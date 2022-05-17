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Партизани в окупованому Мелітополі ліквідували військових РФ високого рангу, - ОВА

мелітополь

Рашисти в окупованому Мелітополі посилено перевіряють транспорт у пошуках партизан.

Про це інформує Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але саме сьогодні у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагаються поновити виготовлення військової продукції на Мелітопольському заводі автотракторних запчастин, - ОВА

Автор: 

ліквідація (4151) Мелітополь (773) окупація (6766) партизани (194)


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Топ коментарі
+40
"Здоров'я" ліквідованим і хай займуть місця для інших на концерті кабздона
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18.05.2022 00:01 Відповісти
+36
Вдома і стіни допомагають, ходіть і озирайтесь, хотя не довго вам залишилось
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18.05.2022 00:00 Відповісти
+33
Бог в поміч! Праведна справа!
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18.05.2022 00:02 Відповісти
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Вдома і стіни допомагають, ходіть і озирайтесь, хотя не довго вам залишилось
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18.05.2022 00:00 Відповісти
Утилизировать в первую очередь НЕОБХОДИМО МЕСТНЫХ ПРЕДАТЕЛЕЙ ,о которых знали сбушники И почему они сейчас бездействуют -Балецкий гнида №1и его подручная самозванка "мэр",…………В Херсоне Сальдо ……
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18.05.2022 08:41 Відповісти
Почему на оккупированных территориях местные менты и СБУ шники ,имея на руках много оружия не сопротивлялись рашистам , или был приказ с ними сотрудничать⁉️Могли уничтожать самых опасных местных ГНИД
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18.05.2022 08:50 Відповісти
не думал, что сами местные сбушники и есть те самые ублюдки-предатели о которых ти пишешь?
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18.05.2022 09:50 Відповісти
"Здоров'я" ліквідованим і хай займуть місця для інших на концерті кабздона
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18.05.2022 00:01 Відповісти
Він вже там заї*бався співати напевно, але що зробиш: жирік співає гірше.
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18.05.2022 00:18 Відповісти
Там ще он сам *** Олександрова.
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18.05.2022 00:45 Відповісти
Бог в поміч! Праведна справа!
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18.05.2022 00:02 Відповісти
ну русскіє посварилися, повбивали оден одного
ну і що, що високопосадовці, мо хабаря ділили
а ви цивільних обшукуєте...
кепсько
а раптом цивільні на вас і справді образяться...

сильно...

не доводьте до гріха, трьоколорні, не лізьте до людей, вас із людьми вже ніхто у світі не переплутає
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18.05.2022 00:02 Відповісти
Диско, диско партизаны!
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18.05.2022 00:03 Відповісти
Теперь могу взять я в руки джавелин

И убить противника выстрелом одним,

Чтоб зашлася плачем его дура-мать, -

В границах русни таких не сосчитать.
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18.05.2022 00:04 Відповісти
Мелик очень криминальным городом всегда был. Местные блатные русню не понятиям живущую терпеть не будут....
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18.05.2022 00:04 Відповісти
Настав час захоплюючих історій від Запорізької ОВА. Це,мабуть, ті партизани,що виїхали сьогодні зеленим коридором,влаштованим ОВА для бажаючих повернутись до окупантів чи просто провідати друзів і полити квіти. Якийсь сюр...
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18.05.2022 00:10 Відповісти
Та трындят как дышат... Был сегодня там, но кольце по Богдана трое стояло, да по городу катались... Но никаких проверок не было... Только на блок постах, да и то с ленью... Охрана мостов никакая... Билборды на метал мародерят, прям по трассе камазом тянули в сторону города...
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18.05.2022 01:20 Відповісти
Это всё что они могут - грабить , тырить ,убивать , мародёрить , насиловать. Нация полных ущербов.
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18.05.2022 07:02 Відповісти
Зброю і ще раз зброю окупованим территоріям.Шукати можливість туди її передати (стрілкову),Там зосталося багато тих кто вміє нею користуватися і знає коли і як.
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18.05.2022 00:21 Відповісти
Партизани беруть трофеї. І дуже злі. Москаль буде сратися в штани.
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18.05.2022 02:27 Відповісти
Ручки золотії у нашого Народу!!!
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18.05.2022 00:21 Відповісти
Оце дійсно крута новина! Побільше б таких з кожного населеного окупованого пункту!!
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18.05.2022 00:32 Відповісти
Украинские земли должны хоронить, а не кормить оккупанта. Население Херсона, Мелитополя и других украинских городов больше чем оккупантов и люди могут им устроить такой разнос, что будут бежать теряя лапти.
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18.05.2022 00:42 Відповісти
не могут могли бы уже устроили или выехали ..
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18.05.2022 00:44 Відповісти
В Мелітополі щодня знаходять окупантів. Партизани працюють лише ножом.
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18.05.2022 00:47 Відповісти
жаль, что у нас нет биолабораторий...., я бы вывел особо злобный вид **********-русофобов и понасыпал ды их ванькам в трусы......
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18.05.2022 01:35 Відповісти
Бедные ********** там не приживутся у ванек в трусах. Они не живут в дерьме . Даже ********** умнее руских ванек.
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18.05.2022 07:04 Відповісти
Бедные мандвошки не приживутся у ванек в трусах, они не выживают в дерьме. ообенно жидком. ********** умнее руских ванек.
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18.05.2022 07:06 Відповісти
Хотелось бы конкретики побольше :кого и как именно ликвидировали ,а то всё как то уж слишком расплывчато
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18.05.2022 04:31 Відповісти
Мелітопільські партизани загону імені Степана Черешні в ніч на 18 травня виявили в барі "красньій пу" командира і заместітеля по вопросам прісоєдінєнія Мелітопільського району України до острова новая зжмля 126 краснознамьоннага, орденов кутузова, ушакова, невскага полка 30 іркуцко-пінской дівізіі імені 225 бакінскіх комісаров в состоянії алкогольной комьі і долілі внутрь їх тєл 5л самогона на черешнєвьіх кістках, что прівєло к остановке їх дьіханія навсєгда.
Газєта "партизан черешневого краюю"
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18.05.2022 08:20 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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18.05.2022 10:13 Відповісти
истинные бандеровцы!
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18.05.2022 10:24 Відповісти
 
 