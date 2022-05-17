Через несколько месяцев помощь Запада сможет обеспечить паритетную возможность Украины соответствовать угрозам со стороны РФ, - Минобороны
Через несколько месяцев помощь Запада сможет обеспечить паритетную возможность Украины отвечать угрозам со стороны РФ.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяІнформ.
"На сегодняшний день действительно переломный момент произошел, и вы все видите, что после встречи в Рамштайне, где присутствовало более 40 глав оборонных ведомств, помощь Украине теперь коллективная, и через несколько месяцев она сможет обеспечить паритетную возможность Украины соответствовать тем угрозам, которые есть, потому что у России, безусловно, есть сейчас преимущество и в вооружении, и в личном составе", — отметила замминистра.
Также Маляр заверила, что военную помощь, которую оказывает Запад, сегодня уже используют в боях.
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Але зевлада заявку буде формувати до вересня.
Сначала сдались те, кто верил что скоро всё закончится. Потом сдались те, кто не верил что это когда либо закончится. Не сдались только те, кто занимался делом.
Можна спрогнозувати, що "зелені" постараються "замазати" вище військове керівництво або кров'ю, або участю у якихось сумнівних рішеннях. Бо, як військові свою роботу виконають, їх постараються дискредитувати, й прибрати загалом з публічної сфери, як потенційних конкурентів на політичному полі. Приклади сфабрикованих справ проти генералів Павловського й Марченка же ще зовсім свіжі. Або, згадати той же "розгром" ГУР від "зелені". Багато чого.
А більше, окрім як на Армію, народу розраховувати, власне й немає на кого.
Та й люди вимушені більше собою займатися, чи допомогою тим таки бійцям на фронті, ніж ставити якісь питання. Загалом же, люди, хто поїхав, хто допомагає фронту - і це при потужній міжнародній допомозі, котра щезає бозна де одразу як перетинає кордон.
А хтось бореться за виживання, бо грошей немає. А хтось підключений до "зомбовізора", і йому в мізки ллють про "найвеличнішого Зе". В нас, на всіх рівнях дуже багато "гнилятини", котра не гребує нічим, аби тільки нажитися на цій війні, на людях, і через це, головною мірою ми й маємо такі втрати.
Якби наші люди самі не зорганізовувалися, не проявляли ініціативу, не піклувалися одне про одного, нас би, скоріше за все - вже не було. От і все. Плюс пішла потужна міжнародна підтримка, коли за кордоном побачили, що тут є ще кому допомагати.
При тому, що Марченко обороняв місто й звільняв території, коли ситуація на фронті була для нас набагато скрутнішою, а про якусь допомогу важким озброєнням з Заходу можна було тільки мріяти.
Більше схоже на теє, що то просто "комусь" "не на часі" звільняти Південь - бо його просто хочуть віддати касапам та/й максимально його знелюднити власне від українців.
На Півдні й ліси є, особливо на Херсонщині, й балок вистачає, каналів, та й місцевість, загалом, не зовсім то і рівна, з великою кількістю пагорбів і т.ін. Та й бійці, навіть в голому степу просто так не сидять.
Херсон никуда не денется, а вот на Донбассе сейчас скопление обоих армий максимальное, кто победит на Донбассе, того будет и весь Юг Украины
але продовжують тримати гетьманцева. який тушить пожежу бензином. (і це не про бензин. бензину не буде. поки вони регуюють його ціну).