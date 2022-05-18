Партизаны в оккупированном Мелитополе ликвидировали военных РФ высокого ранга, - ОВА

Рашисты в оккупированном Мелитополе усиленно проверяют транспорт в поисках партизан.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но именно сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", - говорится в сообщении.

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