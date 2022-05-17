Сейчас главное - не навредить своими домыслами операции по эвакуации гарнизона "Азовстали", - Билецкий

Лидер "Азова" Андрей Билецкий призвал общественность не распространять в информационном пространстве домыслы и мнения о том, что происходит на "Азовстали", чтобы не помешать ходу операции по спасению бойцов.

"Сейчас главная задача – это спасти других людей. Они еще понадобятся безусловно Украине. И главное сейчас – не навредить своими домыслами, идеями, какими-то инсайдами и тому подобное, самой операции по спасению бойцов. Поэтому имею большую просьбу ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на "Азовстали" или к тем, у кого есть какие-то секреты, инсайды и кому необходимо со всем миром поделиться этими инсайдами – оставьте их при себе, как и собственные мнения", - заявил Билецкий в видеообращении, обнародованном в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он также призвал всех подождать обнародования информации о ходе операции.

"Через двое-трое суток, я думаю, сам гарнизон даст четко понять, как все проходило, как все происходило, и т.д. Пока могу сказать, что гарнизон на связи. Знаю, что там происходит. Гарнизон на месте, гарнизон с оружием в руках", - подчеркнул он.

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