Украина получит €150 млн льготного кредита от Германии, - Шмыгаль

Кабинет Министров на заседании 17 мая одобрил постановление о привлечении льготного кредита в размере до 150 миллионов евро от государственного банка правительства ФРГ – Кредитного учреждения для восстановления (KfW). Кредит предоставляется сроком на 15 лет с учетом отсрочки первого платежа на 5 лет со дня заключения Соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, финансовая поддержка международных партнеров Украины от 24 февраля этого года составляет более 5 млрд долларов.

"Украина получит дополнительные 150 млн. евро финансовой поддержки от Германии, что увеличивает общий размер такой поддержки от ФРГ до 300 млн. евро. Эти средства сразу будут направлены на поддержку наших граждан и восстановление критической инфраструктуры", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что за последние недели Правительство достигло договоренности о получении кредита от Правительства Японии в размере 100 млн долларов и финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1,5 млрд долларов.

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