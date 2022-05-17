Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Вячеславу Ерко (посмертно)
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Вячеславу Ерко (посмертно).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как говорится в указе № 338/2022, награда присвоена за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.
"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ЕРКО Вячеславу Владимировичу – подполковнику (посмертно)", – говорится в указе.
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