Росія планує затягнути війну в Україні, - Резніков

Україна для запобігання затягуванню Росією війни зацікавлена в отриманні міжнародної військової допомоги, купівлі зброї максимально швидко та у потрібних кількостях.

Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони", - зазначив він.

З огляду на це міністр передусім наголосив на необхідності недопущення нових жертви серед військових та цивільних.

"Кожен день війни приносить жертви серед наших військових та величезні страждання цивільного населення. Особливо – на тимчасово захоплених Росією територіях. Весь світ бачив, що відбулося у Бучі. Такі самі "бучі" зараз відбуваються скрізь, де стоять російські війська. Наших людей викрадають, катують, вбивають", - сказав очільник Міноборони.

Він також констатував, що війна руйнує українську економіку, з кожним днем збільшується потреба у ресурсах на відновлення.

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