Росія задіяла у війні проти України 167 тисяч солдатів, - Резніков

З моменту початку вторгнення РФ в Україну близько 167 тисяч російських солдатів були застосовані у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив у Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю Генерального секретаря НАТО.

"За даними української розвідки, загальне об’єднане угруповання військ, яке застосовується проти України (з урахуванням резервів), нараховує близько 167 тис. особового складу", - зазначив Резніков.

При цьому, за його інформацією, для участі у бойових діях було безпосередньо розгорнуто 91 батальйонно-тактичну группу.

"Ще 55 БТГр може бути залучено з резерву та після відновлення протягом 1-2 місяців", - додав міністр.

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