Партизаны в оккупированном Мелитополе ликвидировали военных РФ высокого ранга, - ОВА
Рашисты в оккупированном Мелитополе усиленно проверяют транспорт в поисках партизан.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но именно сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", - говорится в сообщении.
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ну і що, що високопосадовці, мо хабаря ділили
а ви цивільних обшукуєте...
кепсько
а раптом цивільні на вас і справді образяться...
сильно...
не доводьте до гріха, трьоколорні, не лізьте до людей, вас із людьми вже ніхто у світі не переплутає
И убить противника выстрелом одним,
Чтоб зашлася плачем его дура-мать, -
В границах русни таких не сосчитать.
Газєта "партизан черешневого краюю"