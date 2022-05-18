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Новости Война
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Эвакуационная миссия с "Азовстали" продолжается, привлечены наиболее влиятельные международные посредники, - Зеленский

азовсталь,маріуполь

Президент Владимир Зеленский сообщил, что эвакуационная миссия защитников Мариуполя продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Эвакуационная миссия продолжается. Ею руководят наши военные и разведчики. Привлечены наиболее влиятельные международные посредники", - сказал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобусы с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Оленевку, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (21090) Азовсталь (380)


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Топ комментарии
+80
Просрав Маріуполь, а тепер героїчно рятує. Найвеличніший герой всєя Галактики і її окресностей.
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18.05.2022 00:12 Ответить
+67
Евакуаційна місія триває. Нею керують наші військові і розвідники. Залучено найбільш впливових міжнародних посередників", - сказав Зеленський.
1. Полон це не евакуаційні місія.
2. Наші військові не керують, це окупанти керують там, доглядають наших розброєних захисників з Азовсталі, супроводжують їх на своїй техніці, ітд.
3. Ніяких впливових міжнародних посередників там і близько не має, навіть не видно представників Червоного Хреста, які вивозили цивільних з Азовсталі пару днів тому.

Так, що Зеля, припиняй брехати в очі людям. Бо всі і так все бачать.

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18.05.2022 00:32 Ответить
+60
К нему и его команде у здравомыслящих граждан Украины вопросов ОЧЕНЬ много и они продолжают копиться. Придет время спрос будет. Слишком много жизней все это стоит.
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18.05.2022 00:21 Ответить
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ВОНО знову в черговий раз бреше... Це здача в полон!! І як би гірко нам не було треба говорити ПРАВДУ!!
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18.05.2022 08:45 Ответить
Я уверен, что диктатор проиграет. Мы победим в этой войне, - сказал президент Украины. Зал аплодировал стоя !!!!

Это стратегам на закуску щоб не лопнули
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18.05.2022 08:53 Ответить
Что за бред несёт Зеленский?
Каким образом в сдаче в плен эвакуации могут быть задействованы наши военные и разведчики? В качестве пленных?
На кого рассчитаны такие заявления?
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18.05.2022 08:54 Ответить
Сподіваюсь все вийде, мені пох куди їх вивезуть це єдиний шанс для них залишитсь живими, а для мене це єдина можливість дізнатись чи живий братан чи вже захищає Україну з неба P.S Всіх хто знайде хоть якусь зраду в цій операціі прошу **************** бо буду банити без пояснень
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18.05.2022 08:59 Ответить
Це емоції. Я сподіваюсь що крайні прояви неадекватності тут з'являються через хвилювання за долю наших Героїв, а не через політичну прихильність.
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18.05.2022 09:21 Ответить
Зареганый 2 мая хрюсский ,идешь вслед за хрюсским кораблем
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18.05.2022 10:36 Ответить
Мені цікаво, а як наші люди уявляли вихід із оточеного Маріуполя? Звісно що їх супроводжують, звісно що привезли не у готель. Чи може полонені кацапи зараз у готелях наших живуть?
Дайте можливість кацапам назнімати фактажу для внутрішнього бидла. Врешті решт, якщо відбудеться обмін, то Ху.лу теж потрібно буде щось їм пояснювати.
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18.05.2022 09:20 Ответить
За таких обставин США точно деблокували своїх бійців. Зеля не деблокував, бо це були добровольці, націоналісти і не євреї.
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18.05.2022 12:04 Ответить
Євреїв там також достатньо. Ми не США. Якби пішли в наступ поклали б ще набагато більше народу.
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18.05.2022 14:14 Ответить
отже думають на перспективу...
чого ж тоді для маріупольців була дана команда захищати маріуполь, щоб не було прориву на запоріжжя, після того, коли про/бали/по арестовичу/ прохід із криму в тил маріуполю і на запоріжжя?...так сказав міністр рєзніков
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18.05.2022 15:41 Ответить
Для диванних експертів любий розклад буде поганий, вони для того тут а не в окопах і сидять
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18.05.2022 13:33 Ответить
зєлька. бреше як завжди ....
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18.05.2022 09:23 Ответить
Захисникии наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця.
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18.05.2022 09:50 Ответить
👍👍👍
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18.05.2022 10:08 Ответить
Будемо сподіватись що їх все таки обміняють.
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18.05.2022 10:09 Ответить
Сподіватись, що рашисти вчинять по совісті?

Забули вже як вони вчинили в Іловайську?
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18.05.2022 12:07 Ответить
Перемещение в пыточные подвалы Таганрога и Ростова Зеля называет удачной эвакуацией.
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18.05.2022 11:16 Ответить
Вони наші Герої, кремлеботская Мразь !!! И еще Их есть на кого обменять, на ценнейший джекпот- кадывроцев. А вы у своих кураторов спрашивали: отчего такую ценность представляют кадыровцы и пачему русишь солдатен трупен по всей Украине валяються? Да и рос.пленные никому не нужны!
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18.05.2022 12:45 Ответить
Путин нарушил договоренность об обмене раненных "Азовстали" на пленных русских
досттигнутая в разговоре министров обороны США и РФ.

АВТОБУСЫ НАПРАВИЛИ НЕ В ПУНКТ ОБМЕНА, А В ТЮРЕМНУЮ БОЛЬНИЦУ ДНР.
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18.05.2022 11:21 Ответить
Сдачу в плен "Азова" пытаются подать как победу, - Гармаш

Экc-представитель Украины в ТКГ, журналист Сергей Гармаш раскритиковал украинские власти и СМИ. По его словам, они пытаются подать как победу вынужденную сдачу в плен "Азова". Об этом Гармаш написал на своей странице в Facebook.

"По Мариуполю. Однозначно позитивно оцениваю факт вывоза наших раненных с "Азовстали".
Но!.. Меня искренне возмущает то, как подается это неоднозначное событие нашими властями и СМИ. Вынужденную сдачу в плен пытаются подать как победу. А ведь это не победа. Это вынужденный шаг для спасения жизней людей, который не гарантирует им ни безопасности, ни свободы", - написал Гармаш
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18.05.2022 11:28 Ответить
это эвакуация?! Эвакуированных из «Азовстали» бойцов привезли в колонию в подконтрольной «ДНР» Еленовке на Донбассе

https://www.youtube.com/channel/UC-wWyFdk_txbZV8FKEk0V8A Радіо Свобода Україна

https://www.youtube.com/watch?v=CpKJdX0DIzQ
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18.05.2022 11:56 Ответить
Навіщо ця брехня? Здали так здали. В Іловайську теж зрадили добровольців у 2014 році. Жи2 ніколи не була патріотами, а тільки злодіями в цій країні.
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18.05.2022 11:58 Ответить
В Иловайське рашисты поступили также. Дали слово и тут же его нарушили.
Это был урок , что с рашистами гичего нельзя решать честно. Они, как всегда, обманут.

Но почему этот урок не выучили ЗЕ? Они ж уже который год кричат об Иловайске не переставая.
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18.05.2022 12:05 Ответить
Якщо б в Іловайську були ЗСУ, а не добровольці, то його б не здали. Так само вийшло і в Маріуполі. Для євреїв завжди спокуса здати "нациків" Московії.
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18.05.2022 13:16 Ответить
Украинских защитников с "Азовстали" допросят: что стоит за угрозой России
Вчера, 22:13 / Автор: https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/v-rf-zayavili-chto-doprosyat-ukrainskih-zaschitnikov-kotoryih-vyivezli-s-azovstali.htm ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В России заявили, что будут допрашивать украинских защитников, которых вывезли с территории завода "Азовсталь". В Следственном комитете намерены "проверить" воинов на "причастность к преступлениям против мирного населения Донбасса".

Как заявили в Следкоме, это станет продолжением "расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима", которые Украина якобы совершала против фейковых "республик" и их "народов".


СООБЩЕНИЕ О ГОТОВЯЩИХСЯ "ДОПРОСАХ" ПОЯВИЛОСЬ В TELEGRAM-КАНАЛЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ.
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18.05.2022 11:58 Ответить
Ну теперь мы хоть знаем кто принимал рішення.
А то уже думали, что виноватым огласят Пороха.
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18.05.2022 13:14 Ответить
И все! Тадада бумс
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18.05.2022 13:03 Ответить
черговий популизм вид зе команди кинути своих видавати за робимо що можемо.полон це евакуацiя
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18.05.2022 13:30 Ответить
Евакуація в полон
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18.05.2022 13:39 Ответить
Наш през человек мстительный.
Он же не лох, как сказал он в свое время азовцам
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18.05.2022 13:41 Ответить
Хлопці пропали безповоротно...99% що їх в Україну не віддадуть. 15-25 років увязнення,довічне,або страта
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18.05.2022 14:04 Ответить
Разбанили, продолжаем)
Коллеги, надеюсь, те кто на Банковой принимал такое решение, осознают риски от проведения эвакуации наших бойцов на оккупированные территории? Надеюсь гарантии безопасности для них не такие как в Будапештском Меморандуме были для Украины?
Враг(параша) планирует создать ряд постановочных сюжетов и сделать интервью с бойцами полка "Азов" с целью пошатнуть доверие общества к высшему-военно-политическому руководству нашего государства, внести раскол в обществе. Вражеская пропаганда получила хороший шанс реабилитироваться после разгрома на информационном поле.
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18.05.2022 14:34 Ответить
А что скажет по этому поводу Аваков? "Азов" это ж его детище.
Хоть бы слово, хоть пол слова сказал, когда твои в беде...
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18.05.2022 14:46 Ответить
В свое время ВР избрала на пост министра МВД Арсена Авакова - харьковского бизнесмена, депутата от Блока Юлии Тимошенко.
Того, кто сказал, что "мусора не люди

Аваков быстро нашел, чем занять майдановцев. Именно ему принадлежит идея создания из их числа добровольческих батальонов милиции и Нацгвардии. При МВД появились доровольческие батальоны. Самый известный из них - «Азов»

Полк "Азов", набранный в свое время преимущественно из активной молодежи , оставался особой структурой в составе Нацгвардии. Вокруг него выросло мощное общественное движение, весьма лояльное к Авакову и агрессивное к его оппонентам.

К орбите влияния Авакова принадлежали полк «Азов» и Партия «Национальный корпус» вместе с парамилитарным формированием «Национальные дружины», которых министр использовал, в частности, в президентской кампании
для преследования действующего в то время президента Порошенко
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18.05.2022 14:53 Ответить
К орбите влияния Авакова принадлежали полк «Азов» и Партия «Национальный корпус» вместе с парамилитарным формированием «Национальные дружины»,

которых министр использовал, в частности, в президентской кампании
для преследования действующего в то время президента Порошенко
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18.05.2022 14:56 Ответить
Зараз мова про вічне, а ти на дріб'язок переводиш
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18.05.2022 15:22 Ответить
Дай Бог, если Азову удастся вытащить из рашистской ловушки.
Но надежды мало...
К огромному сожалению
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18.05.2022 15:00 Ответить
***** розпочав війну ради рейтингів. Військовими перемогами піднімати популярність найефективніше. Он, Пабєда експлуатується вже скоро сто років і с кожним разом народ доводять до сказу. Не тра' будувати дубаї - рай в пустелі - бо то затратно і статус підтримує недовго.
Репутаційні мотиви для кремлівського кордупля визначальні. Героїчний спротив "Азова" вбивав імідж *****, а тепер полон "Азова" компенсує всі репутаційні втрати сцаря. А от добре ім'я героїв спаскуджено...
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18.05.2022 15:19 Ответить
Полк Азов слили специально Зеленский предатель замаскированный под героя ,это уже понятно РФ заевила что менять азовцев не будет их ждёт смерть всех ,что **** зеля об этом типа не знал ,знал,Яроша купили а Асов унечьтожелт, чтобы Зеленнского на вилы не подняли с Ермаком. но это все зря,, найдутся люди которые это сделают если в ближайшее время не вернут Херсон ,Зеленскому ****** придет не незамедлительно и Арестовича тоже ждёт Аид.
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18.05.2022 15:52 Ответить
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