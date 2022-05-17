Россия планирует затянуть войну в Украине, - Резников

Украина для предотвращения затягивания Россией войны заинтересована в получении международной военной помощи, покупке оружия максимально быстро и в нужных количествах.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", - отметил он.

Учитывая это, министр прежде всего подчеркнул необходимость недопущения новых жертв среди военных и гражданских.

"Каждый день войны приносит жертвы среди наших военных и огромные страдания гражданского населения. Особенно – на временно захваченных Россией территориях. Весь мир видел, что произошло в Буче. Такие же "бучи" сейчас происходят везде, где стоят российские войска. Наших людей похищают, пытают, убивают", - сказал глава Минобороны.

Он также констатировал, что война разрушает украинскую экономику, с каждым днем увеличивается потребность в ресурсах восстановления.

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