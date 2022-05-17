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Посольство Ізраїлю відновило роботу в Києві

Посольство Ізраїлю в Україні сьогодні відновило роботу в Києві.

Про це посольство повідомило у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства.

Також про це повідомили в ОП.

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Посольство Ізраїлю відновило роботу в Києві 01

Автор: 

Ізраїль (1795) посольство (950)


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Топ коментарі
+2
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17.05.2022 22:23 Відповісти
+2
Оффтоп. Лавров тільки що заявив що раша немає нічого проти вступу в НАТО фінів. Але електрику їм відключили. Фіни ржуть. Знову орки наступили на власні яйця.
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17.05.2022 22:32 Відповісти
+1
Шалом.
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17.05.2022 22:17 Відповісти
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17.05.2022 22:17 Відповісти
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17.05.2022 22:23 Відповісти
Оффтоп. Лавров тільки що заявив що раша немає нічого проти вступу в НАТО фінів. Але електрику їм відключили. Фіни ржуть. Знову орки наступили на власні яйця.
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17.05.2022 22:32 Відповісти
Яке щастя для українців а то ж ми без їхнього посольства як без рук топ новина дня а свій " польовий госпіталь" зі Львова хоч до Києва перебазували , чи так у Львові і досі переселенцям температуру і тиск міряють ?
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17.05.2022 22:33 Відповісти
Коли ти був у Львові? Може ніколи. Приїдь та подивись.
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17.05.2022 22:47 Відповісти
Ізраіль заборонив в'їзд біженцям з України, відмовився продавати нам військове обладнання та системи озброєнь, не підтримав санкції проти рашистів.
Звичайно, це їхнє право, але ми також маємо право це пам'ятатати і будемо пам'ятати!
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17.05.2022 23:04 Відповісти
Мене більше зацікавив курс обміну валют.
Виявляється, кацапський рубль коштує 0 гривень і 0 копійок.
"Отріцатєльний рост" очевидний!

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17.05.2022 23:06 Відповісти
не зовсім так,якщо принести срублі то за них можна отримати піздюлін)
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18.05.2022 09:41 Відповісти
приехало чтоб наезжать на Бандеру и на националистов,а с путиным,который переплюнул гитлера,в засос.Слабовато вспоминают,как украинцы спасали им жизнь,игнорируют голодомор,думают что мы этого не заметим............далi буде.
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18.05.2022 08:29 Відповісти
Якщо вже самі налякані повернулись, то точно безпечно.
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18.05.2022 09:11 Відповісти
Вони правильно зважують ризики.
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18.05.2022 12:15 Відповісти
а"залізний купол" продадуть?
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18.05.2022 09:43 Відповісти
 
 