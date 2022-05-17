Росія задіяла у війні проти України 167 тисяч солдатів, - Резніков
З моменту початку вторгнення РФ в Україну близько 167 тисяч російських солдатів були застосовані у війні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив у Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю Генерального секретаря НАТО.
"За даними української розвідки, загальне об’єднане угруповання військ, яке застосовується проти України (з урахуванням резервів), нараховує близько 167 тис. особового складу", - зазначив Резніков.
При цьому, за його інформацією, для участі у бойових діях було безпосередньо розгорнуто 91 батальйонно-тактичну группу.
"Ще 55 БТГр може бути залучено з резерву та після відновлення протягом 1-2 місяців", - додав міністр.
Топ коментарі
+16 Борменталь Незабаром
показати весь коментар17.05.2022 21:12 Відповісти Посилання
+13 Мистер Икс #492862
показати весь коментар17.05.2022 20:55 Відповісти Посилання
+13 Aks World
показати весь коментар17.05.2022 21:19 Відповісти Посилання
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160 тисяч орків проти 250 тисяч регулярної армії України на момент вторгнення!
+мусарів було приблизно 150 тисяч, ще нацгвардії - 50, тисяч 20 ТРО... призов тисяч 100??
отже півмільйоне військо ЗАХИЩАЄТЬСЯ від 160 тисяч орків!!
і нам постійно розказують, що: "переважающие сили противника"
А если и вспомнят, то скажут:"вот русские оборону построили (а они реально ее сейчас строят), нету смысла наступать на подготовленную оборону, давайте лучше ждать когда ***** умрет или его скинут" и будем надеятся обратно на чудо, как 8 лет с ордло.
Дивись коментар вище. Не було на той час такого полководця, як Борменталь на чолі армії. До речі, вібачте, що цікавлюсь, Ви в якому підрозділі воюєте?
На донбасі зараз десь 90 тис. орків проти 50-60 тис. наших.
Тогда засунься
От на цю проблему дай відповідь - чому? Ти вже півроку був міністром...
і оркі не лізли всім натовпом одразу на даунбас
По факту перед 24/02.22р. було заповнено вполовину штату (орієнтуюсь на заяви опозиції в грудні-січні). А 50 тисяч, дійсно, воювало в зоні ООС. Інші частини, які знаходились місцях базування - були небоєздатні хоча би через ту саму недоукомплектованність; оце я мав і на увазі, коли говорив про 50 тисяч.
250 тисяч в ЗСУ і зараз є - це всіх, включно з писарями, бухгалтерами і прибиральницями в штабах, тощо. Але не більше; хоча би тому, що на більше не вистачає обмундирування і штатної стрілецької зброї. Не кажучи вже про складну інтелектуальну зброю. Ну, хоча би за рахунок добровольців після 24/02 укомплектували бойовий склад... Але злагоджування в навчальних центрах триває і досі...
Только это обнадёживает
Немножко быстрее
Ну и утверждение полный бред. Кто там развалится? Со всех народностей только татары имели свою страну и могут отделится, а всякие якуты, чуваши, башкиры и т.д. никогда не имели своей государственности, не знают что оно такое и не стремятся к этому.
Второй аргумент - года 2 парашка ещё протянет, пока у нее качают нефть и газ и цены на них максимальные. Много чего контрабандного везут и будут везти, ту же технику с Китая гоняют. Надо ЕС и США пригрозить АлиЭкспрессу и подобным конторам, что если будут продавать технику в рашку, то введут на них санкции.
виведених із строю.Це значить 70 т орків спокійно тримають 5-6 областей України??? Це що за брєд??? Дристовіч казав що деблокувати Маріуполь не будуть, бо загинуть тисячі війскових. Добре ,здали Маріуполь. А що тепер наприклад з Херсоном,теж скажуть що не можна бо будуть втрати? І що далі?
На самом деле или русни все-таки 250-300к задействовано, или уничтожили мы не 30к русни, а 12-15к.
Где-то нам врут в любом случае, все остальное чисто математически в голову не вкладывается
Насправді, на мою думку, якщо озброєння буде надане необхідне і в нормальних кількостях, то цілком реально скажімо через пару місяців поставити кацапів у ситуацію, коли пуйлові буде вигідніше провести якісь формальні перемовини і вивести армію, а ніж бути розбитим. Але знову ж я особисто не вірю в Донецьк Луганськ, а тим більше в Крим. Туди все рівно має заходити піхота, яке б озброєння ми не отримали, а це величезні втрати, і крім того це тривала історія, Україна не потягне такої тривалої війни в зиму. ІМХО
якщо лізе натовп із 100 орків на 30 танках, зупинити їх все ж таки буде важко
или война по вашему эти типа битва гопников на стрелке? с дубинками... собрать всех в одну точку не боясь что прилетит ракета
или можно все войска согнать на юг и восток а на других границах оставить по 1му сторожу?
нету смысла даже гипотетически слать миллионую армию в какуюто точку.. чтоб получить потери в сотни тысяч...
если можно более продуманно болеле разумно побеждать..
это запоребриковые холопов за людей не считают
Вже зараз Бутусов каже про 700 тисяч солдат! проти 165 тисяч орків, з яких, за словами тієї ж влади вже викресленно не меньше (25+25х3=100) 100 тисяч чмонь?! тобто, за словами влади, на нас зараз пруть 65 тисяч орків і влада хоче мільйонне військо щоб проти них захищатися?
У що вони їх будуть одягати, чим годувати, як лікувати, на чому той мільйон буде пересуватися і де спати? І головне питання проти кого? проти 65 тисячного натовпу русні?
11 ТРАВНЯ 2022, 18:36
Фото: YouTube Ukraine Media Centre
Що сталося. Україну захищають понад мільйон бійців Збройних Сил України та територіальної оборони сукупно.
Джерело. Про це https://www.youtube.com/watch?v=p0fu6Pi0e0E&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Деталі. За її словами, під час першої фази війни були проблеми з забезпеченням індивідуальними засобами захисту, тож велику допомогу надавали волонтери. Однак тепер міністерство намагатиметься змінити підхід - зробить ставку на розвиток власного виробництва.
Міноборони планує забезпечити засобами захисту понад мільйон українських бійців регулярної армії, тероборони, мобілізованих та тих військових, які у складі сил резерву. Так, наприклад, з 1 по 10 травня на потреби ЗСУ надійшло понад 34 тисячі бронежилетів, понад 46 тисяч комплектів форменого одягу та понад 30 тисяч шоломів.(с)
Итого: 535 тыс . человек воюют против превосходящих сил агрессора численностью 167 тыс. чел?
я не понимаю, что морозит Резников ...? Кто то тут брешет ?
Теперь добавьте наши потери, у нас ведь тоже и погибшие и раненные есть. И получится что как минимум половина наших сил не находится на передовой. И вполне возможно что на многих участках враг имеет преимущество в количестве и живой силы и технике.
Звичайно ж, треба було зібрати всіх-всіх до купи, разом з теробороною, рятівниками, тиловиками, поліцією, залишити пустими міста та рівномірно пішки піти до кордонів та зупиняти ворога на 2000 танках і 500 літаках, бо нас же більша кількість!
чисельність наших Сил Опору(ЗСУ,ТО,Нацгвардії,добробатів,поліції-міліції і т.д.) складає по різним оцінкам(тут, на цензорі) від 500000 до БІЛЬШЕ(? це ваще хз скільки) 1млн
Це виходить шо вода мутна-мутна,рибка ловиться ууухххх. Гешефт підрахую не підлягає.