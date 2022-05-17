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Новости Война
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Посольство Израиля возобновило работу в Киеве

Посольство Израиля в Украине сегодня возобновило работу в Киеве.

Об этом посольство сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильский флаг возле здания посольства.

Также об этом сообщили в ОП.

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Посольство Израиля возобновило работу в Киеве 01

Израиль (2067) посольство (1087)


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Топ комментарии
+2
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17.05.2022 22:23 Ответить
+2
Оффтоп. Лавров тільки що заявив що раша немає нічого проти вступу в НАТО фінів. Але електрику їм відключили. Фіни ржуть. Знову орки наступили на власні яйця.
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17.05.2022 22:32 Ответить
+1
Шалом.
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17.05.2022 22:17 Ответить
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Шалом.
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17.05.2022 22:17 Ответить
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17.05.2022 22:23 Ответить
Оффтоп. Лавров тільки що заявив що раша немає нічого проти вступу в НАТО фінів. Але електрику їм відключили. Фіни ржуть. Знову орки наступили на власні яйця.
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17.05.2022 22:32 Ответить
Яке щастя для українців а то ж ми без їхнього посольства як без рук топ новина дня а свій " польовий госпіталь" зі Львова хоч до Києва перебазували , чи так у Львові і досі переселенцям температуру і тиск міряють ?
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17.05.2022 22:33 Ответить
Коли ти був у Львові? Може ніколи. Приїдь та подивись.
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17.05.2022 22:47 Ответить
Ізраіль заборонив в'їзд біженцям з України, відмовився продавати нам військове обладнання та системи озброєнь, не підтримав санкції проти рашистів.
Звичайно, це їхнє право, але ми також маємо право це пам'ятатати і будемо пам'ятати!
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17.05.2022 23:04 Ответить
Мене більше зацікавив курс обміну валют.
Виявляється, кацапський рубль коштує 0 гривень і 0 копійок.
"Отріцатєльний рост" очевидний!

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17.05.2022 23:06 Ответить
не зовсім так,якщо принести срублі то за них можна отримати піздюлін)
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18.05.2022 09:41 Ответить
приехало чтоб наезжать на Бандеру и на националистов,а с путиным,который переплюнул гитлера,в засос.Слабовато вспоминают,как украинцы спасали им жизнь,игнорируют голодомор,думают что мы этого не заметим............далi буде.
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18.05.2022 08:29 Ответить
Якщо вже самі налякані повернулись, то точно безпечно.
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18.05.2022 09:11 Ответить
Вони правильно зважують ризики.
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18.05.2022 12:15 Ответить
а"залізний купол" продадуть?
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18.05.2022 09:43 Ответить
 
 