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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У окупованому Криму ворог намагається поновити боєздатність 2 бригад, - Генштаб

генштаб,зсу

Генеральній штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що росіяни намагаються відновити боєздатність своїх частин в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "На тимчасово окупованій території Криму тривають заходи відновлення боєздатності російських підрозділів, що зазнали значних втрат. Так, за наявною інформацією, на окремих полігонах півострова заплановано проведення бойового злагодження підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти".

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 17.05.2022

Автор: 

армія рф (18050) Генштаб ЗС (6883) Крим (14201)


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Топ коментарі
+3
А я пропоную вдарити по кримському містку, щоб не їхало поповнення з московщини і по бухті чорноморського флоту елітники сортами асфальту і дорожного бітуму. Велике крадівництво армії пройшло на "ура". Ракети похоронили, пуйлу догодили! Сьогодні бачив круту іномарку з надписом ідентиним бігбордам "Велике будівництво" тільки "велике волонтерство".
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17.05.2022 20:19 Відповісти
+3
Зеля быстрее повесится,чем хоть что то против Крыма сделает.
Договорняки
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17.05.2022 20:24 Відповісти
+3
про АВТОНОМИЮ-шлак
про татар-шлак (будет потом так как с кацапами,только с турками)
про региональные языки -шлак
Про татарские названия городков -шлак (см.пункт 2)
Военная администрация на 20 лет (одно поколение)
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17.05.2022 20:58 Відповісти
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Забирались бы домой и наводили порядок там, своего настоящего врага не видите, и за это поплатитесь своим будущим, оставшиеся куски переварит Китай, будете на него раком пахать
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17.05.2022 20:19 Відповісти
А я пропоную вдарити по кримському містку, щоб не їхало поповнення з московщини і по бухті чорноморського флоту елітники сортами асфальту і дорожного бітуму. Велике крадівництво армії пройшло на "ура". Ракети похоронили, пуйлу догодили! Сьогодні бачив круту іномарку з надписом ідентиним бігбордам "Велике будівництво" тільки "велике волонтерство".
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17.05.2022 20:19 Відповісти
ох і тужиться .. аж сюди смердить тими потугами
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17.05.2022 20:19 Відповісти
Зеля быстрее повесится,чем хоть что то против Крыма сделает.
Договорняки
показати весь коментар
17.05.2022 20:24 Відповісти
про АВТОНОМИЮ-шлак
про татар-шлак (будет потом так как с кацапами,только с турками)
про региональные языки -шлак
Про татарские названия городков -шлак (см.пункт 2)
Военная администрация на 20 лет (одно поколение)
показати весь коментар
17.05.2022 20:58 Відповісти
про названия городов нужно не татарские а исторические если Херсонес то он никак не может быть севастополем
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17.05.2022 22:13 Відповісти
нет кацап - не прокатит твои кремлевские хотелки - никакой автномии никакого русского языка официально - все это уже было и ни к чему хорошему не привело
все области Украины должны быть в одинаковом правовом поле
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17.05.2022 22:11 Відповісти
Один пункт про переходний період і він має бути хочаб 10 років.бо через пару років ватани знов будуть голосувати за вату
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17.05.2022 22:27 Відповісти
Кримські татари вже мають статус корінного народу Криму і України.
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18.05.2022 01:41 Відповісти
Крысчан ***** не жалко. Утилизирует всех. Для этого он и захватывал крым ради бесплатного мяса о котором никто не спросит
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17.05.2022 20:53 Відповісти
Поэтому нужны переговоры о мире и прекращении огня на определенное время пока не развернут.
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17.05.2022 20:54 Відповісти
шкода що нема ракет туди дострелити
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18.05.2022 02:40 Відповісти
 
 