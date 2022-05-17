Україна отримає €150 млн пільгового кредиту від Німеччини, - Шмигаль

Кабінет Міністрів на засіданні 17 травня схвалив постанову про залучення пільгового кредиту в розмірі до 150 мільйонів євро від державного банку уряду ФРН - Кредитної установи для відбудови (KfW). Кредит надається строком на 15 років з урахуванням відстрочення першого платежу на 5 років від дати укладання Угоди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, фінансова підтримка міжнародних партнерів України від 24 лютого цього року становить вже понад 5 млрд доларів.

"Україна отримає додаткові 150 млн євро фінансової підтримки від Німеччини, що збільшує загальний розмір такої підтримки від ФРН до 300 млн євро. Ці кошти одразу будуть направлені на підтримку наших громадян і відбудову критичної інфраструктури", – підкреслив Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зазначив, що за останні тижні Уряд досяг домовленості про отримання кредиту від Уряду Японії в розмірі 100 млн доларів та фінансової підтримки від Світового банку в розмірі 1,5 млрд доларів.

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