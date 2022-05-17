Через несколько месяцев помощь Запада сможет обеспечить паритетную возможность Украины соответствовать угрозам со стороны РФ, - Минобороны

Через несколько месяцев помощь Запада сможет обеспечить паритетную возможность Украины отвечать угрозам со стороны РФ.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяІнформ.

"На сегодняшний день действительно переломный момент произошел, и вы все видите, что после встречи в Рамштайне, где присутствовало более 40 глав оборонных ведомств, помощь Украине теперь коллективная, и через несколько месяцев она сможет обеспечить паритетную возможность Украины соответствовать тем угрозам, которые есть, потому что у России, безусловно, есть сейчас преимущество и в вооружении, и в личном составе", — отметила замминистра.

Также Маляр заверила, что военную помощь, которую оказывает Запад, сегодня уже используют в боях.

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