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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия задействовала в войне против Украины 167 тысяч солдат, - Резников

резніков

С момента начала вторжения РФ в Украину около 167 тысяч русских солдат были применены в войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием Генерального секретаря НАТО.

"По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, применяемая против Украины (с учетом резервов), насчитывает около 167 тыс. личного состава", - отметил Резников.

При этом, по его информации, для участия в боевых действиях была непосредственно развернута 91 батальонно-тактическая группа.

"Еще 55 БТГр могут быть привлечены из резерва и после восстановления в течение 1-2 месяцев", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планирует затянуть войну в Украине, - Резников

армия РФ (19899) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+16
а в чому він не правий?
160 тисяч орків проти 250 тисяч регулярної армії України на момент вторгнення!
+мусарів було приблизно 150 тисяч, ще нацгвардії - 50, тисяч 20 ТРО... призов тисяч 100??
отже півмільйоне військо ЗАХИЩАЄТЬСЯ від 160 тисяч орків!!
і нам постійно розказують, що: "переважающие сили противника"
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17.05.2022 21:12 Ответить
+13
Как то непонятно ,при таких раскладах мы под моЦквой должны сейчас стоять ...
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17.05.2022 20:55 Ответить
+13
А самое главное что нам говорят ждать 2 месяца мифического контрнаступления. А через 2 месяца никто там уже и не вспомнит кто и что обещал.
А если и вспомнят, то скажут:"вот русские оборону построили (а они реально ее сейчас строят), нету смысла наступать на подготовленную оборону, давайте лучше ждать когда ***** умрет или его скинут" и будем надеятся обратно на чудо, как 8 лет с ордло.
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17.05.2022 21:19 Ответить
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Сочувствую. А откуда отступаете, если не секрет?
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17.05.2022 21:01 Ответить
Где, где блт, все мои орки?
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17.05.2022 20:55 Ответить
Они кончились, мой господин
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17.05.2022 20:59 Ответить
Сюмар сказала, що за декілька місяців ЗСУ мае по повній валити орків.
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17.05.2022 20:55 Ответить
Для немножко компьютернограмотных

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17.05.2022 20:55 Ответить
Как то непонятно ,при таких раскладах мы под моЦквой должны сейчас стоять ...
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17.05.2022 20:55 Ответить
Та що ж тут "нєпонятного"? Адже самі справні і грамотні воєни з диванів на Цензорі коментарі строчать. А якби їх з диванів зібрати, то вже б до Уралу підходили.
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17.05.2022 21:00 Ответить
а в чому він не правий?
160 тисяч орків проти 250 тисяч регулярної армії України на момент вторгнення!
+мусарів було приблизно 150 тисяч, ще нацгвардії - 50, тисяч 20 ТРО... призов тисяч 100??
отже півмільйоне військо ЗАХИЩАЄТЬСЯ від 160 тисяч орків!!
і нам постійно розказують, що: "переважающие сили противника"
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17.05.2022 21:12 Ответить
А самое главное что нам говорят ждать 2 месяца мифического контрнаступления. А через 2 месяца никто там уже и не вспомнит кто и что обещал.
А если и вспомнят, то скажут:"вот русские оборону построили (а они реально ее сейчас строят), нету смысла наступать на подготовленную оборону, давайте лучше ждать когда ***** умрет или его скинут" и будем надеятся обратно на чудо, как 8 лет с ордло.
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17.05.2022 21:19 Ответить
теж постійно мусують тему що куйло хворе - схоже намагаються заспокоїти нарід, типу, почекайте трохи - сам подохне і не доведеться воювати
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17.05.2022 21:31 Ответить
а в чому він не правий?

Дивись коментар вище. Не було на той час такого полководця, як Борменталь на чолі армії. До речі, вібачте, що цікавлюсь, Ви в якому підрозділі воюєте?
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17.05.2022 21:31 Ответить
ну то нахєра тоді нам та армія і всякі "великі палкаводці", якщо без Бормєнталя не можуть півмільйонним військом побити 160 тисячний натовп чмонь???
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17.05.2022 21:42 Ответить
Про чмонь - це Ви з особистого досвіду бойових дій такий висновок зробили чи з коментарів місцевих воєнів?
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17.05.2022 21:59 Ответить
Із тих 250 тис. регулярної армії боєздатних солдат тисяч 70 було.Все решта це поварі,водії,механіки,прибиральники,логістика та ін.Мусари і ТРО в основному зайняті в тилу.Немає сенсу відправляти їх на передок без важкого озброєння.Нацгвардія також більша частина в тилу або захищає кордони.Призовники зараз в основному сидять дома чекають на дзвінок або проходять тренування в таборах.

На донбасі зараз десь 90 тис. орків проти 50-60 тис. наших.
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17.05.2022 21:31 Ответить
так наче тільки з бойовим досвідом в Україні близько півмільйона резервісті
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17.05.2022 21:53 Ответить
В их БТГ нет вспомогательного персонала?
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17.05.2022 21:56 Ответить
Наши войска нужно распределить по всему периметру как минимум, у нас 80% границы выходят на врага (рашка, беларусь и преднистровье). Русня может сконцентрировать силы на одном участке, отсюда и преимущество.
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17.05.2022 21:37 Ответить
кацапи теж не лізли всім натовпом тільки на даунбас!
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17.05.2022 21:43 Ответить
танки арта авиация - сколько сто мусоров со стрелковым выстоят против самолета с полутонной бомбой? или "тероборона"? к тому же кацапы готовились сколько времени, а у нас дороги строили. так что да, силы не равны, пока.
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17.05.2022 21:48 Ответить
та нам наче протитанкового озброєння надали стільки що кожен кацапський танк можно підбити 10 разів
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18.05.2022 04:34 Ответить
По тебе не лупят ракетами?
Тогда засунься
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17.05.2022 21:01 Ответить
Ситуация редкая, когда нападающих меньше, чем обороняющихся. Но бывает и так.
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17.05.2022 20:58 Ответить
А шо не так?
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17.05.2022 21:04 Ответить
нападающих больше - так как не все обороняющие воюют!
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17.05.2022 22:47 Ответить
168 тисяч, кажеш? А перед 24/02 в нас боєздатних частин ЗСУ було чисельністю заледве 50 тисяч...
От на цю проблему дай відповідь - чому? Ти вже півроку був міністром...
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17.05.2022 20:58 Ответить
да наче ВСУ було 250 тисяч! щось приблизно 50 тисяч тільки на даунбасі!
і оркі не лізли всім натовпом одразу на даунбас
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17.05.2022 21:16 Ответить
250 тисяч - це штатна чисельність всіх ЗСУ, відповідно до Закону.
По факту перед 24/02.22р. було заповнено вполовину штату (орієнтуюсь на заяви опозиції в грудні-січні). А 50 тисяч, дійсно, воювало в зоні ООС. Інші частини, які знаходились місцях базування - були небоєздатні хоча би через ту саму недоукомплектованність; оце я мав і на увазі, коли говорив про 50 тисяч.
250 тисяч в ЗСУ і зараз є - це всіх, включно з писарями, бухгалтерами і прибиральницями в штабах, тощо. Але не більше; хоча би тому, що на більше не вистачає обмундирування і штатної стрілецької зброї. Не кажучи вже про складну інтелектуальну зброю. Ну, хоча би за рахунок добровольців після 24/02 укомплектували бойовий склад... Але злагоджування в навчальних центрах триває і досі...
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17.05.2022 21:56 Ответить
"Але злагоджування в навчальних центрах триває і досі..."

Только это обнадёживает
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17.05.2022 22:04 Ответить
так, але Яворів, Широкий Лан та Десну обстрілюють! Я не кажу, що там ВСІ залагоджуються, і все ж...
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17.05.2022 22:24 Ответить
так они как раз сейчас и лезут всем скопом на донбасс и наших меньше там и без неба - по-этому так тяжело
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17.05.2022 22:49 Ответить
30 000 вже дохлих. Множимо на 3 покалічених і ранітих, плюс ще ті, яких сотню в майонезну баночку можніа скласти, плюс які загубились в лісах. Більше половини. "Ми вас всіх уб"єм"
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17.05.2022 21:00 Ответить
на 1 убитого чел 5 раненных приходится, так что да, по самым скромным оценкам половина орков выведена из строя.
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17.05.2022 21:25 Ответить
ольгино рулит со старта!!!!!!БИС!
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17.05.2022 21:01 Ответить
з 12-ти коментів бачу лише 5 свого не бачу
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17.05.2022 21:01 Ответить
побачив, нарешті. А чого з такою затримкою в 7 хвилин?
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17.05.2022 21:02 Ответить
Ctrl + F5. Обновляет веб-страницу, игнорируя кэш браузера.

Немножко быстрее
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17.05.2022 21:11 Ответить
Мої прогнози. Війна закінчеться в кінці літа. До нового року мордор розвалиться.
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17.05.2022 21:02 Ответить
Уточните год.
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17.05.2022 21:09 Ответить
Чукча не читатель? Написано же до нового года.
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17.05.2022 21:16 Ответить
Ну там же уточнили какого именно нового года.
Ну и утверждение полный бред. Кто там развалится? Со всех народностей только татары имели свою страну и могут отделится, а всякие якуты, чуваши, башкиры и т.д. никогда не имели своей государственности, не знают что оно такое и не стремятся к этому.
Второй аргумент - года 2 парашка ещё протянет, пока у нее качают нефть и газ и цены на них максимальные. Много чего контрабандного везут и будут везти, ту же технику с Китая гоняют. Надо ЕС и США пригрозить АлиЭкспрессу и подобным конторам, что если будут продавать технику в рашку, то введут на них санкции.
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17.05.2022 21:26 Ответить
167 тыс, я так понял, включая 55 резервных. Т. е., они нас давят сотней тысяч. Непонятно.
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17.05.2022 21:03 Ответить
Боеприпасов у них, конечно, завались
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17.05.2022 21:06 Ответить
Якщо 30т загиблих ,то поранених мінімум 60 т по всім військовим законам, МІНІМУМ. Це 90т
виведених із строю.Це значить 70 т орків спокійно тримають 5-6 областей України??? Це що за брєд??? Дристовіч казав що деблокувати Маріуполь не будуть, бо загинуть тисячі війскових. Добре ,здали Маріуполь. А що тепер наприклад з Херсоном,теж скажуть що не можна бо будуть втрати? І що далі?
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17.05.2022 21:05 Ответить
Дальше нужно спасать группировку под Северодонецком-Лисичанском, которая уже в тактическом окружении. И рискует скоро быть в полном.
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17.05.2022 21:11 Ответить
Просто чудово. А скільки зараз в Києві війскових охороняють наполеона як і спочатку війни тисяч 140?
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17.05.2022 21:18 Ответить
нет это данные уже ПОСЛЕ потерь с учётом подошедших подкреплений и скрытой мобилизации в РФ
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17.05.2022 21:21 Ответить
Перечитайте первый абзац. 167к за все время. Если реально 30к убитых, то раненых должно быть от 60к до 90к. Берём минимум, 60к. Значит остаётся 77к русни. То есть 77к русни держит 20% территории страны и постоянно наступает уже как 3 месяца на 600 тысячную армию на это время, и мы ещё и отступаем? Что за бред?
На самом деле или русни все-таки 250-300к задействовано, или уничтожили мы не 30к русни, а 12-15к.
Где-то нам врут в любом случае, все остальное чисто математически в голову не вкладывается
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17.05.2022 21:38 Ответить
З того що читав, кацапи різними способами заводять в угрупування десь 10+тисяч нових солдат на місяць. Це і призовники і резервісти, ну і лугандон. Оцим і поповнюються втрати. Хоча їм цього недостатньо, тому і окопуються вони вже в багатьох місцях.
Насправді, на мою думку, якщо озброєння буде надане необхідне і в нормальних кількостях, то цілком реально скажімо через пару місяців поставити кацапів у ситуацію, коли пуйлові буде вигідніше провести якісь формальні перемовини і вивести армію, а ніж бути розбитим. Але знову ж я особисто не вірю в Донецьк Луганськ, а тим більше в Крим. Туди все рівно має заходити піхота, яке б озброєння ми не отримали, а це величезні втрати, і крім того це тривала історія, Україна не потягне такої тривалої війни в зиму. ІМХО
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17.05.2022 21:56 Ответить
але іншого шансу(коли така поміч світу) розвалити раісю більше не буде.ні в України, ні тим більше в будь-кого іншого
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17.05.2022 22:11 Ответить
все вернем - кацапы не будут сопротивлятся на донбассе потом - так как не будет иметь смысла - санкции то сделают свое дело
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17.05.2022 22:55 Ответить
також не можна не враховувати що в них технічне забезпечення краще!
якщо лізе натовп із 100 орків на 30 танках, зупинити їх все ж таки буде важко
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17.05.2022 22:00 Ответить
у нас что 600к армия... у нас что не нужно держать границы с Белорусью и приднестровьем....
или война по вашему эти типа битва гопников на стрелке? с дубинками... собрать всех в одну точку не боясь что прилетит ракета
или можно все войска согнать на юг и восток а на других границах оставить по 1му сторожу?

нету смысла даже гипотетически слать миллионую армию в какуюто точку.. чтоб получить потери в сотни тысяч...
если можно более продуманно болеле разумно побеждать..

это запоребриковые холопов за людей не считают
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17.05.2022 22:10 Ответить
баран а ты слышал что-нибудь про ротацию или пополнение у кацапов? головой думай
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17.05.2022 22:53 Ответить
Уничтожено 12-15 это точнее
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18.05.2022 00:06 Ответить
Да хоч мільйон, зараз же не середньовіччя щоб стінка на стінку рапірами рубатись
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17.05.2022 21:10 Ответить
А як звільняють міста тоді? Без піхоти?
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17.05.2022 21:21 Ответить
- відповіді на маневри ворога мають давати військові , а не зелені у формі ...
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17.05.2022 21:30 Ответить
Цей той міністр, який не був помічений у корисних справах чи інший?
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17.05.2022 21:12 Ответить
Білорусів ще не забудьте, які утримують наших військових на північному фланзі
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17.05.2022 21:14 Ответить
ну то за військовими розрахунками стримувати 20 тисячний натовп білорусів достньо в тричі меньше військо!!
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17.05.2022 21:22 Ответить
Кидає ОПу з однієї крайності в іншу крайність. Ужо нагнітають. Якраз коли два миролюбці пропонують угоду про спасение морди ліца жильца кв. 1 за високим забором Кремля. Синхрон у суфлерів.
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17.05.2022 21:15 Ответить
По словам Юрия Бутусова у нас против этих +-170 тысяч даже не 500 тысяч, а 700 уже, причём продолжается неистово мобилизация... Может надо уже перестать биться в истерике и набирать миллион солдат?! Может сосредоточиться на обучении, снабжении и вооружении уже имеющейся армии и дать тылу работать нормально и платить налоги?
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17.05.2022 21:20 Ответить
схоже більшість війська сидить навколо Київа захищає дупу найвеличнішого
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17.05.2022 21:27 Ответить
баран у тех кто сидит в Киеве не хватает ни броников ни касок ни даже обуви про аптечки я вообще молчу
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17.05.2022 22:58 Ответить
баран тут тільки ти! бо саме проблема некомплекта, недооснащення і турбує адекватніх людей, які не можуть зрозуміти нахєра при озвучених владою розкладах нам мільйонне військо? проти кого?

Вже зараз Бутусов каже про 700 тисяч солдат! проти 165 тисяч орків, з яких, за словами тієї ж влади вже викресленно не меньше (25+25х3=100) 100 тисяч чмонь?! тобто, за словами влади, на нас зараз пруть 65 тисяч орків і влада хоче мільйонне військо щоб проти них захищатися?
У що вони їх будуть одягати, чим годувати, як лікувати, на чому той мільйон буде пересуватися і де спати? І головне питання проти кого? проти 65 тисячного натовпу русні?
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18.05.2022 04:49 Ответить
Оця мільйонна армія абсолютно не компенсує нестачі важкого озброєння. В чому суть того мільйона, яке вимагає величезного забезпечення утримання, екіпіровки, якщо цю переважно піхоту не має як підтримати в бою артою і броньою. Проте що буває з підрозділами, які на швидку підготовлені і складаються з людей, які часто вперше тримають автомат можно побачити в ютуб. Якщо так відноситься до комплектування і навчання людей, то можна мобілізувати і ще пару мільйонів, толку з того малу.
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17.05.2022 22:04 Ответить
Більше ніж мільйон бійців ЗСУ та тероборони захищають Україну - МіноборониМіністерство планує забезпечити їх засобами захисту

11 ТРАВНЯ 2022, 18:36



Фото: YouTube Ukraine Media Centre

Що сталося. Україну захищають понад мільйон бійців Збройних Сил України та територіальної оборони сукупно.

Джерело. Про це https://www.youtube.com/watch?v=p0fu6Pi0e0E&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Деталі. За її словами, під час першої фази війни були проблеми з забезпеченням індивідуальними засобами захисту, тож велику допомогу надавали волонтери. Однак тепер міністерство намагатиметься змінити підхід - зробить ставку на розвиток власного виробництва.

Міноборони планує забезпечити засобами захисту понад мільйон українських бійців регулярної армії, тероборони, мобілізованих та тих військових, які у складі сил резерву. Так, наприклад, з 1 по 10 травня на потреби ЗСУ надійшло понад 34 тисячі бронежилетів, понад 46 тисяч комплектів форменого одягу та понад 30 тисяч шоломів.(с)
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17.05.2022 21:29 Ответить
схоже за радянськими традиціями вирішили завалити ворога натовпом!
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17.05.2022 21:40 Ответить
получается, численность ВСУ составляет 200 тысяч человек, резервистов - 250 тысяч человек + 130 тыс человек теробороны + погранцы 53 тыс. человек + нацгвардия 52 тыс человек

Итого: 535 тыс . человек воюют против превосходящих сил агрессора численностью 167 тыс. чел?
я не понимаю, что морозит Резников ...? Кто то тут брешет ?
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17.05.2022 21:40 Ответить
ви забули ще приблизно 150 тисяч мусарів
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17.05.2022 21:45 Ответить
Скільки,ще "добрих" коментаторів підтягується від ЗЕ, переконуєшся що напевно пройшов випускний в 6 палаті ДД.
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17.05.2022 21:48 Ответить
Странно вы все считаете. Никто не учитывает, что часть войск находится в Одессе и регионе, часть в районе Николаева, часть на Волыни стерегут белорусов, Киев никто без охраны не оставит, из освобождённых регионов вряд-ли все войска вывели. Днепр, Запорожье, Кривой рог.
Теперь добавьте наши потери, у нас ведь тоже и погибшие и раненные есть. И получится что как минимум половина наших сил не находится на передовой. И вполне возможно что на многих участках враг имеет преимущество в количестве и живой силы и технике.
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17.05.2022 22:16 Ответить
Ну так и у них не все на передовой , по запорожской - Мелитополь, Бердянск , далеко от передовой их как тараканов
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17.05.2022 22:46 Ответить
Я дивлюся, що всі ті, хто півроку тому були експертами з вірусології, тепер тут стали дуже розумними військовими полководцями, не вилазячи з дивану....
Звичайно ж, треба було зібрати всіх-всіх до купи, разом з теробороною, рятівниками, тиловиками, поліцією, залишити пустими міста та рівномірно пішки піти до кордонів та зупиняти ворога на 2000 танках і 500 літаках, бо нас же більша кількість!
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17.05.2022 22:17 Ответить
а тепер вишенька...
чисельність наших Сил Опору(ЗСУ,ТО,Нацгвардії,добробатів,поліції-міліції і т.д.) складає по різним оцінкам(тут, на цензорі) від 500000 до БІЛЬШЕ(? це ваще хз скільки) 1млн
Це виходить шо вода мутна-мутна,рибка ловиться ууухххх. Гешефт підрахую не підлягає.
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17.05.2022 22:22 Ответить
 
 