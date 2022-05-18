Эвакуационная миссия с "Азовстали" продолжается, привлечены наиболее влиятельные международные посредники, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что эвакуационная миссия защитников Мариуполя продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Эвакуационная миссия продолжается. Ею руководят наши военные и разведчики. Привлечены наиболее влиятельные международные посредники", - сказал глава государства.

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