Россия задействовала в войне против Украины 167 тысяч солдат, - Резников

С момента начала вторжения РФ в Украину около 167 тысяч русских солдат были применены в войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием Генерального секретаря НАТО.

"По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, применяемая против Украины (с учетом резервов), насчитывает около 167 тыс. личного состава", - отметил Резников.

При этом, по его информации, для участия в боевых действиях была непосредственно развернута 91 батальонно-тактическая группа.

"Еще 55 БТГр могут быть привлечены из резерва и после восстановления в течение 1-2 месяцев", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планирует затянуть войну в Украине, - Резников