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Новости Война
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Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Вячеславу Ерко (посмертно)

герой,україни

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Вячеславу Ерко (посмертно).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как говорится в указе № 338/2022, награда присвоена за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ЕРКО Вячеславу Владимировичу – подполковнику (посмертно)", – говорится в указе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины и отметил наградами 269 украинских воинов

Герой Украины (467) награда (1822)


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Топ комментарии
+16
Захищав вільне Українське небо, нам потрібні хороші, нові бойові літаки. Віддавшим за Україну життя вічна пам'ять.
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17.05.2022 17:49 Ответить
+12
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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17.05.2022 17:46 Ответить
+9
Герою слава !!!
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17.05.2022 18:00 Ответить
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А клована можна в його коханий асфальт закатати.
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17.05.2022 17:45 Ответить
Ти ще довго зі своїм асфальтом будеш бігати?
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17.05.2022 17:52 Ответить
Не пригорай ,зебіл. В 2019му треба було думати.
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17.05.2022 18:25 Ответить
А я не пригораю. Лише з сумом в очах дивлюсь та твою обмежену фантазію, яку ти безуспішно намагаєшся компенсувати своєю нав'язливістю.
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17.05.2022 19:09 Ответить
А я не нав'язувався нікому. Це ти приповз під мій коментарій та гавкаєш.
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17.05.2022 23:42 Ответить
То йди в )(уй разом зі своїми сентенціями про фантазію. Безнадійне. Поклали тисячі загиблими через свою недолугість, і ще й киздить тут щось!
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16.09.2022 23:10 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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17.05.2022 17:46 Ответить
Захищав вільне Українське небо, нам потрібні хороші, нові бойові літаки. Віддавшим за Україну життя вічна пам'ять.
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17.05.2022 17:49 Ответить
Герою слава !!!
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17.05.2022 18:00 Ответить
Самое ценное -свою жизнь ,отдал это великий человек за свободу и само существование Нашей Украины ,наших детей.Военный человек,наш ангел-хранитель. И таких-тысячи,рядовых и генералов.Ребята,наши герои,вы нам нужны живыми и здоровыми,поэтому бейте русскую гадину и оставайтесь живыми!
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17.05.2022 18:10 Ответить
 
 