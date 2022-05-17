Россия задействовала в войне против Украины 167 тысяч солдат, - Резников
С момента начала вторжения РФ в Украину около 167 тысяч русских солдат были применены в войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием Генерального секретаря НАТО.
"По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, применяемая против Украины (с учетом резервов), насчитывает около 167 тыс. личного состава", - отметил Резников.
При этом, по его информации, для участия в боевых действиях была непосредственно развернута 91 батальонно-тактическая группа.
"Еще 55 БТГр могут быть привлечены из резерва и после восстановления в течение 1-2 месяцев", - добавил министр.
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+16 Борменталь Незабаром
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+13 Мистер Икс #492862
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+13 Aks World
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160 тисяч орків проти 250 тисяч регулярної армії України на момент вторгнення!
+мусарів було приблизно 150 тисяч, ще нацгвардії - 50, тисяч 20 ТРО... призов тисяч 100??
отже півмільйоне військо ЗАХИЩАЄТЬСЯ від 160 тисяч орків!!
і нам постійно розказують, що: "переважающие сили противника"
А если и вспомнят, то скажут:"вот русские оборону построили (а они реально ее сейчас строят), нету смысла наступать на подготовленную оборону, давайте лучше ждать когда ***** умрет или его скинут" и будем надеятся обратно на чудо, как 8 лет с ордло.
Дивись коментар вище. Не було на той час такого полководця, як Борменталь на чолі армії. До речі, вібачте, що цікавлюсь, Ви в якому підрозділі воюєте?
На донбасі зараз десь 90 тис. орків проти 50-60 тис. наших.
Тогда засунься
От на цю проблему дай відповідь - чому? Ти вже півроку був міністром...
і оркі не лізли всім натовпом одразу на даунбас
По факту перед 24/02.22р. було заповнено вполовину штату (орієнтуюсь на заяви опозиції в грудні-січні). А 50 тисяч, дійсно, воювало в зоні ООС. Інші частини, які знаходились місцях базування - були небоєздатні хоча би через ту саму недоукомплектованність; оце я мав і на увазі, коли говорив про 50 тисяч.
250 тисяч в ЗСУ і зараз є - це всіх, включно з писарями, бухгалтерами і прибиральницями в штабах, тощо. Але не більше; хоча би тому, що на більше не вистачає обмундирування і штатної стрілецької зброї. Не кажучи вже про складну інтелектуальну зброю. Ну, хоча би за рахунок добровольців після 24/02 укомплектували бойовий склад... Але злагоджування в навчальних центрах триває і досі...
Только это обнадёживает
Немножко быстрее
Ну и утверждение полный бред. Кто там развалится? Со всех народностей только татары имели свою страну и могут отделится, а всякие якуты, чуваши, башкиры и т.д. никогда не имели своей государственности, не знают что оно такое и не стремятся к этому.
Второй аргумент - года 2 парашка ещё протянет, пока у нее качают нефть и газ и цены на них максимальные. Много чего контрабандного везут и будут везти, ту же технику с Китая гоняют. Надо ЕС и США пригрозить АлиЭкспрессу и подобным конторам, что если будут продавать технику в рашку, то введут на них санкции.
виведених із строю.Це значить 70 т орків спокійно тримають 5-6 областей України??? Це що за брєд??? Дристовіч казав що деблокувати Маріуполь не будуть, бо загинуть тисячі війскових. Добре ,здали Маріуполь. А що тепер наприклад з Херсоном,теж скажуть що не можна бо будуть втрати? І що далі?
На самом деле или русни все-таки 250-300к задействовано, или уничтожили мы не 30к русни, а 12-15к.
Где-то нам врут в любом случае, все остальное чисто математически в голову не вкладывается
Насправді, на мою думку, якщо озброєння буде надане необхідне і в нормальних кількостях, то цілком реально скажімо через пару місяців поставити кацапів у ситуацію, коли пуйлові буде вигідніше провести якісь формальні перемовини і вивести армію, а ніж бути розбитим. Але знову ж я особисто не вірю в Донецьк Луганськ, а тим більше в Крим. Туди все рівно має заходити піхота, яке б озброєння ми не отримали, а це величезні втрати, і крім того це тривала історія, Україна не потягне такої тривалої війни в зиму. ІМХО
якщо лізе натовп із 100 орків на 30 танках, зупинити їх все ж таки буде важко
или война по вашему эти типа битва гопников на стрелке? с дубинками... собрать всех в одну точку не боясь что прилетит ракета
или можно все войска согнать на юг и восток а на других границах оставить по 1му сторожу?
нету смысла даже гипотетически слать миллионую армию в какуюто точку.. чтоб получить потери в сотни тысяч...
если можно более продуманно болеле разумно побеждать..
это запоребриковые холопов за людей не считают
Вже зараз Бутусов каже про 700 тисяч солдат! проти 165 тисяч орків, з яких, за словами тієї ж влади вже викресленно не меньше (25+25х3=100) 100 тисяч чмонь?! тобто, за словами влади, на нас зараз пруть 65 тисяч орків і влада хоче мільйонне військо щоб проти них захищатися?
У що вони їх будуть одягати, чим годувати, як лікувати, на чому той мільйон буде пересуватися і де спати? І головне питання проти кого? проти 65 тисячного натовпу русні?
11 ТРАВНЯ 2022, 18:36
Фото: YouTube Ukraine Media Centre
Що сталося. Україну захищають понад мільйон бійців Збройних Сил України та територіальної оборони сукупно.
Джерело. Про це https://www.youtube.com/watch?v=p0fu6Pi0e0E&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Деталі. За її словами, під час першої фази війни були проблеми з забезпеченням індивідуальними засобами захисту, тож велику допомогу надавали волонтери. Однак тепер міністерство намагатиметься змінити підхід - зробить ставку на розвиток власного виробництва.
Міноборони планує забезпечити засобами захисту понад мільйон українських бійців регулярної армії, тероборони, мобілізованих та тих військових, які у складі сил резерву. Так, наприклад, з 1 по 10 травня на потреби ЗСУ надійшло понад 34 тисячі бронежилетів, понад 46 тисяч комплектів форменого одягу та понад 30 тисяч шоломів.(с)
Итого: 535 тыс . человек воюют против превосходящих сил агрессора численностью 167 тыс. чел?
я не понимаю, что морозит Резников ...? Кто то тут брешет ?
Теперь добавьте наши потери, у нас ведь тоже и погибшие и раненные есть. И получится что как минимум половина наших сил не находится на передовой. И вполне возможно что на многих участках враг имеет преимущество в количестве и живой силы и технике.
Звичайно ж, треба було зібрати всіх-всіх до купи, разом з теробороною, рятівниками, тиловиками, поліцією, залишити пустими міста та рівномірно пішки піти до кордонів та зупиняти ворога на 2000 танках і 500 літаках, бо нас же більша кількість!
чисельність наших Сил Опору(ЗСУ,ТО,Нацгвардії,добробатів,поліції-міліції і т.д.) складає по різним оцінкам(тут, на цензорі) від 500000 до БІЛЬШЕ(? це ваще хз скільки) 1млн
Це виходить шо вода мутна-мутна,рибка ловиться ууухххх. Гешефт підрахую не підлягає.