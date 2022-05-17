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Новости Агрессия России против Украины Война
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В оккупированном Крыму враг пытается восстановить боеспособность 2-х бригад, - Генштаб

генштаб,зсу

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что россияне пытаются восстановить боеспособность своих частей в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На временно оккупированной территории Крыма продолжаются меры восстановления боеспособности российских подразделений, понесших значительные потери. Так, по имеющейся информации, на отдельных полигонах полуострова запланировано проведение боевого согласования подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 81 морской пехоты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 17.05.2022

армия РФ (19899) Генштаб ВС (6581) Крым (26436)


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Топ комментарии
+3
А я пропоную вдарити по кримському містку, щоб не їхало поповнення з московщини і по бухті чорноморського флоту елітники сортами асфальту і дорожного бітуму. Велике крадівництво армії пройшло на "ура". Ракети похоронили, пуйлу догодили! Сьогодні бачив круту іномарку з надписом ідентиним бігбордам "Велике будівництво" тільки "велике волонтерство".
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17.05.2022 20:19 Ответить
+3
Зеля быстрее повесится,чем хоть что то против Крыма сделает.
Договорняки
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17.05.2022 20:24 Ответить
+3
про АВТОНОМИЮ-шлак
про татар-шлак (будет потом так как с кацапами,только с турками)
про региональные языки -шлак
Про татарские названия городков -шлак (см.пункт 2)
Военная администрация на 20 лет (одно поколение)
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17.05.2022 20:58 Ответить
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Забирались бы домой и наводили порядок там, своего настоящего врага не видите, и за это поплатитесь своим будущим, оставшиеся куски переварит Китай, будете на него раком пахать
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17.05.2022 20:19 Ответить
А я пропоную вдарити по кримському містку, щоб не їхало поповнення з московщини і по бухті чорноморського флоту елітники сортами асфальту і дорожного бітуму. Велике крадівництво армії пройшло на "ура". Ракети похоронили, пуйлу догодили! Сьогодні бачив круту іномарку з надписом ідентиним бігбордам "Велике будівництво" тільки "велике волонтерство".
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17.05.2022 20:19 Ответить
ох і тужиться .. аж сюди смердить тими потугами
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17.05.2022 20:19 Ответить
Зеля быстрее повесится,чем хоть что то против Крыма сделает.
Договорняки
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17.05.2022 20:24 Ответить
про АВТОНОМИЮ-шлак
про татар-шлак (будет потом так как с кацапами,только с турками)
про региональные языки -шлак
Про татарские названия городков -шлак (см.пункт 2)
Военная администрация на 20 лет (одно поколение)
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17.05.2022 20:58 Ответить
про названия городов нужно не татарские а исторические если Херсонес то он никак не может быть севастополем
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17.05.2022 22:13 Ответить
нет кацап - не прокатит твои кремлевские хотелки - никакой автномии никакого русского языка официально - все это уже было и ни к чему хорошему не привело
все области Украины должны быть в одинаковом правовом поле
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17.05.2022 22:11 Ответить
Один пункт про переходний період і він має бути хочаб 10 років.бо через пару років ватани знов будуть голосувати за вату
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17.05.2022 22:27 Ответить
Кримські татари вже мають статус корінного народу Криму і України.
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18.05.2022 01:41 Ответить
Крысчан ***** не жалко. Утилизирует всех. Для этого он и захватывал крым ради бесплатного мяса о котором никто не спросит
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17.05.2022 20:53 Ответить
Поэтому нужны переговоры о мире и прекращении огня на определенное время пока не развернут.
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17.05.2022 20:54 Ответить
шкода що нема ракет туди дострелити
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18.05.2022 02:40 Ответить
 
 