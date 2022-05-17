Росія планує затягнути війну в Україні, - Резніков
Україна для запобігання затягуванню Росією війни зацікавлена в отриманні міжнародної військової допомоги, купівлі зброї максимально швидко та у потрібних кількостях.
Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони", - зазначив він.
З огляду на це міністр передусім наголосив на необхідності недопущення нових жертви серед військових та цивільних.
"Кожен день війни приносить жертви серед наших військових та величезні страждання цивільного населення. Особливо – на тимчасово захоплених Росією територіях. Весь світ бачив, що відбулося у Бучі. Такі самі "бучі" зараз відбуваються скрізь, де стоять російські війська. Наших людей викрадають, катують, вбивають", - сказав очільник Міноборони.
Він також констатував, що війна руйнує українську економіку, з кожним днем збільшується потреба у ресурсах на відновлення.
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Скільки нас буде фінансувати Захід не відомо?
Война может только в Крыму начаться,
Ростове,Белгороде.
С освобождением кацапов -депортацией
их в Украину,а не нытьём ежедневным.
Соединенные Штаты планируют лишить Россию возможности платить по государственным облигациям, что делает дефолт РФ неизбежным.
Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники, пишет https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-17/us-set-to-block-russian-debt-payments-raising-odds-of-default Bloomberg .
Как сообщает издание, Минфин США планирует не продлевать действие генеральной лицензии, позволявшей владельцам российских государственных облигаций даже при условии санкций, получать по ним выплаты.
Срок действия этой лицензии завершается 25 мая.2022
odnako 1988 г рф дефолт был одним из самых тяжёлых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81 экономических кризисов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 истории россии .«Но́жки Бу́ша» кирдик
Гроши понад усэ!
И за гроши он зробэ усэ,здаст всё.
А наші люди на окупованих теріторіях....
Непощастило. Це жахлива правда війни. Всі наші про*би. Наївність керманичів. Небажання готуватись до гіршого. За це заплатить народ найдорожчу ціну. Нажаль.
молода дiвчина повiрила хлопцю,що вiн одружиться та вiддалась йому до шлюбу,
а хлопець покинув ii вагiтною!!!!!
Без паніки.
Інша справа що сама Зе влада хоче залишати Південь України в окупації росії.
правда, путлер ще не готовий, але це справа найближчого часу!
азовців здали, південь здали, ща донбас здамо, угоди підмахнемо і як давай дерибанити!!!
а знаєте, що ще 'планували' москалі? 'кієв за трі дня'....
я не удивлюсь, если уже завтра свёртывание наступательных операций ВСУ станут объяснять необходимостью спасения жизней эвакуированных в ОРДЛО раненых азовцев
а как иначе, если кремль в любой момент может нарушить договорняк?
то-есть, сами позволили кацапам подцепить нас на крючок
Ви так просто думаєте чи вам за ваші коменти плотять ?