов розгорне свою діяльність на території РФ, то там вже ніякі рішення судів нікого не цікавитимуть!
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17.05.2022 17:39 Відповісти
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17.05.2022 18:30 Відповісти
Это понятно. Чтобы выживших показательно судить на камеру и укатать в лагеря.
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17.05.2022 17:39 Відповісти
Но Зеленский недавно сказал, что вс рф должны признаны террористической организацией. Варварские бомбардировки городов, изнасилования, пытки, убийства мирных - короче полный букет преступлений, тянущих на терроризм.
Тупорылые кацапы прицепились к Азову из-за эмблемы, похожей на свастику. При этом сами не в состоянии придумать ничего нового. Фактически их буква Z передрана у Азова. Но если у Азова це Ідея Nації, то у козлолицых свастика без всякой смысловой нагрузки.
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17.05.2022 17:39 Відповісти
орки знову всіх ****@ли-забрали азовців в полон якоби для подальшого обміну-26 травня суд визнає Азов териростичною організацією і ......
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17.05.2022 17:41 Відповісти
Украина, как и всегда, сработает на опережение. после решения суда орков. осудит. да все понятно, кароч. если дыныры утвердит смертную казнь, как обособленное "государство" - то вы, *****, понимаете что будет? Азов рашке не нужен! их требуют кадыровцы и дыныры.
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17.05.2022 17:43 Відповісти
"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день ! Верещук,кто писал сценарий?
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17.05.2022 17:43 Відповісти
Команда єрмака.
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17.05.2022 20:24 Відповісти
Not bad.... Якщо визнають, то разом із ТАЛІБАМИ і ХЕЗБУЛОЮ будуть їздит до Москви з щорічним офіційним візитом😁😁😁
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17.05.2022 17:43 Відповісти
Наша власть, должна требовать от запада признать Россию террористической страной и страной которая финансирует терроризм в мире. Сколько еще запад будет нянчится с этими ублюдками?
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17.05.2022 17:44 Відповісти
А Украина это когда сделала?
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17.05.2022 17:48 Відповісти
Як що так станеться, відзеркалити потрібно визнанням московського патріархату разом з попами які дань платять кирилу теж такою організацією )
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17.05.2022 17:44 Відповісти
И нахрена нам это знать?
Над ними будут издеваться и все до единого кацапа поедут домой без наказания
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17.05.2022 17:47 Відповісти
Плять, тут скоро весь світ визнає вашу недокраїну терористичною організацією. Не парить?
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17.05.2022 17:47 Відповісти
Той хто захищає свою Батьківщину виявляєтся терористи ,а той хто прийшов в іншу краіну :убивати ,грабувати ,гвалтувати, руйнувти, це "асвабадітелі" ось така логіка нациськоі росіі. І жоден високопосадовець включно з президента не назвав росію варварськорю терористичною державою ,а ідеологію " русского мира"людоненависницька шовіністична рашизм ,що рівняєтся з німецьким нацизмом ,що все як би путіна не образити.
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17.05.2022 17:47 Відповісти
А що ви хочете від совка, для якого Україна, це ,,німецька дівка, готова давати будь-кому, будь-коли і з будь-якого боку"?
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17.05.2022 20:28 Відповісти
россия, признанная в ряде стран, государством - террористом, кого то там вызнает террористической организацией ...
нет ..., эта война на границах 1991 года закончится не может, только на Красной площади!
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17.05.2022 17:48 Відповісти
спасение это хорошо, но так ли хороши пытки и многолетние русские лагеря..., я не понимаю как можно было поверить рашистам в таком деле, как обмен или спасение, единственный приемлемый выход - это взять в плен как можно больше кадыровцев и даже трупы ихние бы подошли, тогда бы можно было о чем-то договариваться с русскими..., а все остальное - это обман и предательство..., мало того, я уверена, что нашим бойцам этот "обмен" тоже преподнесут как предательство нашего командования...
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17.05.2022 17:48 Відповісти
Зекодло здало ворогу цемаха, вагнерівців ...азовців ... розмінували Чонгар.. .зекодло терористична організація в Україні .
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17.05.2022 17:50 Відповісти
ага, ну вот нелох тут договорился типа с кацапами, обмен типа
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17.05.2022 17:54 Відповісти
Ничто не мешает правоохранительной системе Украины признать военнослужащих вс рф международными террористами. Тем более, что рф не объявила Украине войну, а проводит "спецоперацию". Соответственно, Украина получит законное право на уничтожение вооружённых террористов. Другими словами, в плен орков не брать. Так что, пусть россиянцы подумают, есть ли им смысл измываться над азовцами, если им может прилететь из Украины ответка.
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17.05.2022 17:56 Відповісти
Яка в хера спецоперація,чужої недокраїни на чужій території?В полон треба брати,та виконувати відновлювальні роботи полоненими,на знищеній ними території України.
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17.05.2022 18:40 Відповісти
********* срана террорист а АЗОВ герои!
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17.05.2022 18:04 Відповісти
Не знаю, звідки у мене такі думки, але Азов скоро буде на рідній землі
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17.05.2022 18:20 Відповісти
Чи є тут хтось хто здивований такими діями росіян?
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17.05.2022 18:26 Відповісти
Нехай нам покажуть російського пілота пухляша, бо закрадається в мене думка що він давно вже на бойовому посту російської авіації.
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17.05.2022 18:29 Відповісти
парашу визнати терористом і її армію орків також терористичною організацією
і всі «військових» орків терористів подавати в розшук і інтерпол
і всі депутати думи також в цю компанію
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17.05.2022 18:30 Відповісти
Треба, щоб Верховна Рада визнала РФ терористичним організованим злочинним угрупованням.
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17.05.2022 18:48 Відповісти
Ну що за черговий маразм.Ну яку діяльність на території росії проводить Азов.?Російські терористи визнають Азов терористичною організацією а ми визнаємо росію терористичною організацією і забороняємо її діяльність на території України
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18.05.2022 00:11 Відповісти
Просили не коментувати переговорний процес. Не вискпзувати свої припущення. Ви ссилаєтесь на росіянські новини.Чи цензор нет навмисно хоче зірвати переговори про обмін захисників.
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18.05.2022 00:32 Відповісти
 
 