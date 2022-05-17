В Росії хочуть визнати "Азов" "терористичною організацією"

Верховний суд Росії наприкінці травня розгляне позовну заяву Генпрокуратури РФ про визнання "Азову" терористичною організацією та заборону її діяльності на території Росії.

Про це повідомляє Мін'юст РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Мін'юст Росії інформує, що адміністративна справа про визнання українського воєнізованого націоналістичного об'єднання "Азов" (інші використовувані найменування: батальйон "Азов", полк "Азов") терористичною організацією та забороною його діяльності на території Російської Федерації призначено до судового розгляду на 26 травня о 10.00. мск у будівлі Верховного суду Росії", - йдеться в повідомленні.

У Верховному суді підтвердили цю інформацію, зазначивши, що позов Генпрокуратури буде розглянуто у закритому режимі.

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