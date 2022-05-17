Россия планирует затянуть войну в Украине, - Резников
Украина для предотвращения затягивания Россией войны заинтересована в получении международной военной помощи, покупке оружия максимально быстро и в нужных количествах.
Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", - отметил он.
Учитывая это, министр прежде всего подчеркнул необходимость недопущения новых жертв среди военных и гражданских.
"Каждый день войны приносит жертвы среди наших военных и огромные страдания гражданского населения. Особенно – на временно захваченных Россией территориях. Весь мир видел, что произошло в Буче. Такие же "бучи" сейчас происходят везде, где стоят российские войска. Наших людей похищают, пытают, убивают", - сказал глава Минобороны.
Он также констатировал, что война разрушает украинскую экономику, с каждым днем увеличивается потребность в ресурсах восстановления.
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Скільки нас буде фінансувати Захід не відомо?
Война может только в Крыму начаться,
Ростове,Белгороде.
С освобождением кацапов -депортацией
их в Украину,а не нытьём ежедневным.
Соединенные Штаты планируют лишить Россию возможности платить по государственным облигациям, что делает дефолт РФ неизбежным.
Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники, пишет https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-17/us-set-to-block-russian-debt-payments-raising-odds-of-default Bloomberg .
Как сообщает издание, Минфин США планирует не продлевать действие генеральной лицензии, позволявшей владельцам российских государственных облигаций даже при условии санкций, получать по ним выплаты.
Срок действия этой лицензии завершается 25 мая.2022
odnako 1988 г рф дефолт был одним из самых тяжёлых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81 экономических кризисов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 истории россии .«Но́жки Бу́ша» кирдик
Гроши понад усэ!
И за гроши он зробэ усэ,здаст всё.
А наші люди на окупованих теріторіях....
Непощастило. Це жахлива правда війни. Всі наші про*би. Наївність керманичів. Небажання готуватись до гіршого. За це заплатить народ найдорожчу ціну. Нажаль.
молода дiвчина повiрила хлопцю,що вiн одружиться та вiддалась йому до шлюбу,
а хлопець покинув ii вагiтною!!!!!
Без паніки.
Інша справа що сама Зе влада хоче залишати Південь України в окупації росії.
правда, путлер ще не готовий, але це справа найближчого часу!
азовців здали, південь здали, ща донбас здамо, угоди підмахнемо і як давай дерибанити!!!
а знаєте, що ще 'планували' москалі? 'кієв за трі дня'....
я не удивлюсь, если уже завтра свёртывание наступательных операций ВСУ станут объяснять необходимостью спасения жизней эвакуированных в ОРДЛО раненых азовцев
а как иначе, если кремль в любой момент может нарушить договорняк?
то-есть, сами позволили кацапам подцепить нас на крючок
Ви так просто думаєте чи вам за ваші коменти плотять ?