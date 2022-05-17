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Новости Война
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Россия планирует затянуть войну в Украине, - Резников

резніков

Украина для предотвращения затягивания Россией войны заинтересована в получении международной военной помощи, покупке оружия максимально быстро и в нужных количествах.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", - отметил он.

Учитывая это, министр прежде всего подчеркнул необходимость недопущения новых жертв среди военных и гражданских.

"Каждый день войны приносит жертвы среди наших военных и огромные страдания гражданского населения. Особенно – на временно захваченных Россией территориях. Весь мир видел, что произошло в Буче. Такие же "бучи" сейчас происходят везде, где стоят российские войска. Наших людей похищают, пытают, убивают", - сказал глава Минобороны.

Он также констатировал, что война разрушает украинскую экономику, с каждым днем увеличивается потребность в ресурсах восстановления.

Читайте: Минобороны о защитниках Мариуполя: "Иной формулы спасения, чем используемая сейчас, не может быть. Это был единственный выход"

Минобороны (9453) россия (96446) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+36
у зефілів ще є два експерта космічного масштабу!

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17.05.2022 20:52 Ответить
+21
Дороги вже виконали своє призначення. Кацапня з Криму проїхалась з вітерцем до Мелітополя в перший же день війни.
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17.05.2022 20:55 Ответить
+16
Очевидно РФ щодня продає газу та нафти... на 1.5-1,7 млрд $, а в Україні економіка стала і на фінансування витрат державі потрібно додатково 7 млрд. $ в місяць, або прийдеться девальвувати гривню.
Скільки нас буде фінансувати Захід не відомо?
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17.05.2022 20:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а что, они должны готовится к шашлыкам ? (понятно что шашлык из ваты будет, но тут пасхалка)
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17.05.2022 20:47 Ответить
Петлю на своей шее они суки затянут .
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17.05.2022 20:48 Ответить
Та ви шо? А якже тоді будівництво доріг?
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17.05.2022 20:48 Ответить
Дороги вже виконали своє призначення. Кацапня з Криму проїхалась з вітерцем до Мелітополя в перший же день війни.
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17.05.2022 20:55 Ответить
При "порохатом" робили дороги і в три рази дешевші і зробили армію в 250 тисяч, яку одягнути, нагодували, озброїли, модернізували 750 танків, БМП, випустили нові БТР-3 і БТР-4, нові бронемашини "Козак" і "Буцефал" та інші. Розробили і випробували ракетні комплекси "Грім 2", "Нептун", "Вільха" ті інші, "Стугну", "Корсар", "Скіф" та інші, САУ "Богдана"..., які так і залишилися в одному або декількох екземплярах. А Володя всі гроші направив не на їх виготовлення а на дороги, які в нього стали дорожчі і тільки родина і друзі вигравали тендери, всіх хто за уркплення армії в тюрму (Марченко, Павловський) і купу справ на Порошенко. Комісія Тарана і Хомчака виявили "ізлішки" майна, яке для армії виготовив "барига" і продали його. Виготовлення бронежилетів і щоломів, а також катерів зупинили зовсім. Оборонне замовлення не виконувалося від слова - ні разу. А війна не закінчилася. Уловили різницю?
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17.05.2022 21:21 Ответить
Ты опять там галапередол не принял, лишенец? Все эти рюкзаки и трубы это как 10 ДНЕЙ ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА. К тому же Аваков оставался министром 14 месяцев при Зебиле.
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17.05.2022 21:57 Ответить
Ти ще не згадав броніки Марченка зебоб
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17.05.2022 22:16 Ответить
Хорошого не передбачається зрозуміло вже давно, але будем вірити і давати спротив. Слава Україні!
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17.05.2022 20:51 Ответить
у зефілів ще є два експерта космічного масштабу!

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17.05.2022 20:52 Ответить
шлюха та шалава.
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17.05.2022 20:55 Ответить
а куди дівався пуштун їх дружбан?
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17.05.2022 21:22 Ответить
зайнятий. краде, на укрзалізниці.
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17.05.2022 21:25 Ответить
Очевидно РФ щодня продає газу та нафти... на 1.5-1,7 млрд $, а в Україні економіка стала і на фінансування витрат державі потрібно додатково 7 млрд. $ в місяць, або прийдеться девальвувати гривню.
Скільки нас буде фінансувати Захід не відомо?
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17.05.2022 20:52 Ответить
Якщо ми не перенесемо війну в РФ, то війна буде тривати дуже довго, війська РФ на своїй території перегрупуються і знов попруть...
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17.05.2022 20:55 Ответить
Наконец то умная мысль.Пока это не война,а уничтожение.
Война может только в Крыму начаться,
Ростове,Белгороде.
С освобождением кацапов -депортацией
их в Украину,а не нытьём ежедневным.
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17.05.2022 21:03 Ответить
1000%
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17.05.2022 21:21 Ответить
Захід буде фінансувати поки не дізнається за поведінку Зелі. А вони вже починають здогадуватися.
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17.05.2022 21:03 Ответить
ТАМ не ЗЕ там ЄРМАК ...кріт
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18.05.2022 00:46 Ответить
до момента какУКРАИНА догонит и перегонит Америку

Соединенные Штаты планируют лишить Россию возможности платить по государственным облигациям, что делает дефолт РФ неизбежным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники, пишет https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-17/us-set-to-block-russian-debt-payments-raising-odds-of-default Bloomberg .

Как сообщает издание, Минфин США планирует не продлевать действие генеральной лицензии, позволявшей владельцам российских государственных облигаций даже при условии санкций, получать по ним выплаты.

Срок действия этой лицензии завершается 25 мая.2022
odnako 1988 г рф дефолт был одним из самых тяжёлых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81 экономических кризисов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 истории россии .«Но́жки Бу́ша» кирдик
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17.05.2022 23:34 Ответить
Они то хотят, но получится все как обычно иначе...
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17.05.2022 20:52 Ответить
готовими треба бути до будь-якого розвитку подiй.невиключна партизанська вiйна,до якоi треба(на всякий випадок)готуватись.тiльки значнi втрати живоi сили ворога здатнi досягти бажаного.
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17.05.2022 20:53 Ответить
Маячня. Який сенс їм затягувати війну? Час грає на нашу користь. Допомога нам тільки збільшується. Їхні ресурси виснажуються. Їм треба швидко досягти результату і щось показати своїм лаптям. Це просто ми ми робимо так що війна затягується їм на шкоду.
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17.05.2022 20:55 Ответить
виснажити країну і людей. Спровокувати продовольчу і економічну кризу
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17.05.2022 21:03 Ответить
Вы таки идиот, если думаете, что время работает на нас.
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17.05.2022 21:11 Ответить
время в любом случае работает против рашки - только вот у нас выхода другого нет как воевать - да еще и с предателями во главе
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17.05.2022 22:28 Ответить
Они прекрасно знают,что для Вовусика
Гроши понад усэ!
И за гроши он зробэ усэ,здаст всё.
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17.05.2022 20:59 Ответить
А Зеля продовжить своє шапіто теж?
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17.05.2022 20:59 Ответить
"За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу". Не може бути! Що сталося?!
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17.05.2022 21:00 Ответить
А Зеленский к прекращению на время огня и переговорам со своими братьями.
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17.05.2022 21:01 Ответить
А хто вам дасть швидко? Все буде зроблено повільно. Бо якщо Україна переможе за рік. Цілей "сецоперації по знищенню росії" не досягти. Треба готуватись до гри у довгу.
А наші люди на окупованих теріторіях....
Непощастило. Це жахлива правда війни. Всі наші про*би. Наївність керманичів. Небажання готуватись до гіршого. За це заплатить народ найдорожчу ціну. Нажаль.
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17.05.2022 21:02 Ответить
Яка наiвнiсть кераничiв?! Це зрада та сдача Пiвдня Украiни! Наiвнiсть це,коли
молода дiвчина повiрила хлопцю,що вiн одружиться та вiддалась йому до шлюбу,
а хлопець покинув ii вагiтною!!!!!
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18.05.2022 10:21 Ответить
Затягування війни не на користь росіянам, вони зараз матеріальну базу протирають зі швидкістю звуку. Осінь буде найскладніший етап для України, точніше тепер вже все точно все буде по новому... якщо утримаємо інфляцію у межах до 30-40 відсотків до кінця року - це буде неймовірне чудо, але паливо вже доходить до 50 відсотків, що потроху лякає. Гіперінфляцію вже проходили, дуже важко жити, бо це один з етапів анархії.
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17.05.2022 21:03 Ответить
Яка анархія ?
Без паніки.
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17.05.2022 21:23 Ответить
Треба скоро свої військові заводи під землею будувати.
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17.05.2022 21:12 Ответить
не нужно валить все на паРашу, наш красноокий- зеленый тоже не против, сколько баблишка можно нарубить на топливе и гуманитарке .
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17.05.2022 21:13 Ответить
ПРАВИЛЬНО. ДО ПОЛНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.05.2022 21:15 Ответить
Героям Слава! 🤝💙💛
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18.05.2022 10:24 Ответить
Ті фортифікації дуже легко піддаються руйнуванням американськими протибункерними ракетами і бомбами - так що аргумент так собі х*ровенький
Інша справа що сама Зе влада хоче залишати Південь України в окупації росії.
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17.05.2022 21:21 Ответить
так гроші в Омані отримані....
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17.05.2022 21:24 Ответить
та ладно, щас зекоманда швиденько якісь "мирні угоди" підпише і всьо!
правда, путлер ще не готовий, але це справа найближчого часу!
азовців здали, південь здали, ща донбас здамо, угоди підмахнемо і як давай дерибанити!!!
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17.05.2022 21:29 Ответить
зе команда підпише? а ЗСУ проглотить складе зброю і поїде додому як ні в чому не бувало скаже ок ваша взяла оставляйте себе юг
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17.05.2022 21:41 Ответить
и это только благодаря твоему НеЛоху...
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17.05.2022 22:04 Ответить
Буде версія Донбасс - 2, перестрілки роками. Укрвлада ніяких дій по Херсону не робить й не збирається робити. Договорняк?
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17.05.2022 21:46 Ответить
Так а навіщо ж Марченка прибрали? Чуть не поламав всю схему.Як і азовці в Маріуполі.
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17.05.2022 21:50 Ответить
Останні два абзаци-це натяк про «пара даґаварівацца»,якщо хтось не розуміє суть месседжу...
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17.05.2022 21:47 Ответить
Резнікову треба відповісти на питання які стосуються його фаху.Доки волонтери будуть одягати воїнів доки вони будуть купувати їм броніки.берци. зброю.автомобілі?А не лякати населення своєю незграбністю.
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17.05.2022 21:56 Ответить
ну з 2014-ого року якби йде війна....
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17.05.2022 22:15 Ответить
а я планую КАПІТУЛЯЦІЮ МОСКАЛІВ!

а знаєте, що ще 'планували' москалі? 'кієв за трі дня'....
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17.05.2022 22:21 Ответить
Агиль Рустамзаде говорит, что в последнюю Карабахскую войну Азербайджан в сутки уничтожал противников примерно столько же и даже больше, чем сейчас по всей протяженной линии фронта в Украине. Если так будет и дальше, война затянется на долгое время, может быть годы. И Украине будет нанесен серьезный ущерб, прежде всего экономический.
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17.05.2022 22:36 Ответить
ну это ложь сравнил хрен с пальцем - против Азербайджана воевали калеки без нормального оружия и техники без самолетов и ракет и в гораздо меньшем количестве
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17.05.2022 22:42 Ответить
А мобики из лугандона с трехлинейками ,єто не калеки?
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18.05.2022 00:44 Ответить
шо не буде тепер будівництва доріг ??
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17.05.2022 23:20 Ответить
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17.05.2022 23:29 Ответить
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17.05.2022 23:30 Ответить
Росія планує затягнути війну в Україні? Чи "зелень"?
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18.05.2022 01:50 Ответить
Дивуюсь тим ,хто пише за якусь користь чи ні від цієї війни для росії.Досі комусь ще не зрозуміло,що путін- диявол і чорт,і для нього користь-коли кров рікою?
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18.05.2022 02:54 Ответить
кремлю нужна передышка, и наши zелёные руководители радостно ему подыгрывают
я не удивлюсь, если уже завтра свёртывание наступательных операций ВСУ станут объяснять необходимостью спасения жизней эвакуированных в ОРДЛО раненых азовцев
а как иначе, если кремль в любой момент может нарушить договорняк?
то-есть, сами позволили кацапам подцепить нас на крючок
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18.05.2022 07:16 Ответить
Прочитав ... 90% -бред !
Ви так просто думаєте чи вам за ваші коменти плотять ?
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18.05.2022 07:19 Ответить
Коротше кажучи, давайте зброю і побільше. Треба мордорську орду вигнати з України якнайшвидше.
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18.05.2022 17:16 Ответить
 
 