УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5055 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 228 63

Росія планує затягнути війну в Україні, - Резніков

резніков

Україна для запобігання затягуванню Росією війни зацікавлена в отриманні міжнародної військової допомоги, купівлі зброї максимально швидко та у потрібних кількостях.

Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони", - зазначив він.

З огляду на це міністр передусім наголосив на необхідності недопущення нових жертви серед військових та цивільних.

"Кожен день війни приносить жертви серед наших військових та величезні страждання цивільного населення. Особливо – на тимчасово захоплених Росією територіях. Весь світ бачив, що відбулося у Бучі. Такі самі "бучі" зараз відбуваються скрізь, де стоять російські війська. Наших людей викрадають, катують, вбивають", - сказав очільник Міноборони.

Він також констатував, що війна руйнує українську економіку, з кожним днем збільшується потреба у ресурсах на відновлення.

Читайте: За кілька місяців допомога Заходу зможе забезпечити паритетну можливість України відповідати загрозам з боку РФ, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7519) росія (66465) Резніков Олексій (1447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
у зефілів ще є два експерта космічного масштабу!

показати весь коментар
17.05.2022 20:52 Відповісти
+21
Дороги вже виконали своє призначення. Кацапня з Криму проїхалась з вітерцем до Мелітополя в перший же день війни.
показати весь коментар
17.05.2022 20:55 Відповісти
+16
Очевидно РФ щодня продає газу та нафти... на 1.5-1,7 млрд $, а в Україні економіка стала і на фінансування витрат державі потрібно додатково 7 млрд. $ в місяць, або прийдеться девальвувати гривню.
Скільки нас буде фінансувати Захід не відомо?
показати весь коментар
17.05.2022 20:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а что, они должны готовится к шашлыкам ? (понятно что шашлык из ваты будет, но тут пасхалка)
показати весь коментар
17.05.2022 20:47 Відповісти
Петлю на своей шее они суки затянут .
показати весь коментар
17.05.2022 20:48 Відповісти
Та ви шо? А якже тоді будівництво доріг?
показати весь коментар
17.05.2022 20:48 Відповісти
Дороги вже виконали своє призначення. Кацапня з Криму проїхалась з вітерцем до Мелітополя в перший же день війни.
показати весь коментар
17.05.2022 20:55 Відповісти
При "порохатом" робили дороги і в три рази дешевші і зробили армію в 250 тисяч, яку одягнути, нагодували, озброїли, модернізували 750 танків, БМП, випустили нові БТР-3 і БТР-4, нові бронемашини "Козак" і "Буцефал" та інші. Розробили і випробували ракетні комплекси "Грім 2", "Нептун", "Вільха" ті інші, "Стугну", "Корсар", "Скіф" та інші, САУ "Богдана"..., які так і залишилися в одному або декількох екземплярах. А Володя всі гроші направив не на їх виготовлення а на дороги, які в нього стали дорожчі і тільки родина і друзі вигравали тендери, всіх хто за уркплення армії в тюрму (Марченко, Павловський) і купу справ на Порошенко. Комісія Тарана і Хомчака виявили "ізлішки" майна, яке для армії виготовив "барига" і продали його. Виготовлення бронежилетів і щоломів, а також катерів зупинили зовсім. Оборонне замовлення не виконувалося від слова - ні разу. А війна не закінчилася. Уловили різницю?
показати весь коментар
17.05.2022 21:21 Відповісти
Ты опять там галапередол не принял, лишенец? Все эти рюкзаки и трубы это как 10 ДНЕЙ ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА. К тому же Аваков оставался министром 14 месяцев при Зебиле.
показати весь коментар
17.05.2022 21:57 Відповісти
Ти ще не згадав броніки Марченка зебоб
показати весь коментар
17.05.2022 22:16 Відповісти
Хорошого не передбачається зрозуміло вже давно, але будем вірити і давати спротив. Слава Україні!
показати весь коментар
17.05.2022 20:51 Відповісти
у зефілів ще є два експерта космічного масштабу!

показати весь коментар
17.05.2022 20:52 Відповісти
шлюха та шалава.
показати весь коментар
17.05.2022 20:55 Відповісти
а куди дівався пуштун їх дружбан?
показати весь коментар
17.05.2022 21:22 Відповісти
зайнятий. краде, на укрзалізниці.
показати весь коментар
17.05.2022 21:25 Відповісти
Очевидно РФ щодня продає газу та нафти... на 1.5-1,7 млрд $, а в Україні економіка стала і на фінансування витрат державі потрібно додатково 7 млрд. $ в місяць, або прийдеться девальвувати гривню.
Скільки нас буде фінансувати Захід не відомо?
показати весь коментар
17.05.2022 20:52 Відповісти
Якщо ми не перенесемо війну в РФ, то війна буде тривати дуже довго, війська РФ на своїй території перегрупуються і знов попруть...
показати весь коментар
17.05.2022 20:55 Відповісти
Наконец то умная мысль.Пока это не война,а уничтожение.
Война может только в Крыму начаться,
Ростове,Белгороде.
С освобождением кацапов -депортацией
их в Украину,а не нытьём ежедневным.
показати весь коментар
17.05.2022 21:03 Відповісти
1000%
показати весь коментар
17.05.2022 21:21 Відповісти
Захід буде фінансувати поки не дізнається за поведінку Зелі. А вони вже починають здогадуватися.
показати весь коментар
17.05.2022 21:03 Відповісти
ТАМ не ЗЕ там ЄРМАК ...кріт
показати весь коментар
18.05.2022 00:46 Відповісти
до момента какУКРАИНА догонит и перегонит Америку

Соединенные Штаты планируют лишить Россию возможности платить по государственным облигациям, что делает дефолт РФ неизбежным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники, пишет https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-17/us-set-to-block-russian-debt-payments-raising-odds-of-default Bloomberg .

Как сообщает издание, Минфин США планирует не продлевать действие генеральной лицензии, позволявшей владельцам российских государственных облигаций даже при условии санкций, получать по ним выплаты.

Срок действия этой лицензии завершается 25 мая.2022
odnako 1988 г рф дефолт был одним из самых тяжёлых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81 экономических кризисов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 истории россии .«Но́жки Бу́ша» кирдик
показати весь коментар
17.05.2022 23:34 Відповісти
Они то хотят, но получится все как обычно иначе...
показати весь коментар
17.05.2022 20:52 Відповісти
готовими треба бути до будь-якого розвитку подiй.невиключна партизанська вiйна,до якоi треба(на всякий випадок)готуватись.тiльки значнi втрати живоi сили ворога здатнi досягти бажаного.
показати весь коментар
17.05.2022 20:53 Відповісти
Маячня. Який сенс їм затягувати війну? Час грає на нашу користь. Допомога нам тільки збільшується. Їхні ресурси виснажуються. Їм треба швидко досягти результату і щось показати своїм лаптям. Це просто ми ми робимо так що війна затягується їм на шкоду.
показати весь коментар
17.05.2022 20:55 Відповісти
виснажити країну і людей. Спровокувати продовольчу і економічну кризу
показати весь коментар
17.05.2022 21:03 Відповісти
Вы таки идиот, если думаете, что время работает на нас.
показати весь коментар
17.05.2022 21:11 Відповісти
время в любом случае работает против рашки - только вот у нас выхода другого нет как воевать - да еще и с предателями во главе
показати весь коментар
17.05.2022 22:28 Відповісти
Они прекрасно знают,что для Вовусика
Гроши понад усэ!
И за гроши он зробэ усэ,здаст всё.
показати весь коментар
17.05.2022 20:59 Відповісти
А Зеля продовжить своє шапіто теж?
показати весь коментар
17.05.2022 20:59 Відповісти
"За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу". Не може бути! Що сталося?!
показати весь коментар
17.05.2022 21:00 Відповісти
А Зеленский к прекращению на время огня и переговорам со своими братьями.
показати весь коментар
17.05.2022 21:01 Відповісти
А хто вам дасть швидко? Все буде зроблено повільно. Бо якщо Україна переможе за рік. Цілей "сецоперації по знищенню росії" не досягти. Треба готуватись до гри у довгу.
А наші люди на окупованих теріторіях....
Непощастило. Це жахлива правда війни. Всі наші про*би. Наївність керманичів. Небажання готуватись до гіршого. За це заплатить народ найдорожчу ціну. Нажаль.
показати весь коментар
17.05.2022 21:02 Відповісти
Яка наiвнiсть кераничiв?! Це зрада та сдача Пiвдня Украiни! Наiвнiсть це,коли
молода дiвчина повiрила хлопцю,що вiн одружиться та вiддалась йому до шлюбу,
а хлопець покинув ii вагiтною!!!!!
показати весь коментар
18.05.2022 10:21 Відповісти
Затягування війни не на користь росіянам, вони зараз матеріальну базу протирають зі швидкістю звуку. Осінь буде найскладніший етап для України, точніше тепер вже все точно все буде по новому... якщо утримаємо інфляцію у межах до 30-40 відсотків до кінця року - це буде неймовірне чудо, але паливо вже доходить до 50 відсотків, що потроху лякає. Гіперінфляцію вже проходили, дуже важко жити, бо це один з етапів анархії.
показати весь коментар
17.05.2022 21:03 Відповісти
Яка анархія ?
Без паніки.
показати весь коментар
17.05.2022 21:23 Відповісти
Треба скоро свої військові заводи під землею будувати.
показати весь коментар
17.05.2022 21:12 Відповісти
не нужно валить все на паРашу, наш красноокий- зеленый тоже не против, сколько баблишка можно нарубить на топливе и гуманитарке .
показати весь коментар
17.05.2022 21:13 Відповісти
ПРАВИЛЬНО. ДО ПОЛНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
17.05.2022 21:15 Відповісти
Героям Слава! 🤝💙💛
показати весь коментар
18.05.2022 10:24 Відповісти
Ті фортифікації дуже легко піддаються руйнуванням американськими протибункерними ракетами і бомбами - так що аргумент так собі х*ровенький
Інша справа що сама Зе влада хоче залишати Південь України в окупації росії.
показати весь коментар
17.05.2022 21:21 Відповісти
так гроші в Омані отримані....
показати весь коментар
17.05.2022 21:24 Відповісти
та ладно, щас зекоманда швиденько якісь "мирні угоди" підпише і всьо!
правда, путлер ще не готовий, але це справа найближчого часу!
азовців здали, південь здали, ща донбас здамо, угоди підмахнемо і як давай дерибанити!!!
показати весь коментар
17.05.2022 21:29 Відповісти
зе команда підпише? а ЗСУ проглотить складе зброю і поїде додому як ні в чому не бувало скаже ок ваша взяла оставляйте себе юг
показати весь коментар
17.05.2022 21:41 Відповісти
и это только благодаря твоему НеЛоху...
показати весь коментар
17.05.2022 22:04 Відповісти
Буде версія Донбасс - 2, перестрілки роками. Укрвлада ніяких дій по Херсону не робить й не збирається робити. Договорняк?
показати весь коментар
17.05.2022 21:46 Відповісти
Так а навіщо ж Марченка прибрали? Чуть не поламав всю схему.Як і азовці в Маріуполі.
показати весь коментар
17.05.2022 21:50 Відповісти
Останні два абзаци-це натяк про «пара даґаварівацца»,якщо хтось не розуміє суть месседжу...
показати весь коментар
17.05.2022 21:47 Відповісти
Резнікову треба відповісти на питання які стосуються його фаху.Доки волонтери будуть одягати воїнів доки вони будуть купувати їм броніки.берци. зброю.автомобілі?А не лякати населення своєю незграбністю.
показати весь коментар
17.05.2022 21:56 Відповісти
ну з 2014-ого року якби йде війна....
показати весь коментар
17.05.2022 22:15 Відповісти
а я планую КАПІТУЛЯЦІЮ МОСКАЛІВ!

а знаєте, що ще 'планували' москалі? 'кієв за трі дня'....
показати весь коментар
17.05.2022 22:21 Відповісти
Агиль Рустамзаде говорит, что в последнюю Карабахскую войну Азербайджан в сутки уничтожал противников примерно столько же и даже больше, чем сейчас по всей протяженной линии фронта в Украине. Если так будет и дальше, война затянется на долгое время, может быть годы. И Украине будет нанесен серьезный ущерб, прежде всего экономический.
показати весь коментар
17.05.2022 22:36 Відповісти
ну это ложь сравнил хрен с пальцем - против Азербайджана воевали калеки без нормального оружия и техники без самолетов и ракет и в гораздо меньшем количестве
показати весь коментар
17.05.2022 22:42 Відповісти
А мобики из лугандона с трехлинейками ,єто не калеки?
показати весь коментар
18.05.2022 00:44 Відповісти
шо не буде тепер будівництва доріг ??
показати весь коментар
17.05.2022 23:20 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2022 23:29 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2022 23:30 Відповісти
Росія планує затягнути війну в Україні? Чи "зелень"?
показати весь коментар
18.05.2022 01:50 Відповісти
Дивуюсь тим ,хто пише за якусь користь чи ні від цієї війни для росії.Досі комусь ще не зрозуміло,що путін- диявол і чорт,і для нього користь-коли кров рікою?
показати весь коментар
18.05.2022 02:54 Відповісти
кремлю нужна передышка, и наши zелёные руководители радостно ему подыгрывают
я не удивлюсь, если уже завтра свёртывание наступательных операций ВСУ станут объяснять необходимостью спасения жизней эвакуированных в ОРДЛО раненых азовцев
а как иначе, если кремль в любой момент может нарушить договорняк?
то-есть, сами позволили кацапам подцепить нас на крючок
показати весь коментар
18.05.2022 07:16 Відповісти
Прочитав ... 90% -бред !
Ви так просто думаєте чи вам за ваші коменти плотять ?
показати весь коментар
18.05.2022 07:19 Відповісти
Коротше кажучи, давайте зброю і побільше. Треба мордорську орду вигнати з України якнайшвидше.
показати весь коментар
18.05.2022 17:16 Відповісти
 
 