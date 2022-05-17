Посольство Израиля возобновило работу в Киеве

Посольство Израиля в Украине сегодня возобновило работу в Киеве.

Об этом посольство сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильский флаг возле здания посольства.

Также об этом сообщили в ОП.

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