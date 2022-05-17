Партизани в окупованому Мелітополі ліквідували військових РФ високого рангу, - ОВА

Рашисти в окупованому Мелітополі посилено перевіряють транспорт у пошуках партизан.

Про це інформує Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але саме сьогодні у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан", - йдеться в повідомленні.

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