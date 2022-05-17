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Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику В’ячеславу Єрку (посмертно)

герой,україни

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України підполковнику В’ячеславу Єрку (посмертно).

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як йдеться в указі № 338/2022, нагорода присвоєна за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЄРКУ В’ячеславу Володимировичу – підполковнику (посмертно)", – йдеться в указі.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Герой України (посмертно) заступнику командувача ВМС Ігорю Бедзаю

Автор: 

Герой України (326) нагорода (1284)


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Топ коментарі
+16
Захищав вільне Українське небо, нам потрібні хороші, нові бойові літаки. Віддавшим за Україну життя вічна пам'ять.
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17.05.2022 17:49 Відповісти
+12
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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17.05.2022 17:46 Відповісти
+9
Герою слава !!!
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17.05.2022 18:00 Відповісти
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А клована можна в його коханий асфальт закатати.
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17.05.2022 17:45 Відповісти
Ти ще довго зі своїм асфальтом будеш бігати?
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17.05.2022 17:52 Відповісти
Не пригорай ,зебіл. В 2019му треба було думати.
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17.05.2022 18:25 Відповісти
А я не пригораю. Лише з сумом в очах дивлюсь та твою обмежену фантазію, яку ти безуспішно намагаєшся компенсувати своєю нав'язливістю.
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17.05.2022 19:09 Відповісти
А я не нав'язувався нікому. Це ти приповз під мій коментарій та гавкаєш.
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17.05.2022 23:42 Відповісти
То йди в )(уй разом зі своїми сентенціями про фантазію. Безнадійне. Поклали тисячі загиблими через свою недолугість, і ще й киздить тут щось!
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16.09.2022 23:10 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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17.05.2022 17:46 Відповісти
Захищав вільне Українське небо, нам потрібні хороші, нові бойові літаки. Віддавшим за Україну життя вічна пам'ять.
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17.05.2022 17:49 Відповісти
Герою слава !!!
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17.05.2022 18:00 Відповісти
Самое ценное -свою жизнь ,отдал это великий человек за свободу и само существование Нашей Украины ,наших детей.Военный человек,наш ангел-хранитель. И таких-тысячи,рядовых и генералов.Ребята,наши герои,вы нам нужны живыми и здоровыми,поэтому бейте русскую гадину и оставайтесь живыми!
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17.05.2022 18:10 Відповісти
 
 