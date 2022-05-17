В оккупированном Крыму враг пытается восстановить боеспособность 2-х бригад, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что россияне пытаются восстановить боеспособность своих частей в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На временно оккупированной территории Крыма продолжаются меры восстановления боеспособности российских подразделений, понесших значительные потери. Так, по имеющейся информации, на отдельных полигонах полуострова запланировано проведение боевого согласования подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 81 морской пехоты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 17.05.2022