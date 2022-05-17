Партизани в окупованому Мелітополі ліквідували військових РФ високого рангу, - ОВА
Рашисти в окупованому Мелітополі посилено перевіряють транспорт у пошуках партизан.
Про це інформує Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але саме сьогодні у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+40 мврина
показати весь коментар18.05.2022 00:01 Відповісти Посилання
+36 Валентина Саюн
показати весь коментар18.05.2022 00:00 Відповісти Посилання
+33 Doc Ua
показати весь коментар18.05.2022 00:02 Відповісти Посилання
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ну і що, що високопосадовці, мо хабаря ділили
а ви цивільних обшукуєте...
кепсько
а раптом цивільні на вас і справді образяться...
сильно...
не доводьте до гріха, трьоколорні, не лізьте до людей, вас із людьми вже ніхто у світі не переплутає
И убить противника выстрелом одним,
Чтоб зашлася плачем его дура-мать, -
В границах русни таких не сосчитать.
Газєта "партизан черешневого краюю"