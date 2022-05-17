Посольство Израиля возобновило работу в Киеве
Посольство Израиля в Украине сегодня возобновило работу в Киеве.
Об этом посольство сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильский флаг возле здания посольства.
Также об этом сообщили в ОП.
Топ комментарии
+2 Paul Foxen
показать весь комментарий17.05.2022 22:23 Ответить Ссылка
+2 оззи
показать весь комментарий17.05.2022 22:32 Ответить Ссылка
+1 оззи
показать весь комментарий17.05.2022 22:17 Ответить Ссылка
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Звичайно, це їхнє право, але ми також маємо право це пам'ятатати і будемо пам'ятати!
Виявляється, кацапський рубль коштує 0 гривень і 0 копійок.
"Отріцатєльний рост" очевидний!