Сейчас главное - не навредить своими домыслами операции по эвакуации гарнизона "Азовстали", - Билецкий
Лидер "Азова" Андрей Билецкий призвал общественность не распространять в информационном пространстве домыслы и мнения о том, что происходит на "Азовстали", чтобы не помешать ходу операции по спасению бойцов.
"Сейчас главная задача – это спасти других людей. Они еще понадобятся безусловно Украине. И главное сейчас – не навредить своими домыслами, идеями, какими-то инсайдами и тому подобное, самой операции по спасению бойцов. Поэтому имею большую просьбу ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на "Азовстали" или к тем, у кого есть какие-то секреты, инсайды и кому необходимо со всем миром поделиться этими инсайдами – оставьте их при себе, как и собственные мнения", - заявил Билецкий в видеообращении, обнародованном в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Он также призвал всех подождать обнародования информации о ходе операции.
"Через двое-трое суток, я думаю, сам гарнизон даст четко понять, как все проходило, как все происходило, и т.д. Пока могу сказать, что гарнизон на связи. Знаю, что там происходит. Гарнизон на месте, гарнизон с оружием в руках", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
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не путлер, не рашисти, не зекоманда прибацана, не верещук, а наші домисли.
а що ви будете говорити, коли наші домисли виявляться дійсністю?????
господи, так душа болить за цих людей(((((((((((((((
Следователи СК РФ допросят украинских бойцов, находившихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
Источник: Следком России в https://t.me/sledcom_press/1798 Telegram
Дословно: "Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе".
Детали: В СК заявили, что следователи установят личности "националистов", проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах российских уголовных дел данными.
Все будут наказаны,все территории освободим.
Аналог Крыма.
Теперь наверстывают упущенное, готовятся, обучаются использовать западное вооружение.
Я так понимаю, почти на всех направлениях сейчас задача держать оборону и перемалывать орков до их всырачки.
А вот на харьковском направлении продвигаются, создавая угрозу изюмской группировке.
Курочка по зёрнышку клюет.
Отаких "тарологів", "астрологів" - рашка купляє по "три рубля - пучок" і вони потім табунами серють малохольним у мізки. Не кажучи вже про спеціальні відділи у рос спецслужб, котрі займаються дезінформацією та пропагандою під подібним "прикриттям".
Теперь - плен. Плен не ставит точку в их подвиге. Теперь им предстоит выдержать пытки, унижение и издевательства. Вторая часть их подвига будет не менее значимая.
На ходе войны трагедия "Азова" не отразится. Победа будет за Украиной!
Азовці це наші Герої
але за першу та другу частину подвига Азовців має відповідати "вище військово-політіичне керівництво"
"Єсть лі у вас план, містер Фікс?" (с)
я от тільки мрію про лаву підсудних для них для всіх.
Думати треба було раніше. В 2019.
Ви зробили це разом!
Похоже на операцию по освобождению
Крыма.
вы посмотрите что орки с мирными делали. А тут целый Азов!
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"Я дам вам парабеллум!" (с)
"Хуженєбудет", "Хотьпоржем"....