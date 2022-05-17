Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику В’ячеславу Єрку (посмертно)
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику В’ячеславу Єрку (посмертно).
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Як йдеться в указі № 338/2022, нагорода присвоєна за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу.
"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЄРКУ В’ячеславу Володимировичу – підполковнику (посмертно)", – йдеться в указі.
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