Посольство Ізраїлю відновило роботу в Києві
Посольство Ізраїлю в Україні сьогодні відновило роботу в Києві.
Про це посольство повідомило у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства.
Також про це повідомили в ОП.
Топ коментарі
+2 Paul Foxen
показати весь коментар17.05.2022 22:23 Відповісти Посилання
+2 оззи
показати весь коментар17.05.2022 22:32 Відповісти Посилання
+1 оззи
показати весь коментар17.05.2022 22:17 Відповісти Посилання
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Виявляється, кацапський рубль коштує 0 гривень і 0 копійок.
"Отріцатєльний рост" очевидний!