У окупованому Криму ворог намагається поновити боєздатність 2 бригад, - Генштаб

Генеральній штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що росіяни намагаються відновити боєздатність своїх частин в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На тимчасово окупованій території Криму тривають заходи відновлення боєздатності російських підрозділів, що зазнали значних втрат. Так, за наявною інформацією, на окремих полігонах півострова заплановано проведення бойового злагодження підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти".

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