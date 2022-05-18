Эвакуационная миссия с "Азовстали" продолжается, привлечены наиболее влиятельные международные посредники, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что эвакуационная миссия защитников Мариуполя продолжается.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении.
"Эвакуационная миссия продолжается. Ею руководят наши военные и разведчики. Привлечены наиболее влиятельные международные посредники", - сказал глава государства.
Топ комментарии
+80 5 копійок
показать весь комментарий18.05.2022 00:12 Ответить Ссылка
+67 Володимир Мик
показать весь комментарий18.05.2022 00:32 Ответить Ссылка
+60 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий18.05.2022 00:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это стратегам на закуску щоб не лопнули
Каким образом в
сдаче в пленэвакуации могут быть задействованы наши военные и разведчики? В качестве пленных?
На кого рассчитаны такие заявления?
Дайте можливість кацапам назнімати фактажу для внутрішнього бидла. Врешті решт, якщо відбудеться обмін, то Ху.лу теж потрібно буде щось їм пояснювати.
чого ж тоді для маріупольців була дана команда захищати маріуполь, щоб не було прориву на запоріжжя, після того, коли про/бали/по арестовичу/ прохід із криму в тил маріуполю і на запоріжжя?...так сказав міністр рєзніков
Забули вже як вони вчинили в Іловайську?
досттигнутая в разговоре министров обороны США и РФ.
АВТОБУСЫ НАПРАВИЛИ НЕ В ПУНКТ ОБМЕНА, А В ТЮРЕМНУЮ БОЛЬНИЦУ ДНР.
Экc-представитель Украины в ТКГ, журналист Сергей Гармаш раскритиковал украинские власти и СМИ. По его словам, они пытаются подать как победу вынужденную сдачу в плен "Азова". Об этом Гармаш написал на своей странице в Facebook.
"По Мариуполю. Однозначно позитивно оцениваю факт вывоза наших раненных с "Азовстали".
Но!.. Меня искренне возмущает то, как подается это неоднозначное событие нашими властями и СМИ. Вынужденную сдачу в плен пытаются подать как победу. А ведь это не победа. Это вынужденный шаг для спасения жизней людей, который не гарантирует им ни безопасности, ни свободы", - написал Гармаш
https://www.youtube.com/channel/UC-wWyFdk_txbZV8FKEk0V8A Радіо Свобода Україна
https://www.youtube.com/watch?v=CpKJdX0DIzQ
Это был урок , что с рашистами гичего нельзя решать честно. Они, как всегда, обманут.
Но почему этот урок не выучили ЗЕ? Они ж уже который год кричат об Иловайске не переставая.
Вчера, 22:13 / Автор: https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/v-rf-zayavili-chto-doprosyat-ukrainskih-zaschitnikov-kotoryih-vyivezli-s-azovstali.htm ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
В России заявили, что будут допрашивать украинских защитников, которых вывезли с территории завода "Азовсталь". В Следственном комитете намерены "проверить" воинов на "причастность к преступлениям против мирного населения Донбасса".
Как заявили в Следкоме, это станет продолжением "расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима", которые Украина якобы совершала против фейковых "республик" и их "народов".
СООБЩЕНИЕ О ГОТОВЯЩИХСЯ "ДОПРОСАХ" ПОЯВИЛОСЬ В TELEGRAM-КАНАЛЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ.
А то уже думали, что виноватым огласят Пороха.
Он же не лох, как сказал он в свое время азовцам
Коллеги, надеюсь, те кто на Банковой принимал такое решение, осознают риски от проведения эвакуации наших бойцов на оккупированные территории? Надеюсь гарантии безопасности для них не такие как в Будапештском Меморандуме были для Украины?
Враг(параша) планирует создать ряд постановочных сюжетов и сделать интервью с бойцами полка "Азов" с целью пошатнуть доверие общества к высшему-военно-политическому руководству нашего государства, внести раскол в обществе. Вражеская пропаганда получила хороший шанс реабилитироваться после разгрома на информационном поле.
Хоть бы слово, хоть пол слова сказал, когда твои в беде...
Того, кто сказал, что "мусора не люди
Аваков быстро нашел, чем занять майдановцев. Именно ему принадлежит идея создания из их числа добровольческих батальонов милиции и Нацгвардии. При МВД появились доровольческие батальоны. Самый известный из них - «Азов»
Полк "Азов", набранный в свое время преимущественно из активной молодежи , оставался особой структурой в составе Нацгвардии. Вокруг него выросло мощное общественное движение, весьма лояльное к Авакову и агрессивное к его оппонентам.
К орбите влияния Авакова принадлежали полк «Азов» и Партия «Национальный корпус» вместе с парамилитарным формированием «Национальные дружины», которых министр использовал, в частности, в президентской кампании
для преследования действующего в то время президента Порошенко
которых министр использовал, в частности, в президентской кампании
для преследования действующего в то время президента Порошенко
Но надежды мало...
К огромному сожалению
Репутаційні мотиви для кремлівського кордупля визначальні. Героїчний спротив "Азова" вбивав імідж *****, а тепер полон "Азова" компенсує всі репутаційні втрати сцаря. А от добре ім'я героїв спаскуджено...