В оккупированном Крыму враг пытается восстановить боеспособность 2-х бригад, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что россияне пытаются восстановить боеспособность своих частей в оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На временно оккупированной территории Крыма продолжаются меры восстановления боеспособности российских подразделений, понесших значительные потери. Так, по имеющейся информации, на отдельных полигонах полуострова запланировано проведение боевого согласования подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 81 морской пехоты".
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