Посольство Ізраїлю відновило роботу в Києві

Посольство Ізраїлю в Україні сьогодні відновило роботу в Києві.

Про це посольство повідомило у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства.

Також про це повідомили в ОП.

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