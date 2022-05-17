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Новости Война
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Через несколько месяцев помощь Запада сможет обеспечить паритетную возможность Украины соответствовать угрозам со стороны РФ, - Минобороны

маляр

Через несколько месяцев помощь Запада сможет обеспечить паритетную возможность Украины отвечать угрозам со стороны РФ.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяІнформ.

"На сегодняшний день действительно переломный момент произошел, и вы все видите, что после встречи в Рамштайне, где присутствовало более 40 глав оборонных ведомств, помощь Украине теперь коллективная, и через несколько месяцев она сможет обеспечить паритетную возможность Украины соответствовать тем угрозам, которые есть, потому что у России, безусловно, есть сейчас преимущество и в вооружении, и в личном составе", — отметила замминистра.

Также Маляр заверила, что военную помощь, которую оказывает Запад, сегодня уже используют в боях.

Читайте: США передали ВСУ три вертолета Ми-17

Минобороны (9453) помощь (7905) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+19
Бл які пару місяців, 40 мільйонна країна не може нічого зробити з 100 т. недобитих орків . Досить розгабовувати західну допомогу ,закуповуйте все що треба для формувань нових бальйонів та полків. Сотні тисяч чоловіків та жінок з бойовим досвідом уже місяцями чекають дзвінка з війскомату, а ви відправляєте непідготовлених бійців ТРО на передову .
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17.05.2022 18:15 Ответить
+13
******* все просрали, купа зрадників, тупаків не здатних керувати краіною? Довибиралися 95 анал?
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17.05.2022 18:21 Ответить
+9
Страшно представить, что было , если бы не помощь Запада, а пришлось только своими скромными силами выруливать под руководством наших чудесных рулевых, в том числе и тех, которых сегодня хоронят с такой помпой в Киеве
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17.05.2022 18:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вот где-то в июле должен установиться паритет, а потом посмотрим что будет.
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17.05.2022 18:14 Ответить
Доки не знищимо кремлівських гнид на всіх шаблях держвлади України та всіх державних інституціях ладу в Україні не буде!!!)))
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17.05.2022 19:05 Ответить
это невозможно пока весь народ этого не захочет - а многие наши люди даже не в курсе что зелшобла вытворяет за кулисами
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17.05.2022 19:37 Ответить
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17.05.2022 22:32 Ответить
Бл які пару місяців, 40 мільйонна країна не може нічого зробити з 100 т. недобитих орків . Досить розгабовувати західну допомогу ,закуповуйте все що треба для формувань нових бальйонів та полків. Сотні тисяч чоловіків та жінок з бойовим досвідом уже місяцями чекають дзвінка з війскомату, а ви відправляєте непідготовлених бійців ТРО на передову .
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17.05.2022 18:15 Ответить
А звідки взялася цифра у 40 млн. населення. Яке падло постійно зменшує кількість населення України?
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17.05.2022 18:18 Ответить
Ну відніми лугандон,крим,тих хто поїхав за кордон жити та те що смертність уже десятки років більша ніж народжуваність - і добре якщо буде хоч 40 млн.
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17.05.2022 18:33 Ответить
Дійсно, які ще 40 мільйонів? Я думаю, що наразі в Україні біля 30 млн людей.
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17.05.2022 19:11 Ответить
Та вже закуповувати нічого не треба. По ленд-лізу безоплатно передадуть.
Але зевлада заявку буде формувати до вересня.
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17.05.2022 18:20 Ответить
З чим, з лопатою в руках підеш?
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17.05.2022 18:33 Ответить
як же тих орків здолаєш якщо головний стратег та боєць andi Mir сидить на диванчика та пивко дудлить.
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17.05.2022 18:43 Ответить
Зміни мєтодічку уйобок. Ти падло напевно навіть не був у війскоматі, якщо не знаєш що вони кажуть після проходження медогляду. Коли буде потрібне доукоплектування , вас сповістять. Я бачу що падалЬяковські п'ятирубльові свині які гучніше всіх кричать про дівани - самі з них навіть не вставали щоб хоч щось зробити для України.
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17.05.2022 19:16 Ответить
із тих 40 млн більшість ******* на форумах.
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17.05.2022 19:12 Ответить
За кілька місяців???
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17.05.2022 18:15 Ответить
уже поумнели, раньше кормили "неделями", теперь месяцы
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17.05.2022 18:20 Ответить
Скоро підуть роки
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17.05.2022 19:32 Ответить
Головне, щоб при ******** розумній зброї керівнитство не виявилося з застарілими тупими місками і не профукало всю боротьбу у перемовному словоблуді.
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17.05.2022 18:16 Ответить
Страшно представить, что было , если бы не помощь Запада, а пришлось только своими скромными силами выруливать под руководством наших чудесных рулевых, в том числе и тех, которых сегодня хоронят с такой помпой в Киеве
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17.05.2022 18:17 Ответить
Как бы на это Россия и рассчитывала. Что наши запасы истощаться. Я читал в твиттере. Типа, надо бить пока они не растратят патроны и всё такое.
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17.05.2022 18:22 Ответить
А шо со сдачей юга
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17.05.2022 18:20 Ответить
так бабки в Омани отримані
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17.05.2022 18:23 Ответить
******* все просрали, купа зрадників, тупаків не здатних керувати краіною? Довибиралися 95 анал?
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17.05.2022 18:21 Ответить
спасіба зрітєлям квартала за сцикуна із сєріала
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17.05.2022 19:12 Ответить
У такого прекрасного смелого трудолюбивого и терпеливого народа такие ужасные правители во все века
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17.05.2022 18:22 Ответить
Тоді щось не так , раз у владі постійно чужинці , а надра і все інше узурповано Магкуртами
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17.05.2022 18:29 Ответить
ну так все фсб працювало на операцію "Буратіно". а українські дурачки і повелися, хуженєбудєт і хотьпоржом.
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17.05.2022 19:13 Ответить
так украинцы не интересовались политикой не думали головой - короче тупили по жизни - вот она их за это и наказала
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17.05.2022 21:06 Ответить
А эти "несколько месяцев" у Украины есть. За 80 дней мы оставили города - Херсон, Мелитополь, Бердянск, Скадовск, Н. Каховку. практически Мариуполь. И это только большие города. На вчера под контролем Украины оставалось всего 10% Луганщины. Стратегическая инициатива по-прежнему у рашистов
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17.05.2022 18:23 Ответить
Большинство наших потерь пришлись на первые недели. Так что любой кто разводит панику тупой дегенерат. И да. Отправлю тебя в спам.
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17.05.2022 18:25 Ответить
У 2014-15 те саме було. А потім мінська капітуляція, втрата територій, приниження і 7 років одностороннього перемир'я. А не буде Півдня - не буде України. То вже буде кастрат, а не Україна.
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17.05.2022 19:04 Ответить
ты дятел никто пiвдень не отдаст тем более проблема рашки еще и санкции а их не снимут пока не будет пулер-капут
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17.05.2022 21:09 Ответить
да ладно - а потери в казармах а Мариуполь ? ... потерь к сожалению до фига иначе почему то мы отступаем в последнее время..
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17.05.2022 21:13 Ответить
Спочатку нам казали що український контрнаступ буде в кінці травня, потім у червні, вчора Арестович сказав що в середині липня буде достатньо західної зброї. Тепер нова версія - кілька місяців. Складається враження що ВПК тримає нас за дурнів і годує обіцянками. Насправдіж вони не збираются нічого звільняти, а сподіваються на срані переговори і на те що орки самі підуть з нашої території. А може ще гірше - збираються все тупо здати.
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17.05.2022 18:27 Ответить
Или вас просто кормили сказками, чтобы вы не унывали. Кто-то цитировал фразу Франкла, который сидел в концлагере:
Сначала сдались те, кто верил что скоро всё закончится. Потом сдались те, кто не верил что это когда либо закончится. Не сдались только те, кто занимался делом.
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17.05.2022 18:30 Ответить
ну.. і що тобі не так, під Харковом тобі то що? а ще лише середина травня. Навіть не кунець.
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17.05.2022 18:44 Ответить
Я скажу в чому різниця. Харків - обласний центр під Україною. І референдумів кацапських там не буде. А от Херсон в окупації. І його можуть анексувати і задяяти свою срану ядерну доктрину. І потім ті ж західні партнери викрутять нам руки щоб ми цю територію подарували рашистам, бо ядерна війна буде. Макрон перший в черзі. А Боневтіку і викручувати не треба, він тільки радий буде. З Донбасом може бути те саме. Але, вибачте, Херсонська та Запорізька області, південь країни, плодородні поля та вихід до моря особисто мені важливіше, ніж Донбас. Спочатку Південь, потім Донбас. А наша влада нам у серпні скаже що треба ще 3 місяці до зими почекати, а потім наступати.
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17.05.2022 18:53 Ответить
у тебе завжди є вихід: зміни клавіатуру на зброю і покажи, а не напиши, як треба.
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17.05.2022 19:14 Ответить
А до чого тут я якщо командування не дозволить наступати на Херсон, якщо діє дебільний наказ сидіти в окопах і терпіти як попередні 8 років.
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17.05.2022 23:37 Ответить
кацап конченные -до сраки все ваши референдумы и тем боле твое боткосное ссцыкло никогда не примет ядерное оружие
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17.05.2022 21:11 Ответить
Це я кацап чи що? Ти під моїм коментарем це написав. Ти мабуть курив разом з Агрохімією.
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17.05.2022 23:33 Ответить
Під Харковом то є " медленно но продавливают нашу 700тис армию" ?
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17.05.2022 18:45 Ответить
Щоб зараз повернути Херсон нам зброї вистачить. Але ще потрібна воля ВПК, якої немає. Довбанути по Антонівському мосту і орки самі втечуть на той берег. А якщо Залужний той міст береже та думає що відступаючи орки його не підірвуть то я не розумію в якому уявному світі він живе.
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17.05.2022 18:56 Ответить
Генштаб старається мовчати, або ж йому наказали, "нє отсвєчівать". От і все. І виникає купа питань, нехороших.
Можна спрогнозувати, що "зелені" постараються "замазати" вище військове керівництво або кров'ю, або участю у якихось сумнівних рішеннях. Бо, як військові свою роботу виконають, їх постараються дискредитувати, й прибрати загалом з публічної сфери, як потенційних конкурентів на політичному полі. Приклади сфабрикованих справ проти генералів Павловського й Марченка же ще зовсім свіжі. Або, згадати той же "розгром" ГУР від "зелені". Багато чого.
А більше, окрім як на Армію, народу розраховувати, власне й немає на кого.
Та й люди вимушені більше собою займатися, чи допомогою тим таки бійцям на фронті, ніж ставити якісь питання. Загалом же, люди, хто поїхав, хто допомагає фронту - і це при потужній міжнародній допомозі, котра щезає бозна де одразу як перетинає кордон.
А хтось бореться за виживання, бо грошей немає. А хтось підключений до "зомбовізора", і йому в мізки ллють про "найвеличнішого Зе". В нас, на всіх рівнях дуже багато "гнилятини", котра не гребує нічим, аби тільки нажитися на цій війні, на людях, і через це, головною мірою ми й маємо такі втрати.
Якби наші люди самі не зорганізовувалися, не проявляли ініціативу, не піклувалися одне про одного, нас би, скоріше за все - вже не було. От і все. Плюс пішла потужна міжнародна підтримка, коли за кордоном побачили, що тут є ще кому допомагати.
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18.05.2022 03:08 Ответить
Значит у орков армия не только по количеству больше но и по хоть и старым но вооружениям.Только про гаубицы 777 рассказывают и все.
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17.05.2022 19:37 Ответить
Чого накинулись. Все правильно Маляр каже. За кілька місяців прийде урожайна пора. ЗСУ буде збирати урожай з орків.
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17.05.2022 18:36 Ответить
Коли вони почнуть палити поля, що тоді робити?
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17.05.2022 19:21 Ответить
ничего смешного пока на горизонте не видно .. разве только с дивана
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17.05.2022 21:15 Ответить
Може я скажу зараз непопулярну думку, але все одно скажу. Звісно, не можно поступатися ніякими нашими територіями. Все треба відбивати. Але треба правильно розставити приорітети. Зараз всі сили ми чомусь кинули на той сраний Донбас в той час як в першу чергу треба виганяти орків з Півдня - наших найкращих найродючиших земель. Треба повертати собі вихід до Азовського та Чорного морів. Там під окупацією знаходіться наші люди, українці, які дійсно чекають визволення на відміну від більшості донбасюків, які за 8 років так розуму і не набралися і чекають з нетерпінням асвабадітєлєй. Зараз влада кинула найбоєздатніші підрозділи на Долнбас, покладе їх там, а потім нам розповідатиме(вже починає розповідати) що нема кому воювати на Півдні. Спочатку воювали за Київ, теперь за Донбас, а до Херсона та Мелітополя все ніяк руки не доходять. Я вважаю що першочергово треба повертати Херсонську та Запорізьку області, а потім займатися Донбасом. Бо влада та командування дочекаються поки х@йло проведе на півдні референдуми(в Енергодарі вже збирається провести), включать ці землі в склад Рашки, а потім погрожуватимуть нам ядерним ударом, бо "це їх територія". А західні партнери як зараз Макрон почнуть нам казати що ми повинні поступитися територіями щоб врятувати світ від ядерної війни. І поставки зброї нам перекриють.
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17.05.2022 18:45 Ответить
Смотри. Там всё дело в географии. Юг Украины это степь. Степь легко простреливается. Оттого Украина не может наступать сверху, а Россия может тащить ресурсы с Крыма. Так что тактически ситуация в пользу России. С другой стороны Россия не может сама двигаться вверх по той же причине. Отттого там статус кво. Оно может быть изменено только когда у нас будет больше оружия.
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17.05.2022 18:53 Ответить
А що заважало нам оборонятися в Мелітополі та Дніпрорудному замість Оріхова та Гуляйполя? Чи там степ інший? А от трагедії Маріуполя не було би.
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17.05.2022 18:58 Ответить
Не хватило оружия. Очевидно же.
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17.05.2022 19:18 Ответить
Щось, поки був Марченко в Миколаєві, йому й зброї вистачало, й територію звільняли, та й по Миколаєву орки так не гатили. А як вже запахло для кацапів "смаженим", що наші їх скинуть в Дніпро й звільнять Херсон, то Марченка швидко прибрали й почалася "незрозуміла" хрєнь.
При тому, що Марченко обороняв місто й звільняв території, коли ситуація на фронті була для нас набагато скрутнішою, а про якусь допомогу важким озброєнням з Заходу можна було тільки мріяти.
Більше схоже на теє, що то просто "комусь" "не на часі" звільняти Південь - бо його просто хочуть віддати касапам та/й максимально його знелюднити власне від українців.
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17.05.2022 21:32 Ответить
Це відверта неправда. Й більше скидається на чергову "гнилу відмазку" чому "не можна звільняти Південь"
На Півдні й ліси є, особливо на Херсонщині, й балок вистачає, каналів, та й місцевість, загалом, не зовсім то і рівна, з великою кількістю пагорбів і т.ін. Та й бійці, навіть в голому степу просто так не сидять.
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17.05.2022 21:27 Ответить
Ну, ты и стратег )))
Херсон никуда не денется, а вот на Донбассе сейчас скопление обоих армий максимальное, кто победит на Донбассе, того будет и весь Юг Украины
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17.05.2022 19:50 Ответить
Та задрал уже этот Донбасс. Проложим там самые боеспособные подразделения, а юг отвоевывать некому будет. И что за бред "кто победит на Донбассе". Одно другого не касется. А по твоей логике если орки захватят Северодонецк - значит мы должны капитуляцию подписать и юг подарить. А почему тогда не Киев, чего мелочиться?
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17.05.2022 23:42 Ответить
У нас є максимум 1,5 місяці.
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17.05.2022 18:53 Ответить
От і я про те. А потім нам зелені ідіоти розкажуть що економіка не витримує, референдуми проведені, тож краще здатися/віддати південь, донбас...
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17.05.2022 19:00 Ответить
вони вже вчора розказали, що економіці гаплик.
але продовжують тримати гетьманцева. який тушить пожежу бензином. (і це не про бензин. бензину не буде. поки вони регуюють його ціну).
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17.05.2022 19:16 Ответить
Якщо не дадуть далекобійної зброї, то паритету не буде.
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17.05.2022 19:19 Ответить
все дадут главное что бы все доехало..
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17.05.2022 21:17 Ответить
після того, що " зе квартальщики " натворили з "Азовом" ,здавши його в полон ,допомога Заходу Україні , може бути помножена на нуль із-за можливості використати і поставлену зброю і фінансову підтримку проти того ж Заходу, офіційно поклавши Україну під рашиста,виконавши його умови,як і у випадку з захисниками України
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17.05.2022 19:19 Ответить
что за бред?
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17.05.2022 21:18 Ответить
Пару месяцев? Бл.. Чем дольше будет идти деокупация тем тяжелее она будет. Рашисты тоже там не сидят и быстро обустраиваются.
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17.05.2022 19:28 Ответить
а кто обещал что будет легко? выбрали клоуна президентом да еще и предателя? и хотите быстро победить тех кому он служит?
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17.05.2022 21:20 Ответить
 
 